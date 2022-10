GIGABYTE lance les cartes mères Z790 qui prennent en charge les processeurs Intel des deux dernières générations

TAIPEI, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La première marque d'ordinateurs au monde, GIGABYTE, annonce les cartes mères gaming Intel ® Z790, qui prennent en charge les derniers processeurs Intel ® Core™ de 13e et 12e génération. GIGABYTE propose les modèles phares et haut de gamme AORUS axés sur le jeu, notamment Z790 AORUS XTREME, Z790 AORUS MASTER, Z790 AORUS ELITE et Z790 AORUS TACHYON. La gamme Z790 AORUS règne en maître avec la puissance numérique la plus robuste et des conceptions thermiques métalliques dominantes pour libérer les performances des K-SKU des processeurs Intel ® Core™ de nouvelle génération ainsi que de la bande passante PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5.

GIGABYTE Launches Z790 Series Motherboards Supporting Dual-Generation Intel Processors

Pour les passionnés et les créateurs qui ne recherchent que des performances de haut niveau, le modèle Z790 AORUS XTREME est équipé d'un système d'alimentation numérique à 20 phases maximum, de caloducs de 8 mm à contact direct et de dissipateurs VRM entièrement recouverts pour améliorer la dissipation thermique et la stabilité du système. De plus, les cartes mères gaming Z790 AORUS prennent en charge les SSD PCIe 5.0 M.2 offrant une bande passante allant jusqu'à 10 Go/s et une vitesse d'accès 40 % plus rapide que celle de la dernière génération. Grâce aux dissipateurs VRM entièrement recouverts et aux dissipateurs M.2 Thermal Guard III installés sur les périphériques de stockage, le transfert de données s'effectue à la vitesse de l'éclair, sans ralentissement, même en cas de charge de travail importante. De plus, GIGABYTE introduit plusieurs fonctions de surcadençage exclusives dans le BIOS. Quel que soit le profil de la mémoire, les modules de mémoire DDR5 peuvent être optimisés automatiquement en un clic grâce aux techniques de surcadençage avancées de GIGABYTE. Grâce à la fonctionnalité EZ-Latch pour PCIe et M.2 des cartes mères gaming AORUS Z790, GIGABYTE facilite énormément le remplacement des composants.

Grâce à la prise en charge des processeurs Intel ® sur deux générations et aux toutes dernières conceptions thermiques et d'alimentation, les cartes mères de jeu de la série AORUS Z790 offrent des performances, une compatibilité, une stabilité et une durabilité excellentes pour les passionnés et les utilisateurs expérimentés. La gamme complète de produits sera mise en vente le 20 octobre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://bit.ly/Intel_Z790

