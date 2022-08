TAIPEI, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com a Research and Markets, estima-se que o mercado global de jogos chegue a USD 374 bilhões até 2026, uma vez que a popularidade dos jogos de console e de PC continua a crescer. Esta crescente popularidade também impulsionou a demanda por monitores avançados que sejam otimizados para o desempenho dos jogos.

GIGABYTE reforça ofertas de monitores 4K para gaming com a nova série Arm Edition

A marca de computadores líder mundial GIGABYTE já é um nome bem estabelecido em monitores, oferecendo uma ampla gama de monitores táticos de jogos. Para atender à crescente demanda dos gamers, a linha completa de monitores 4K para gaming da GIGABYTE, disponível em diversos tamanhos, de 28 a 55 polegadas, conta com a interface HDMI 2.1 e com taxas de atualização de 120 Hz ou mais altas, a fim de garantir uma experiência de jogo tranquila quando combinada com consoles ou PCs para jogos de última geração.

Projetada levando em conta a flexibilidade de configuração e o conforto ergonômico dos gamers, a GIGABYTE lançou os monitores para jogos Arm Edition em seus populares modelos M32U e M28U. Equipada com um braço de monitor ergonômico para ser montada diretamente na mesa, a Arm Edition se adapta a diversos cenários de desktop, de jogos de PC e de console a até mesmo streaming de mídia, proporcionando o verdadeiro entretenimento 4K. Diferentemente dos suportes em geral para mesa ou da tradicional montagem com fixadores em C, a Arm Edition praticamente não ocupa espaço, economizando uma área significativa na mesa. Com seu ponto mais fino medindo apenas cinco milímetros, ela se adapta a vários cenários de instalação, permitindo o uso mais eficiente do espaço da mesa.

Outro destaque da linha de monitores 4K para gaming é o M32UC, o primeiro monitor curvo para jogos 4K 144 HZ de 31,5 polegadas do mundo, que também é uma opção muito popular altamente recomendada pela Rtings. A curvatura de 1.500R está mais alinhada com os olhos humanos. Graças ao painel SuperSpeed VA, o tempo de resposta pode-se reduzir a um milissegundo, oferecendo uma experiência de jogo extremamente tranquila e imersiva. O excelente contraste de cores e a alta taxa de atualização permitiram que o M32UC fosse escolhido como Melhor Monitor 4K de Jogos Dark Room e Melhor Monitor Curvo para Jogos de Consoles da Rtings.

Para saber mais detalhes sobre os monitores 4K para gaming da GIGABYTE, acesse:

