Гигант шеринг-экономики TOJOY планирует в будущем достичь триллионной капитализации

Генеральный директор TOJOY Гэ Цзюнь (Ge Jun) выразил уверенность в том, что именно его компания первой перешагнет триллионный порог. В частности, он отметил сходство модели TOJOY с Apple, где Гэ Цзюнь в течение многих лет занимал руководящий пост, имея возможность лично наблюдать за превращением компании в первого мирового гиганта с триллионной капитализацией.

По словам г-на Гэ, за успехом Apple стоит успешная интеграция лучших в мире производственных мощностей с передовыми возможностями разработки программного обеспечения, а также визуально привлекательным и эргономичным дизайном. И по мнению руководителя TOJOY, его компания следует по аналогичному пути, объединяя на своей платформе ресурсы свыше 800 000 действующих предпринимателей для ускорения темпов коммерческого развития. Поскольку на сегодняшний день миллионы предпринимателей по всему миру готовы вложить свои ресурсы в перспективные бизнес-модели, рынок как никогда велик.

Гэ Цзюнь объяснил, какие именно факторы позволяют ему с уверенностью заявлять о способности TOJOY перешагнуть через триллионную отметку.

"Наша компания обеспечила ускоренную реализацию 229 проектов, поспособствовав стремительному развитию стартапов за счет сервисов в обмен на участие в капитале, - отметил он. -

За следующие пять лет TOJOY вполне может ускорить рост 2000-3000 компаний. И по мере увеличения рыночной стоимости этих компаний наша капитализация достигнет триллионного уровня".

Гэ Цзюнь также предсказал последовательный рост спроса на корпоративные сервисы, предоставляемые TOJOY, в ближайшие 20 лет. По его словам, ни одна другая бизнес-экосистема не сравнится с "лесоподобной" моделью, описанной создателем TOJOY г-ном Ли.

Модель "платформа + шеринг" как фундамент для появления нового "супер-единорога"

Устойчивость этой платформы наглядно доказывает стабильный рост бизнес-показателей TOJOY в условиях пандемии COVID-19. Заранее подготовив цифровую платформу для совместной коммерческой деятельности, компании удалось оперативно перевести все свои бизнес-операции в онлайн в первые же дни пандемии. Это не только позволило проводить конференции по вопросам обмена бизнес-возможностями среди "единорогов" в виртуальном формате, но и обеспечило 7 000 сотрудников TOJOY все условия для дистанционной работы.

Даже по окончании эпидемии в Китае создатели приложения TOJOY Entrepreneur Cloud провели около 30 онлайн-конференций по обмену возможностями и запустили свыше 100 высококачественных проектов.

В ходе первого с начала пандемии мероприятия, проходившего одновременно в онлайн- и оффлайн-форматах, - 2020 China Unicorn Carnival, - TOJOY обнародовала планы 34 "воспитанников" бизнес-инкубатора TOJOY Sharing Platform по выходу на фондовый рынок. Эта инициатива делает компанию на шаг ближе к достижению триллионной капитализации.

TOJOY планирует и дальше помогать инновационным стартапам вырастать в крупные предприятия, которые в компании называют "большими деревьями", формирующими густой "лес". И следуя такой модели, компания надеется превратиться в нового "супер-единорога" с триллионной капитализацией.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1245160/ToJoy.jpg

Related Links

https://en.tojoy.com/



SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.