Gigantes de la industria lanzan Pitaya Entertainment, una nueva compañía de podcasts para latinos en Estados Unidos

LOS ÁNGELES, 16 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cinco importantes ejecutivos de las industrias del entretenimiento, los podcasts y la publicidad unen fuerzas para crear Pitaya Entertainment, una nueva compañía dedicada a producir podcasts para latinos en Estados Unidos. Pitaya Entertainment se lanza con seis series de podcast de algunas de las personalidades latinas más populares en el mundo del entretenimiento, entre las que se encuentran estrellas de televisión, galardonados comediantes e importantes influenciadores de YouTube, sumando una red combinada que supera los 27.5 millones de seguidores. Las seis series se lanzaron durante las dos últimas semanas debutando en las listas de Apple Podcast. Dos de ellas alcanzaron las posiciones 1 y 2 en popularidad en los Estados Unidos según el Top 200 de Apple para podcasts en español.

"Mientras que los podcasts estan ganando popularidad en los Estados Unidos, la audiencia latina no se ha atendido ni desarrollado lo suficiente, y las voces latinas carecen sustancialmente de representación en la publicación de podcasts. Pitaya Entertainment pretende cambiar esta realidad llevando podcasts al frente de la comunidad latina", expresó Zach Horowitz, socio directivo y cofundador.

Todos los podcasts iniciales de Pitaya Entertainment serán series semanales en formato de talk show sin guión, conducidos por personalidades latinas reconocidas con una extensa base de seguidores fieles, y se publicarán tanto en medios tradicionales como en línea.

La mayoría de las series serán en español, otras serán en inglés y spanghlish, todas dirigidas y acerca de los latinos. Todas serán gratuitas para la audiencia, con acceso a nivel mundial a través de múltiples plataformas como Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music, Pandora y en el sitio web de Pitaya Entertainment: pitaya.fm.

Los presentadores de los podcasts en Pitaya Entertainment son tan diversos como la misma comunidad latina estadounidense. Entre las series debutantes se encuentran mexicanos estadounidenses, puertorriqueños, cubanos estadounidenses y venezolanos estadounidenses. Una profunda y potente conexión con sus seguidores es algo que todos los presentadores tienen en común.

Estas son las primeras seis series:

Giselle Blondet, la aclamada actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, y su hija Gabriella Pabón, recientemente madre también, conducen juntas ¡Ay, Mamá!, una sincera y emotiva serie de podcasts en español sobre la dicha y los retos de ser madre. Con más de 30 años siendo una estrella, la popularidad de Giselle se extiende por varias generaciones. ¡Ay, Mama! hizo su debut y llegó a la posición no. 3 de Apple Podcasts para los Estados Unidos en la categoría de La crianza de los hijos. Con esto, se convirtió en el podcast en español con más alta clasificación en ese listado. (https://www.pitaya.fm/ay-mama)

José Eduardo Derbez conduce El Pedcast, una serie de comedia en español con entrevistas jocosas a invitados pintorescos. José Eduardo, hijo del actor y comediante Eugenio Derbez y de la estrella de telenovelas Victoria Ruffo, ha actuado en varias películas y programas de televisión, incluida la exitosa serie reality de Amazon Prime De Viaje con los Derbez y Terapia de Shock de Unicable. El Pedast debutó en la posición no. 32 en la categoría de Entrevistas de comedia de Apple Podcasts para Estados Unidos, y en la no. 27 en el top 100 de podcasts más populares de Apple en México. (https://www.pitaya.fm/el-pedcast)

Alejandra Espinoza, actriz, modelo y presentadora de televisión, junto con su hermana Damaris Jiménez, coach de vida, conducen juntas Entre Hermanas, una serie de podcasts en español sobre crecimiento personal y empoderamiento de la mujer. Estas hermanas hablan sobre sus trayectorias, haciendo una crónica de sus caminos para convertirse en modelos inspiradores a seguir. Entre Hermanas debutó como el segundo podcast en español más popular del Top 200 de Apple para los Estados Unidos, y como el sexto entre todos los idiomas en la categoría Educación de Apple también en los Estados Unidos. (https://www.pitaya.fm/entre-hermanas)

Ana Patricia Gámez presenta Ana Patricia Sin Filtro, una reveladora serie de podcasts en español que comparte lecciones aprendidas a lo largo de una vida admirable como primera generación de inmigrantes mexicanos, reina de belleza, estrella de televisión, empresaria, esposa y madre. En su primera semana, el programa debutó como el podcast en español de mayor calificación en el Top 200 de Apple para los Estados Unidos, y el no. 5 en popularidad entre todos los idiomas en la categoría Educación de Apple para los Estados Unidos. (https://www.pitaya.fm/sinfiltro)

Jomari Goyso, el renombrado experto en belleza y moda y coanfitrión del popular programa de televisión Sal y Pimienta, conduce Sin Rodeo, un podcast en español de conversaciones abiertas con celebridades, amigos y expertos en estilo de vida. Semana tras semana, Jomari y sus invitados invitarán a la audiencia a pensar por fuera de la caja y ver la vida de maneras diferentes. Sin Rodeo debutó en la posición no. 1 en la categoría Noticias de entretenimiento de Apple Podcasts para los Estados Unidos. (https://www.pitaya.fm/sinrodeo)

Joanna Hausmann, una venezolana-estadounidense, junto a Jenny Lorenzo, cubana-americana, presentan la serie en inglés Hyphenated, en la que exploran lo que significa vivir en ese "guión" o "hyphen" que conecta las culturas latina y estadounidense. Estas latinas millenials, ganadoras de premios como comediantes, son reconocidas por sus divertidos videos inspirados en su herencia latina. Hyphenated debutó en la posición no. 46 en la competida categoría Comedia de Apple Podcasts para los Estados Unidos, y ha sido el podcast acerca de latinos y sus experiencias mejor clasificado en esa lista. (https://www.pitaya.fm/hyphenated-1)

"Los latinos quieren programas que hablen de lo que les interesa y estén conectados de forma auténtica con su cultura. Nuestros podcasts les ofrecen justo eso: presentadores culturalmente relevantes con quienes sus apasionados seguidores ahora se podrán conectar semanalmente por medio de nuestros programas", comentó Diana Mejía-Jones, cofundadora y socia.

Los cinco directivos de Pitaya Entertainment son un equipo de ensueño con más de 100 años de experiencia de alto nivel desarrollando y promoviendo exitosamente el talento y programas en las industrias del entretenimiento y los podcasts, con un efoque especial en el entretenimiento latino.

Zach Horowitz fue durante un largo periodo presidente y director de operaciones de Universal Music Group, la compañía de entretenimiento musical más grande del mundo. Fue quien inició la división de música latina de Universal Music en los Estados Unidos y promovió su crecimiento hasta volverla líder de mercado en la industria. También fue coautor y coproductor del documental nominado al Grammy Latino Los Tigres del Norte at Folsom Prison, el cuarto con mayor número de visualizaciones en Netflix en México para 2019. Horowitz es el socio directivo de la compañía.

Guillermo Santiso es el exdirector de Fenovisa Records, una de las compañías latinas de grabación más importantes del mundo. Desarrolló artistas multiplatino de la talla de Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís y Los Tigres del Norte. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Campanario Entertainment, la compañía de producción de contenidos latinxs digitales y para televisión creadora de Selena: The Series de Netflix.

Andy Bowers es un pionero de los podcasts, a quien The New York Times Magazine llamó "el padrino de la industria de los podcasts". En 2005 fundó una de las primeras redes profesionales de podcasts en Slate.com y la llevó a convertirse en una reconocida fuerza. Más adelante cofundó Megaphone, el gigante de la industria que en 2020 fue comprado por Spotify. Bowers ha creado y desarrollado docenas de podcasts exitosos y ha impulsado alianzas para podcasts con Malcolm Gladwell, The Wall Street Journal, Vox, Vanity Fair, Netflix, HBO, Político y Buzzfeed.

Diana Mejía-Jones es una de las principales expertas latinas en marketing, publicidad y entretenimiento con contenido de marca, y cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector. Actualmente es vicepresidenta de Desarrollo en Español y Marketing Integrado de Campanario Entertainment, donde desarrolla y produce series originales de televisión y películas para el mercado latino. Ella ha logrado atraer decenas de millones de dólares de mercadeo de marcas en acuerdos publicitarios y programas de licenciamiento dirigidos a latinos estadounidenses.

Jordi Oliveres es un galardonado productor y ejecutivo de medios. Llega a Pitaya Entertainment después de formar parte de Univision Communications, donde desarrolló videoseries digitales en Fusion T.V., empezó el magazín musical en línea TrackRecord y negoció importantes acuerdos publicitarios con celebridades. Se desempeñará como gerente general de la compañía.

"Como equipo, los directivos de Pitaya Entertainment aportan conocimientos extraordinarios sobre la cultura latina, habilidades incomparables para los negocios y el emprendimiento, y una profunda red de contactos en las industrias de los podcasts, el entretenimiento y la publicidad", señaló Guillermo Santiso, cofundador y socio.

En la actualidad, más de 100 millones de personas en los Estados Unidos escuchan podcasts cada mes, el doble de hace cinco años. Los ingresos por publicidad en podcasts en los Estados Unidos han estado creciendo de manera consistente a tasas de doble dígito, incluso durante la pandemia del coronavirus. En 2021, se espera que los ingresos por publicidad en los Estados Unidos superen por primera vez los $1,000 millones.

Los latinos están significativamente rezagados en conocimiento y consumo de podcasts en comparación con el mercado en general. Estudios recientes han identificado que un 55 % de latinos aún no ha escuchado algún podcast, y un 39 % ni había escuchado sobre el tema. Esto representa una prolífica oportunidad de crecimiento.

Según Andy Bowers, cofundador y socio, "La audiencia latina de podcasts es un gigante dormido. Lo único que está evitando que despierte es la poca disponibilidad de programas de alta calidad dirigidos a esta audiencia y de iniciativas sólidas para su difusión en el medio. Pitaya Entertainment pretende ser líder en ambas áreas".

Según Jordi Oliveres, cofundador y socio, "Los latinos estadounidenses representan más del 18 % de la población de los Estados Unidos, con un poder de compra de 1.7 billones de dólares. Ellos impulsan la cultura, el entretenimiento y el comercio. Nuestros podcasts les ofrecerán a los latinos programas de alta calidad, y a los comerciantes oportunidades fantásticas para llegarle a este importante grupo de consumidores".

