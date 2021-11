GigaSpaces annonce la version 16.0 avec des outils d'intégration de données révolutionnaires pour relever les défis de la transformation numérique des entreprises

NEW YORK, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- GigaSpaces , le principal fournisseur de technologie informatique en mémoire qui stimule la transformation numérique des entreprises et favorise l'innovation, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de GigaSpaces 16.0, la dernière version qui fait progresser ses produits phares, Smart Cache et Smart Digital Integration Hub (DIH). Alors que les efforts de transformation numérique s'accélèrent dans toutes les industries, GigaSpaces s'engage à fournir à ses clients des solutions de premier ordre. La version 16.0 offre un large éventail de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, notamment des capacités d'intégration avancées qui accélèrent le délai de rentabilisation.

Les problèmes d'intégration de données ralentissant les entreprises qui cherchent à accélérer leurs applications et à lancer de nouveaux services numériques, GigaSpaces investit dans des outils d'intégration de données avancés qui peuvent servir à la fois de couches de mise en cache et de centres d'intégration numérique.

Dans cette version, les principales mises à jour et les nouvelles fonctionnalités visent à réduire la complexité de l'intégration, à améliorer considérablement les performances et à offrir une expérience client de premier ordre. Les mises à jour comprennent:

Outils d'intégration des données avancés

Passerelle de données : Le protocole filaire Postgres garantit une intégration transparente avec tout outil de business intelligence (BI), tel que Power BI et Tableau. L'activation du client léger offre une intégration plus simple et un délai de rentabilisation plus rapide, et peut évoluer à la demande pour prendre en charge une charge de travail croissante.

Capacités de niveau entreprise

Améliorations générales des performances : Les utilisateurs peuvent s'attendre à une amélioration des performances allant jusqu'à 50 % sans aucune modification du code ou de la configuration. La nouvelle mise à jour apporte d'importantes améliorations des performances sous le couvert de la réduction des frais généraux de sérialisation, de la création plus rapide d'objets utilisateur et du traitement plus rapide de la charge de travail basée sur l'identification.

La résilience et les performances sont améliorées grâce à une persistance des données locales intégrée. Les données sont désormais automatiquement enregistrées dans un magasin de données local persistant. En cas de catastrophe, il n'est pas nécessaire de procéder à une resynchronisation complète avec le système d'enregistrement, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Au lieu de cela, après le redémarrage, les données seront automatiquement restaurées à partir du magasin de données persistant localement. Classement intelligent des données : Cette capacité permet d'équilibrer le coût et les performances en plaçant automatiquement les données chaudes dans la RAM et les données tièdes sur le SSD. L'implémentation SSD comprend un index de type B-tree pour une recherche rapide et pour maintenir les propriétés ACID de l'espace. Le stockage par niveaux présente désormais une empreinte RAM réduite, ainsi qu'un niveau tiède optimisé pour les requêtes SQL afin de prendre en charge la BI également sur les niveaux tièdes.

« Alors que les entreprises s'efforcent d'innover et de développer leurs services et offres numériques, il est de notre devoir de veiller à ce que la technologie qui soutient ces efforts reflète les besoins en constante évolution de nos clients »a déclaré Yuval Dror, vice-président de la recherche et du développement chez GigaSpaces. « Grâce à la mise en œuvre de ces mises à jour, nous avons pu développer davantage les capacités et les services que nous offrons, et la sortie de la version 16.0 est la prochaine étape pour offrir à nos clients les solutions les plus innovantes pour simplifier les efforts de transformation numérique, et répondre aux besoins actuels et futurs du secteur. »

À propos de GigaSpaces

GigaSpaces s'appuie sur ses technologies de calcul en mémoire et de stockage de données opérationnelles pour proposer l'un des premiers hub d'intégration numérique (Digital Integration Hubs, DIH) du marché, une solution prête à l'emploi qui simplifie la transformation numérique des organisations, tout en réduisant drastiquement le coût total de possession des systèmes existants. Que vous ayez besoin d'accélérer une application avec un cache ou de moderniser l'ensemble de votre architecture avec un centre d'intégration numérique, la plateforme de données en mémoire GigaSpaces peut garantir l'avenir de votre investissement. Il n'a jamais été aussi simple d'accélérer les applications numériques alimentées par API pour transformer l'engagement des utilisateurs, la modernisation de l'héritage et les projets d'infrastructure logicielle « Customer-360 ». Smart DIH fait partie de la suite de produits GigaSpaces Smart, aux côtés de la solution primée Smart Cache.

Les bureaux de GigaSpaces sont situés aux États-Unis, en Europe et en Israël, avec des partenaires tels que Capgemini et Cognizant dans le monde entier, au service de clients tels que Morgan Stanley, Bank of America, CSX, Goldman Sachs, Société Générale, Crédit Agricole, American Airlines, Avanza Bank, Avaya, Frequentis, CLSA, Groupe PSA et UBS. Pour plus d'informations, consultez le site www.gigaspaces.com .

