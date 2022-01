GigaSpaces ist Gewinner der Digital Transformation & Operational Excellence Awards 2021

- Der Anbieter von Digital Integration Hub (DIH)-Softwarelösungen ist für seine Arbeit mit dem führenden europäischen Automobilhersteller Groupe PSA für seine Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen mit dem „Best Achievement in an Enterprise Architecture Program"-Award ausgezeichnet worden

NEW YORK, 27. Januar 2022 /PRNewswire/ -- GigaSpaces , der führende Anbieter von Softwarelösungen für den Digital Integration Hub („DIH"), die es großen Unternehmen ermöglichen, die Bereitstellung digitaler Anwendungen zu beschleunigen und zu skalieren, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Rahmen der Digital Transformation & Operational Excellence (DTOE)-Awards 2021 für sein Smart Cache -Angebot ausgezeichnet wurde. GigaSpaces nahm den Preis für das „Best Achievement in an Enterprise Architecture Program" anlässlich der DTOE-Preisverleihung in Orlando, Florida, entgegen.

Die DTOE-Awards würdigen weltweit herausragende Leistungen in den Bereichen Wirtschaft und digitale Transformation sowie Innovation und operative Exzellenz. Die Auszeichnungen werden von einem unabhängigen Gremium führender Mitglieder aus der Branche vergeben, die die strategische Relevanz der Beiträge, den Kundennutzen, die Umsetzung und vieles mehr bewerten.

„Wir sind stolz und voller Demut, dass unsere Lösungen anerkannt werden, und werden uns weiter darauf konzentrieren, die Fähigkeit unserer Kunden zu stärken, ihren Benutzern herausragende Kundenerlebnisse zu bieten", erklärte Adi Paz, CEO von GigaSpaces. „Das Kaliber der Finalisten und Preisträger war ziemlich beeindruckend, und es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit ihnen ausgezeichnet zu werden."

Die Smart Cache-Lösung von GigaSpaces wurde für ihre Anwendung bei der Groupe PSA in Partnerschaft mit Capgemini ausgezeichnet. Sie ermöglichte es der Groupe PSA, dem drittgrößten europäischen Automobilhersteller, die überwiegende Mehrheit der Mainframe-Anfragen auf seine zentrale In-Memory-Data-Grid-Engine auszulagern, wodurch sich die Berechnungsgeschwindigkeit und die Workload-Skalierung erhöhte und die CO2-Bilanz des Unternehmens verringert wurde.

Nach der Implementierung werden über 95 % der Anfragen für CO2-Emissionsberechnungen vom Produkt bedient, wodurch die Reaktionszeit für Mainframe-Anfragen von 200 bis 300 Millisekunden auf nur 15 bis 19 Millisekunden verkürzt wird. Die Rechnerkapazität steigt um das 15-fache, ohne die Mainframe-Plattform zu aktualisieren, und der Platzbedarf der Infrastruktur reduziert sich um das 6-fache, während die Workload-Skalierung um das 20-fache erhöht wird. Im Rahmen der europäischen Umweltregulierung kann jedes zusätzliche Gramm CO2-Emission pro Kilometer zu einer Geldstrafe von 100 Euro pro Fahrzeug führen, was sich schnell summieren kann, so dass der Einsatz dieser Technologie den Hersteller vor hohen Summen an potenziellen Geldstrafen bewahrt. Die gesamte Lösung wurde von Anfang bis Ende innerhalb von 12 Wochen entwickelt und eingesetzt.

Informationen zu GigaSpaces

GigaSpaces baut auf seine In-Memory-Computing- und Operational-Data-Store-Technologien auf, um einen der ersten Digital Integration Hubs (DIH) auf dem Markt anzubieten, eine sofort einsatzbereite Lösung, die die digitale Transformation von Unternehmen vereinfacht und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten von Altsystemen drastisch senkt.

GigaSpaces hat Niederlassungen in den USA, Europa und Israel und arbeitet mit Partnern rund um den Globus zusammen. Das Unternehmen betreut Kunden wie Morgan Stanley, Bank of America, CSX, Goldman Sachs, Société Générale, Crédit Agricole, American Airlines, CLSA und Groupe PSA.

Ob Sie eine Anwendung mit Cache beschleunigen oder Ihre gesamte Architektur mit einem Digital Integration Hub modernisieren wollen, die GigaSpaces In-Memory-Datenplattform kann Ihre Investition zukunftssicher machen. Noch nie war es so einfach, API-gestützte digitale Anwendungen zu beschleunigen, um die Benutzerinteraktion, die Modernisierung von Legacy-Anwendungen und „Customer-360"-Softwareinfrastrukturprojekte zu verändern. Smart DIH ist Teil der GigaSpaces Smart-Produktreihe, neben der preisgekrönten Smart Cache-Lösung. Weitere Informationen finden Sie auf www.gigaspaces.com.

