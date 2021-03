GigNet do México escolhe a Tejas Networks para sua rede óptica metropolitana em Cancun

BENGALURU, Índia, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) anunciou hoje que a GigNet, empresa líder em infraestrutura digital no México, selecionou os produtos de acesso de banda larga e rede óptica da empresa para a expansão de sua rede óptica de alta capacidade e de última geração na região de Cancún no México.

A GigNet é uma empresa de infraestrutura digital de primeira linha com portfólio abrangente de serviços de Internet, Wi-Fi, fibra residencial e outras soluções avançadas para clientes do setor hoteleiro e empresarial no México. Para apoiar o rápido crescimento do segmento de negócios "Smart Communities" da GigNet para desenvolvimentos planejados em toda a região, a Tejas Networks fornecerá sua gama completa de produtos de acesso ao cliente final com base na tecnologia de banda larga de fibra GPON/NG-PON, produtos de agregação de pacotes ultra-converged com base na tecnologia MPLS-TP/PTN, e produtos de backbone óptico em escala de terabit com base na tecnologia OTN/DWDM, tudo administrado centralmente por um sistema universal de gerenciamento de rede (NMS) pronto para SDN.

Paul A. Moore, presidente e CEO da GigNet disse: "A GigNet se orgulha de ser o provedor de banda larga preferido por clientes e desenvolvedores de negócios sofisticados no México, que exigem a confiabilidade, a qualidade e as garantias de nível de serviço mais rigorosas. A GigNet tem planos ambiciosos em Cancun e na Riviera Maya como líder na transformação digital para empresas, desenvolvedores residenciais e provedores de serviços que buscam conectividade de alta velocidade e acesso a serviços como streaming, serviços em nuvem, mídia social, segurança biométrica e análise de dados. Escolhemos a Tejas por sua inovadora arquitetura de hardware definida por software™ que permite extrema agilidade de serviço e atualização integrada de recursos para novas tecnologias, o que ajuda a mantermos nossa vantagem competitiva. Eles também demonstraram excelentes capacidades de suporte técnico localmente no México e têm sido muito atentos às nossas instalações de clientes com crescimento acelerado."

O Sr. Sanjay Nayak, diretor geral e CEO da Tejas Networks disse: "Estamos muito satisfeitos com a parceria com a GigNet à medida que eles aumentam sua rede robusta, flexível e escalável para prestar serviços de qualidade e orientados por SLA a seus clientes, usando nossos produtos inovadores. Estamos entusiasmados por terem escolhido nossos produtos de ponta a ponta para esta prestigiada rede no México."

Sobre a GigNet, Inc.

A GigNet é a marca para o México e o Caribe da GigNet, Inc., uma empresa internacional de infraestrutura digital sediada nos EUA. Por meio de suas subsidiárias operacionais no México, GigNet, S.A. de C.V. e Sanalto Redes Peninsular, S.A.P.I. de C.V., a empresa é uma provedora de telecomunicações totalmente licenciada no México.

