Giift annonce le lancement de « Giift Box »

Une nouvelle plate-forme efficace pour les PME afin d'engager les clients numériquement !

SINGAPOUR, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Giift continue de créer des solutions de fidélisation révolutionnaires. Lancement d'une nouvelle plate-forme, « Giift Box » : une application web spécialement conçue pour promouvoir l'inclusion numérique dans le segment des PME. Désormais, tous les commerçants, des kiosques aux supermarchés, peuvent engager leurs utilisateurs de manière abordable.

Il suffit de 3 étapes simples : créer, publier et enfin valider les offres en magasin ou en ligne. Cela permet aux commerçants de créer des promotions en mode libre-service. Ils peuvent choisir parmi une sélection de modèles prêts à l'emploi et les personnaliser en fonction de leurs marques. Une fois créées, ces promotions peuvent être partagées sur les médias sociaux et de chat. Ils peuvent également être affichés en magasin grâce à un simple code QR.

Pour profiter de ces offres, les clients n'ont pas besoin de télécharger d'applications. Il leur suffit de scanner le code QR, de saisir leurs coordonnées et de profiter des avantages. Des cartes-cadeaux électroniques aux coupons liés à l'utilisation, les commerçants peuvent créer et publier leurs promotions en quelques minutes.

Un autre avantage important est que ces offres peuvent être diffusées de manière transparente à un plus grand nombre de membres de Giift. Les commerçants ont ainsi la possibilité de faire partie de l'écosystème Giift et de bénéficier d'une exposition à plus de 80 millions de clients !

Pascal Xatart a déclaré : « Chez Giift, nos solutions de fidélisation innovantes et conviviales visent toujours à fournir une technologie évolutive et durable. C'est exactement ce que fait « Giift Box », qui jouera un rôle essentiel dans la relance des PME grâce à une solution efficace et abordable. Avec ce lancement, Giift s'adresse désormais à tous les segments, des microentreprises aux grandes sociétés ».

À propos de Giift.com : La technologie innovante de fidélisation de bout en bout de Giift transforme les programmes de récompenses en devises fongibles. Giift est présent dans plus de 50 pays, avec des bureaux à New York, Londres, Singapour, Wuhan, Nairobi, Dubaï, Jakarta, Mumbai, Colombo, Doha, Lagos, Le Caire et Dhaka. Le modèle économique de Giift est fondé sur les transactions.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1162353/Giift_Logo.jpg

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette nouvelle, contactez :

Pascal Xatart, co-fondateur et directeur

[email protected]

+44(0)7470605095

www.giift.com

SOURCE Gift Management Asia Pte. Ltd.