Giift lance GiiftPay, une application mobile de fidélisation des paiements destinée aux PME et au grand public

SINGAPOUR, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Giift, le réseau du marché de la fidélisation spécialisé dans l'échange de monnaie de fidélité (points, milles, cartes-cadeaux, récompenses), a annoncé aujourd'hui le lancement de GiiftPay, un programme de récompense de coalition destiné aux PME et au grand public.

Solution clé en main, GiiftPay permet aux commerçants de s'inscrire au programme coalition Giift, de le déployer instantanément via leur portail de paiement et de remettre des points de coalition aux consommateurs lorsqu'ils paient. Avec GiiftPay, les commerçants peuvent également créer et promouvoir des offres numériques pour des millions de consommateurs portés par le programme de coalition et ainsi stimuler leurs affaires.

GiiftPay est une solution de pointe qui s'aligne parfaitement avec les intérêts :

des petits commerçants souhaitant participer à un vaste programme de récompense et d'attirer de nouveau client au moyen du réseau du programme;

des commerçants voulant offrir des services à valeur ajoutés à leurs processeurs de paiements, portails ou porte-monnaie électroniques en plus de leurs solutions de transactions classiques;

des consommateurs désireux de gagner des points de coalition qu'ils peuvent échanger n'importe où.

« GiiftPay offre une proposition de valeur unique pour les portails de paiement, les technologies de paiement mobile, les petits commerçants et les consommateurs. Avec GiiftPay, nous nous attaquons à un marché colossal composé de milliers de processeurs de paiement et de porte-monnaie électroniques, de millions de PME et de milliards de dollars de transactions quotidiennes. Notre objectif est de déployer GiiftPay dans cet écosystème », a déclaré Pascal Xatart, cofondateur et directeur de Giift.

À propos de Giift.com : La technologie novatrice de fidélisation bout en bout de Giift transforme les programmes de récompenses en monnaies fongibles. Giift mène ses activités dans plus de 50 pays et a des bureaux à New York, Londres, Singapour, Wuhan, Nairobi, Dubaï, Jakarta, Mumbai, Colombo, Doha et Dhaka. Le modèle économique de Giift est fondé sur les transactions.

