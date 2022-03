Giift, soutenu par Apis Growth Fund II, acquiert une participation majoritaire dans Xoxoday, un disrupteur fintech dans l'espace des récompenses, des incitations et des paiements

SINGAPOUR, 14 mars 2022 /PRNewswire/ -- Giift, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de la fidélisation dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'il avait acquis une participation majoritaire dans Xoxoday, une fintech disruptive basée en Inde dans le domaine des récompenses, des incitations et des paiements. L'investissement de Giift permettra à Xoxoday d'alimenter la prochaine étape de croissance sur les marchés internationaux et de mettre à niveau son infrastructure technologique. La stratégie de Giift et de Xoxoday est de faire progresser son leadership technologique, d'augmenter sa présence sur le marché et de créer la norme mondiale incontestée en matière de plateforme technologique de fidélisation.

Xoxoday fournit une plateforme d'infrastructure avancée et évolutive qui permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'automatiser les récompenses, les incitations et les paiements pour les employés, les partenaires et les consommateurs. Grâce à une approche fondée sur les principes de base, l'entreprise a repensé le fonctionnement des récompenses, des incitations et des paiements. Aujourd'hui, Xoxoday permet d'incorporer et d'intégrer les récompenses et les incitations dans le flux de travail tout au long de la chaîne de valeur. Étant donné que différents contextes commerciaux exigent des solutions sur mesure, Xoxoday propose trois offres SaaS sur le marché.

· Plum, une infrastructure de plateforme horizontale qui automatise les programmes de récompenses, d'incitations, d'avantages et de paiements.

· Empuls, une plateforme verticale qui permet aux organisations de créer un lieu de travail engagé, où chacun est aligné, responsabilisé et connecté grâce à un processus continu de feedback et d'amélioration.

· Compass, une plateforme automatisant et gamifiant les incitations et commissions pour les équipes de vente.

Les plateformes technologiques combinées de Giift et Xoxoday couvriront l'ensemble de la chaîne de valeur de la fidélisation. Elles permettront aux deux sociétés d'élargir leur offre de services et d'accélérer collectivement leur croissance au niveau mondial. Les plateformes SaaS de Giift et Xoxoday couvriront la plus large série de produits de fidélisation disponibles, servant les programmes d'entreprise avec une technologie de fidélisation de bout en bout, les récompenses des employés et les programmes de reconnaissance, les incitations aux ventes et aux canaux, les programmes de fidélisation des commerçants, et les programmes d'incitation des consommateurs alimentés par une place de marché mondiale.

Giift et Xoxoday s'adressent conjointement à tous les segments de marché et à toutes les industries. Des plus grandes entreprises mondiales aux entités nationales de taille moyenne et aux commerçants locaux, la plateforme combinée permet d'attirer et de fidéliser les clients et de motiver les employés et les partenaires. En outre, la plateforme est indépendante du secteur et de la géographie, avec des clients représentant un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, les services publics, l'hôtellerie, les produits de consommation, l'immobilier et les produits pharmaceutiques, sur les continents américain, asiatique, méditerranéen et européen.

Laurent Xatart, co-fondateur et PDG de Giift, a déclaré : « Xoxoday est une plateforme de fidélisation unique et puissante pour les récompenses des employés, des vendeurs et des consommateurs. Notre partenariat avec Xoxoday permettra à Giift d'offrir la solution d'engagement et de fidélisation la plus complète disponible sur le marché et représente un grand pas en avant dans notre mission de créer la norme mondiale pour l'industrie de la fidélisation. »

Sumit Khandelwal, cofondateur et PDG de Xoxoday, a ajouté, « Nous croyons fermement que la croissance se compose avec les bonnes personnes et les bons partenaires. Avec Giift et Apis Growth Fund II à bord, je ne peux que voir la croissance progresser à partir de maintenant. L'infrastructure de fidélisation de Giift et l'infrastructure de récompenses de Xoxoday couvrent conjointement l'ensemble des cas d'utilisation commerciale tout au long du cycle de vie des employés, des partenaires de distribution et des consommateurs. »

À propos de Xoxoday

Xoxoday est une entreprise fintech SaaS en pleine croissance qui propulse la croissance des entreprises en se concentrant sur la motivation humaine. Xoxoday propose une série de trois produits - Plum, Empuls et Compass . Xoxoday travaille avec plus de 2 000 clients, à travers plus de 10 pays et plus de 2,5 millions d'utilisateurs. Basée à Bengaluru, Xoxoday est une équipe forte de 270 membres avec quatre bureaux mondiaux à San Francisco, Dublin, Singapour et New Delhi. www.xoxoday.com

À propos de Giift

Giift est au service de l'industrie de la fidélisation à multiples facettes à travers trois fonctions principales : l'émission, l'échange et le paiement de la fidélisation. Fondée en 2013, Giift gère aujourd'hui plus de 50 000 programmes à travers plus de 55 pays et plus de 130 millions d'utilisateurs. La Société a son siège à Singapour et dispose de bureaux à New York, Londres, Wuhan, San Francisco, Nairobi, Pékin, Mumbai, Dubaï, Lagos, Jakarta, New Delhi, Doha, Dhaka et Colombo. www.giift.com

À propos d'Apis Partners

The Apis Group (« Apis ») est un gestionnaire mondial d'actifs de capital-investissement et de capital-risque de type ESGI qui soutient les entreprises de services financiers et d'infrastructure financière en phase de croissance en leur fournissant des capitaux propres catalyseurs de croissance. Collectivement, Apis, par l'intermédiaire de son équipe d'environ 30 professionnels possédant une grande expertise du secteur, gère ou conseille un capital total engagé par des investisseurs (y compris le capital tiré et investi) de 1,2 milliard de dollars américains. Outre son siège social à Londres, Apis est représentée dans sept pays d'Europe, d'Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest et d'Asie du Sud et du Sud-Est. www.apis.pe

