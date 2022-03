Giift, unterstützt durch den Apis Growth Fund II, erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Xoxoday, einem Fintech-Unternehmen, das den Markt für Belohnungen, Anreize und Auszahlungen revolutioniert

SINGAPUR, 14. März 2022 /PRNewswire/ -- Giift, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Kundenbindungsmanagement, gab heute bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an Xoxoday erworben hat, einem in Indien ansässigen Fintech-Unternehmen, das die Branche für Prämien, Anreize und Auszahlungen revolutioniert. Die Investition von Giift wird Xoxoday in die Lage versetzen, die nächste Wachstumsphase auf den internationalen Märkten voranzutreiben und seine technologische Infrastruktur zu verbessern. Die Strategie von Giift und Xoxoday ist es, die Technologieführerschaft weiter auszubauen, die Marktdurchdringung zu erhöhen und den unbestrittenen globalen Standard für Loyalitätsplattformtechnologie zu schaffen.

Xoxoday bietet eine fortschrittliche und skalierbare Infrastrukturplattform, die es Unternehmen aller Größen und Branchen ermöglicht, Belohnungen, Anreize und Auszahlungen für Mitarbeiter, Partner und Verbraucher zu automatisieren. Mit einem prinzipienbasierten Ansatz hat das Unternehmen die Funktionsweise von Belohnungen, Anreizen und Auszahlungen neu konzipiert. Heute ermöglicht Xoxoday die Einbettung und Integration von Belohnungen und Anreizen in den Arbeitsablauf der gesamten Wertschöpfungskette. Da unterschiedliche Geschäftskontexte maßgeschneiderte Lösungen erfordern, bietet Xoxoday drei SaaS-Angebote für den Markt an.

· Plum, eine horizontale Plattforminfrastruktur zur Automatisierung von Belohnungen, Anreizen, Vergünstigungen und Auszahlungsprogrammen.

· Empuls, eine vertikale Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, einen engagierten Arbeitsplatz zu schaffen, an dem alle Mitarbeiter durch einen kontinuierlichen Feedback- und Verbesserungsprozess ausgerichtet, befähigt und verbunden sind.

· Compass, eine Plattform zur Automatisierung und Gamification von Verkaufsanreizen und Provisionen für Vertriebsteams.

Die kombinierten Technologieplattformen von Giift und Xoxoday werden die gesamte Wertschöpfungskette der Kundenbindung abdecken. Dadurch können beide Unternehmen ihr Dienstleistungsangebot erweitern und gemeinsam ihr Wachstum weltweit beschleunigen. Die SaaS-Plattformen von Giift und Xoxoday werden die umfangreichste verfügbare Loyalitäts-Produktsuite abdecken, die Unternehmensprogramme mit End-to-End-Loyalitäts-Technologie, Mitarbeiter-Belohnungs- und Anerkennungsprogramme, Vertriebs- und Channel-Incentives, Händler-Treueprogramme und Verbraucher-Incentive-Programme mit einem globalen Marktplatz unterstützt.

Giift und Xoxoday sprechen gemeinsam alle Marktsegmente und Branchen an. Von den größten globalen Konzernen bis hin zu mittelständischen Unternehmen und lokalen Händlern hilft die kombinierte Plattform, Kunden zu gewinnen und zu binden sowie Anreize für Mitarbeiter und Partner zu schaffen. Darüber hinaus ist die Plattform branchen- und geografieneutral, mit Kunden, die eine breite Palette von Branchen vertreten, darunter Finanzdienstleistungen, Versorgungsunternehmen, Gastgewerbe, Konsumgüter, Immobilien und Pharmazeutika in Nord- und Südamerika, APAC, MENA und Europa.

Laurent Xatart, Mitbegründer und CEO von Giift, kommentiert: „Xoxoday ist eine einzigartige und leistungsstarke Treueplattform für Mitarbeiter-, Vertriebs- und Kundenprämien. Unsere Partnerschaft mit Xoxoday wird Giift in die Lage versetzen, die umfassendste Engagement- und Loyalitätslösung auf dem Markt anzubieten und stellt einen großen Schritt nach vorne in unserer Mission dar, den globalen Standard für die Loyalitätsindustrie zu schaffen

Sumit Khandelwal, Mitbegründer und CEO von Xoxoday, fügte hinzu: „Wir glauben fest daran, dass sich Wachstum mit den richtigen Leuten und den richtigen Partnern verbindet. Mit Giift und dem Apis Growth Fund II an Bord kann ich von hier aus nur Wachstum nach oben und weiter sehen. Die Loyalitätsinfrastruktur von Giift und die Prämieninfrastruktur von Xoxoday decken zusammen die gesamte Bandbreite an Geschäftsanwendungen über den gesamten Lebenszyklus von Mitarbeitern, Vertriebspartnern und Kunden ab

Über Xoxoday

Xoxoday ist ein schnell wachsendes Fintech-SaaS-Unternehmen, das das Unternehmenswachstum vorantreibt und sich dabei auf die menschliche Motivation konzentriert. Xoxoday bietet eine Reihe von drei Produkten an - Plum, Empuls und Kompass . Xoxoday arbeitet mit mehr als 2000 Kunden in über 10 Ländern und über 2,5 Millionen Nutzern zusammen. Xoxoday hat seinen Hauptsitz in Bengaluru und ist ein 270 Mitglieder starkes Team mit vier globalen Büros in San Francisco, Dublin, Singapur und Neu-Delhi. www.xoxoday.com

Über Giift

Giift bedient die facettenreiche Treueindustrie mit drei Hauptfunktionen: Ausgabe von Treuekarten, Austausch von Treuekarten und Zahlung von Treuekarten. Gegründet im Jahr 2013, verwaltet Giift heute mehr als 50.000 Programme in über 55 Ländern und über 130 Millionen Nutzer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Büros in New York, London, Wuhan, San Francisco, Nairobi, Peking, Mumbai, Dubai, Lagos, Jakarta, Neu-Delhi, Doha, Dhaka und Colombo. www.giift.com

Über Apis Partners

Die Apis Group („Apis") ist ein auf ESGI basierender globaler Vermögensverwalter für privates Beteiligungs- und Risikokapital, der Finanzdienstleistungs- und Finanzinfrastrukturunternehmen in der Wachstumsphase unterstützt, indem er ihnen katalytisches Wachstumskapital zur Verfügung stellt. Insgesamt verwaltet oder berät Apis durch sein Team von etwa 30 Fachleuten mit umfassender Branchenkenntnis ein von Investoren zugesagtes Gesamtkapital (einschließlich gezeichnetem und investiertem Kapital) von 1,2 Milliarden US-Dollar. Neben dem Hauptsitz in London ist Apis in sieben Ländern in Europa, Nord-, Ost- und Westafrika sowie Süd- und Südostasien vertreten. www.apis.pe

