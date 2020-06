GIKEN LTD. obtient la première place dans le projet Innovation Partnership Quay Wall d'Amsterdam

KOCHI, Japon, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- GIKEN LTD., entreprise basée à Kochi, au Japon, et la société du groupe Giken Europe B.V. d'Almere, aux Pays-Bas, ont obtenu la première place dans le cadre du projet Innovation Partnership Quay Wall (IPK) pour l'innovation dont elles ont fait preuve dans leur proposition de méthodologie de construction portant sur la rénovation des murs dans un quartier de canaux d'Amsterdam inscrit au patrimoine mondial. GIKEN et ses partenaires G-Kracht (G Force), Gebr. De Koning BV et Van Gelder Group BV ont été sélectionnés à la première place parmi 16 parties internationales et ont conclu un accord de partenariat avec le gouvernement de la ville d'Amsterdam.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202006020472-O1-18owH7X8

Photo : photo de la construction à l'aide de la méthode Gyropress (TM) et du système GRB (TM)

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104457/202006020472/_prw_PI2fl_A8t605iw.jpg

Amsterdam possède et gère un réseau de ponts et de quais vieux de 400 ans qui sont vulnérables en raison de leur ancienneté. Les méthodes traditionnelles de construction pour la réparation des murs de quai demandent la construction et l'utilisation de plateformes de travail temporaires et l'enlèvement des structures existantes avant la construction d'un nouveau mur. Ce procédé est complexe, chronophage et coûteux. S'écartant des approches traditionnelles, le gouvernement d'Amsterdam a lancé un appel international en faveur d'innovations susceptibles de réduire les délais de construction et de minimiser les impacts environnementaux tout en protégeant le paysage urbain.

La méthode Gyropress (TM) de GIKEN permet l'installation de pieux directement à travers la structure existante du canal, ce qui élimine le besoin de démolition et de travaux provisoires. Le système GRB (TM) de Giken permet aux équipements de construction de « marcher » le long du mur de pieux installé, ce qui supprime les plateformes de travail temporaires et minimise l'empreinte de la construction. La technologie « Press In » de Giken ne produit ni vibrations ni bruit et elle offre une méthodologie de construction écologiquement durable pour protéger le paysage urbain. Ces méthodologies, fondées sur les principes hors pair de Press In qui perturbent le moins possible l'environnement, ont remporté beaucoup d'éloges et G-Force a reçu la meilleure note de tous les soumissionnaires à l'échelle mondiale.

À l'issue d'un travail approfondi et détaillé de conception et du développement de produits spécifiques au projet, la phase d'installation pilote devrait commencer en 2021. Quand elle aura fait l'objet d'une démonstration, la méthodologie devrait être adoptée comme méthode de construction standard pour les plus de 200 kilomètres de murs de quai d'Amsterdam dont la rénovation est prévue.

Fier et enthousiaste à l'idée de cette opportunité, le groupe GIKEN est persuadé que l'octroi de ce projet va être un autre grand pas en avant dans sa « Révolution de la construction » et sa stratégie de gestion qui vise à « changer la construction mondiale grâce à la méthodologie Press In de construction avec des implants ».

SOURCE GIKEN LTD.