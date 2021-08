Gilberto Gil é embaixador da campanha #NãoFiqueEsperando da AstraZeneca

Nesse sentido, unindo esforços com sociedades médicas, associações de pacientes e celebridades ao redor do globo, a AstraZeneca e o FazBem - programa de saúde e bem-estar da companhia no Brasil - promovem a campanha de conscientização sobre a doença renal crônica, fomentando o rastreio das doenças renais no Brasil e o cuidado ao paciente. Com o mote #NãoFiqueEsperando , a iniciativa visa promover o cuidado da saúde renal entre a população, enfatizando a importância da prevenção, antecipação do diagnóstico, assim como dos hábitos saudáveis.

Como embaixador global e representante da campanha no Brasil, o cantor e compositor Gilberto Gil participa da iniciativa, compartilhando sua história de vida e relação com a insuficiência renal crônica. Vale a pena acompanhar seu perfil no Instagram, no qual Gil falará sobre o tema. Além disso, será transmitida uma Live promovida pela The International Society of Nephrology (ISN) pelo Facebook e hub da BBC, com uma série de reportagens especiais com os outros embaixadores globais da campanha.

A parceria com a agência Faro Holding fortalece e amplifica a campanha com a participação de depoimentos de alguns influenciadores em formato de vídeo manifesto. Um deles é o ator Dalton Vigh num set de filmagem esperando para gravar sua cena. Já com a Gabi Brandt o contexto foi dela esperando a família se sentar à mesa para o almoço. A influenciadora e escritora Duda Riedel aparece no vídeo esperando seu livro ficar pronto. Nas cenas, todos os influenciadores estão com as mãos nas costas (nos rins) simbolizando o KV da campanha de #NãoFiqueEsperando, incentivando que as pessoas não fiquem esperando para cuidar da saúde dos rins. Todas essas personalidades vão divulgar nos perfis das suas redes sociais, o que vai gerar visibilidade à campanha e o alcance de milhares de pessoas. Com a parceria da BCW Brasil, a campanha ganha inovação no conceito e formatos utilizados nas entregas digitais - como o inédito WebStories, um repositório de informações que será utilizado pela primeira vez por uma farmacêutica no Brasil. Outro aliado de peso da campanha é o portal UOL, o principal publisher de conteúdo e líder em audiência no país, que sediará o hub de conteúdos da campanha, oferecendo informação acessível e relevante sobre a doença renal crônica. A parceria com o canal Ter.a.pia no Youtube, traz a história da influenciadora Juzinha Barbiebética, que compartilhará sua rotina com a diálise, sua jornada como paciente de diabetes tipo 1 e da doença renal crônica.

Pacientes e sociedade em geral terão acesso ao conteúdo educativo da campanha, além do questionário promovido pela @isnkidneycare, em parceria com a @astrazenecabr e o @fazbem_astrazeneca. Amplificando as mensagens de conscientização promovidas pela iniciativa, celebridades e influenciadores também irão compartilhar em suas redes informações educativas sobre a doença renal crônica, destacando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde renal. Médicos e profissionais da saúde também serão impactados por meio de conteúdos educativos sobre a doença.

Em paralelo, as parcerias com a Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil (FENAPAR), Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) ampliam a força da causa e aumentam a adesão à campanha junto aos players buscando o engajamento de parceiros que estejam alinhados com os objetivos de negócios e esforços atuais.

"Ao falar sobre a doença renal crônica, assim como a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, nosso objetivo é dar visibilidade a um tema pouco discutido entre a sociedade em geral. As histórias de vida mostram que a DRC está presente em uma parcela importante da população e, por isso, é essencial entender a relação com outras condições – o diabetes e a hipertensão -, e como garantir a prevenção. Ao lado de parceiros e nomes de peso, queremos fomentar o rastreio da enfermidade e promover um movimento de cuidado à saúde renal ao redor do globo", enfatiza Marina Santorso Belhaus, diretora médica da AstraZeneca Brasil.

