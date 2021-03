Gilberto Gil recevra un doctorat honorifique au campus Berklee de Valence, en Espagne

Deux fois lauréat d'un Grammy et sept fois lauréat d'un Latin Grammy, Gil sera récompensé pour l'extraordinaire réussite de sa carrière et l'influence de son travail créatif et de son activisme social et politique sur des générations de musiciens dans le monde entier. Le campus de Valence a déjà décerné des doctorats honorifiques à Eddie Gómez (2013), John McLaughlin (2017), Al Di Meola (2018), Imogen Heap (2019) et Lila Downs (2020).

La veille de la remise des diplômes, le samedi 3 juillet, les étudiants rendront hommage à Gil, qui les rejoindra virtuellement pour enregistrer une sélection de ses chansons. Le concert et la cérémonie, qui se déroulent à la Cité des arts et des sciences de Valence, seront diffusés en continu sur les canaux de médias sociaux de Berklee Valence ; les événements ne sont pas ouverts au public.

À propos de Gilberto Gil

Gilberto Gil est l'un des grands noms de la musique brésilienne, avec une carrière qui s'étend sur plus de six décennies. Il a remporté les Grammy Awards du meilleur album de musique du monde (Quanta Live, 1998) et du meilleur album de musique du monde contemporaine (Eletracústico, 2005), ainsi que plusieurs Latin Grammys, dont trois pour le meilleur album régional/racines brésiliennes (2001, 2002 et 2010) et un en 2010 pour le meilleur album de musique populaire brésilienne.

Gil a commencé à jouer de l'accordéon à l'âge de 8 ans et a rejoint son premier groupe, les Desafinados, au milieu des années 50. Il a enregistré plus de 60 albums depuis lors, dont Louvação, Expresso 2222, Ao Vivo, Doces Bárbaros et Dois Amigos. Il a collaboré avec Caetano Veloso, Elis Regina, Jorge Ben, Gal Costa, Maria Bethânia, Jimmy Cliff, Bob Marley and the Wailers, Pink Floyd, Yes, Rod Stewart, et autres.

En tant que leader du mouvement brésilien Tropicália de la fin des années 1960, aux côtés des artistes Caetano Veloso, Marcos Valle et Gal Costa, Gil a mélangé des styles autochtones tels que la samba, la MPB (Música popular brasileira) et la bossa nova avec des instruments rock et folk pour devenir l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus célèbres du Brésil et du monde.

La dictature militaire brésilienne, cependant, considère le mouvement Tropicália comme une menace et exile Gil au Royaume-Uni en 1969. Mais il est retourné à Bahia, au Brésil, en 1972 et a continué à s'engager dans des causes sociales et politiques, devenant plus tard un porte-parole éminent du mouvement de la conscience noire au Brésil. En 2003, lorsque Gil a été nommé ministre de la Culture, il a créé et parrainé de nouvelles politiques et de nouveaux programmes et a renforcé la présence du Brésil dans les forums et les conférences du monde entier. Il a remporté de nombreux prix, dont la Légion d'honneur en France et le « Sweden's Polar Music Prize », et a été reconnu comme artiste de la paix de l'UNESCO et Ambassadeur de bonne volonté de la FAO.

À propos de Berklee

Berklee est le principal institut de musique contemporaine et d'arts du spectacle. Il propose des programmes de premier et de deuxième cycle sur ses campus de Boston, dans le Massachusetts, et de Valence, en Espagne, ainsi que par le biais de son programme primé d'enseignement à distance, Berklee Online. L'engagement de Berklee en faveur de l'éducation artistique se reflète dans le travail de ses étudiants, de ses professeurs et de ses anciens élèves, dont des centaines ont été récompensés par des prix Grammy, Tony, Oscar et Emmy.

Au Berklee College of Music et au Boston Conservatory at Berklee, les étudiants explorent des approches interdisciplinaires de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma, du commerce, des soins de santé, de l'éducation, de la technologie, etc. Nos programmes pionniers pour la jeunesse touchent des classes défavorisées à travers les États-Unis et au-delà. Avec des étudiants et des anciens élèves de plus de 100 nations et des partenaires éducatifs dans le monde entier, nous établissons de nouvelles connexions entre les formes d'art, les traditions musicales et les technologies afin de construire une communauté artistique mondiale dynamique, diverse et collaborative. Pour en savoir plus, consultez le site Berklee.edu .

À propos du campus de Berklee à Valence, en Espagne

Berklee Valencia est le premier campus international de l'université et son premier en dehors de Boston. Situé dans l'emblématique Cité des arts et des sciences de Valence, le magnifique campus de 3 600 mètres carrés a été conçu spécifiquement pour la musique et est équipé de technologies de pointe.

Berklee Valencia a pour objectif de fournir une plateforme permettant de lancer des carrières à travers le monde pour les étudiants internationaux les plus talentueux sur le plan musical. Proposant un programme d'études unique, ainsi qu'un centre de carrière international pour aider les étudiants dans leur transition d'étudiant à professionnel de la musique, le campus a présenté en 2012 les premiers programmes de master de Berklee en notation pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo ; performance contemporaine (concentration production) ; et divertissement global et business de la musique. Un quatrième programme d'études supérieures a été lancé en 2013 : production musicale, technologie et innovation.

En outre, le campus de Valence propose un programme d'été d'interprétation, des possibilités d'études à l'étranger pour les étudiants du campus de Boston, ainsi qu'une nouvelle façon pour les musiciens du monde entier de rejoindre la communauté musicale mondiale - en tant qu'interprètes, praticiens et leaders. Pour en savoir plus, consultez le site valencia.berklee.edu .

