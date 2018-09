Giles Taylor rejoint l'entreprise chinoise FAW Group en qualité de directeur général mondial et directeur du design

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/740684/Giles_Taylor_FAW_Corporation.jpg )

À son nouveau poste, il devra avant tout élaborer des stratégies de design et conceptualiser un style unique pour HONGQI, la marque de luxe de FAW. Outre la mise en place d'un système de création propre à FAW, il supervisera l'introduction d'une vision plus cosmopolite du design sur toute la gamme des produits FAW, notamment les véhicules de tourisme autonomes.

M. Taylor sera basé à Munich en Allemagne. Il dirigera le lancement d'un nouveau centre de design avancé FAW à Munich, qui accueillera une équipe de designers internationaux de premier plan. Ce centre effectuera essentiellement des travaux de préparation pour la marque HONGQI, notamment l'étude de concepts novateurs et de projets de fabrication.

M. Taylor, qui a obtenu une maîtrise en design automobile en 1992 du réputé Royal College of Art de Londres, possède une expérience très vaste de la conception de véhicules très haut de gamme. Pendant ses 13 années au sein de la marque de luxe britannique Jaguar Cars, il a notamment dirigé le design du modèle actuel de la berline XJ et de la voiture de sports XK lancée en 2005. En 2011, M. Taylor a rejoint Rolls-Royce Motorcars où il était à la tête du service design de 2012 à son départ. Il a supervisé la conception de nombreux succès, notamment le cabriolet Dawn, la limousine emblématique Phantom VIII et le récent véhicule de loisirs Cullinan. En 2016, son véhicule-concept Rolls-Royce 103ex offrait une vision extraordinaire du « luxe autonome » au-delà de 2040.

À son arrivée dans l'équipe FAW, M. Taylor a déclaré : « Je suis très heureux d'engager ma carrière sur une nouvelle voie avec FAW. HONGQI est le constructeur automobile chinois le plus ancien et le plus connu. Il est donc riche d'une histoire culturelle importante et variée. De nombreux éléments entourant la marque inspirent à créer des véhicules actuels et modernes pour une nouvelle ère. Je suis impatient d'accomplir cette mission fascinante pour HONGQI avec l'aide des dirigeants de FAW et de créer par la suite des produits extraordinaires pour FAW. »

M. Xu Liuping, président de FAW, est enchanté de l'arrivée de M. Taylor. Il déclare : « Suivant la tendance générale à la globalisation, le secteur automobile chinois a devant lui une excellente opportunité de servir de référence d'une part et d'établir, d'autre part, un précédent à l'échelle mondiale. Il nous faut une équipe plus internationale, experte et venant d'horizons divers. Notre état d'esprit et notre vision doivent être davantage tournés vers la globalisation afin de fusionner en profondeur la richesse culturelle de la Chine à d'autres cultures importantes, à des créations modernes, à des sciences et technologies de pointe, notamment pour intégrer des expériences émotionnelles ciblées à des produits et services exceptionnels. »

M. Xu ajoute : « M. Taylor connaît bien HONGQI et la culture chinoise. Il comprend très bien cette marque. Ses expériences diverses en matière de conception de voitures de luxe et sa maîtrise des tendances de création et d'innovation dans le monde s'accordent parfaitement avec le positionnement de la marque, le développement de produits et les projets futurs de FAW et de HONGQI. Je pense que son arrivée permettra à HONGQI d'atteindre son objectif : la création d'une « marque noble », la meilleure de Chine et connue dans le monde entier. »