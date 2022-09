GiniMachine, un outil AI/ML prêt à l'emploi pour la prise de décision

VILNIUS, Lituanie, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'équipe de GiniMachine publie une version prête à l'emploi de la plateforme sur son site officiel .

Qu'est-ce que GiniMachine ?

How GiniMachine works

GiniMachine est une plateforme intuitive sans code pour la notation, l'analyse prédictive et la gestion des risques, alimentée par l'intelligence artificielle et l'aprentissage machine (IA/ML) d'une part et les données historiques des utilisateurs d'autre part.

Elle peut être utilisée pour l'évaluation du crédit et du recouvrement, la prédiction du taux de désabonnement, la découverte d'opportunités de ventes croisées et de ventes incitatives, la prédiction du taux de rotation du personnel, et bien d'autres aspects.

GiniMachine automatise et accélère la prise de décision axée sur les données. Elle élabore des modèles prédictifs tout en dégageant et en structurant les informations les plus pertinentes à partir des ensembles de données en quelques secondes.

Impact social et économique

Ce système apporte également une valeur sociale et économique : la mise en œuvre de GiniMachine a un impact positif sur l'inclusion financière dans les pays dont la population n'est pas bancarisée. L'absence d'antécédents de crédit n'est plus un problème, car GiniMachine peut travailler avec les données des emprunteurs alternatifs, maximiser l'inclusion et minimiser les risques.

Fonctionnement

Ce système utilise des ensembles de données contenant des informations sur les clients, les employés ou les processus existants et les résultats historiques pour chaque enregistrement. Par exemple, les emprunteurs apparaissent comme fiables ou peu fiables, les employés comme présents ou partis, les achats comme réalisés ou abandonnés.

L'analyse des ensembles de données permet à l'IA/ML de créer des modèles prédictifs avec un indice Gini élevé. Chaque modèle est accompagné d'un rapport, dans lequel les utilisateurs peuvent vérifier quels attributs d'enregistrement ont été déterminants pour l'IA et comment les décisions seront prises.

Cette vidéo d'une minute illustre l'ensemble du processus :

Caractéristiques supplémentaires

Ce système comprend la fonctionnalité de prévision des bénéfices, un rapport détaillé sur l'importance des attributs pour une meilleure compréhension du marché, et des diagrammes de suivi des modèles pour garantir une grande capacité de prédiction des modèles à long terme.

La plateforme GiniMachine peut être fournie sur une base SaaS ou déployée sur les serveurs du client. Dans les deux cas, la société fait preuve d'une attention particulière en matière de sécurité, et les entreprises restent propriétaires de leurs données.

Essai gratuit

GiniMachine propose une version d'essai gratuite de 30 jours après inscription sur ginimachine.com.

Contacts :

Site Web : https://ginimachine.com/

E-mail : [email protected]

Vidéo : https://youtu.be/Wb00vWv8l_8

