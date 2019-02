Gioia Nostra converte a história de sua vida em livros personalizados

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Agora, todos nós já podemos ter nossa história registrada em páginas de literatura. Essa é a proposta da Gioia Nostra, que tem transformado memórias em livros, evitando que elas se apaguem com o passar do tempo. A empresa é especializada em fazer "design de memórias", ou seja, produzir livros para quem tem interesse em contar suas melhores histórias, seja de vida, família, amor, amizade, receitas, pets, viagens ou para empresas.

Dessa maneira, os momentos podem ser preservados e contados para as próximas gerações. "As pessoas nem sabem que podem ter um livro com suas memórias, normalmente associam essa possibilidade às biografias literárias de pessoas famosas", observa Giulliana Pasian, diretora criativa da empresa.

A ideia de criar a Gioia Nostra surgiu em 2015, quando a avó das sócias fez uma festa de 80 anos. "Na ocasião, a família se reuniu e escreveu um livro surpresa contando sua história de vida, que foi distribuído como lembrança para os convidados", explica. A partir desse livro, os produtos da empresa têm conquistado a preferência de leitores com diferentes gostos e estilos.

Habilidades

Para a criação da empresa, foi necessária uma somatória de habilidades: Giulliana com sua experiência como designer se aliou à Nicolle Pasian, com sua expertise em comunicação e seu carisma. As duas perceberam que poderiam utilizar seus talentos para registrar momentos significativos a serem compartilhados entre as pessoas.

"A Gioia Nostra existe para eternizar memórias e mostrar que os momentos felizes não podem ser apagados com o tempo", observa Nicolle, gerente de projetos. Dessa maneira, os livros ajudam as gerações futuras a entenderem mais sobre si mesmas ao conhecerem as histórias de seus antepassados. Muitos aprendizados também podem ser transmitidos de geração em geração, assim como uma joia de família.

A empresa vem na contracultura do mundo digital, trazendo as memórias de volta ao papel. Compilando as melhores fotos e histórias que ficariam perdidas em álbuns antigos ou nas milhares informações que guardamos nos serviços de nuvem e redes sociais.

Lembranças repaginadas

Quando uma pessoa procura a Gioia Nostra no intuito de registrar suas memórias, o primeiro passo é criar um briefing, entendendo melhor a história do cliente.

O segundo passo é uma entrevista para reunir os momentos e memórias, que serão registrados em textos e fotos. Com essas informações, o livro é escrito e diagramado com um design exclusivo e totalmente personalizado. Por fim, é impresso, encadernado artesanalmente em atelier e entregue nas mãos do cliente. Cada projeto é único e eterno.

Mais informações:

contato@gioianostra.com.br

www.gioianostra.com.br

#designdememorias

Rouge Boutique de Comunicação - (11) 2892-7098

FONTE Gioia Nostra

Related Links

http://www.gioianostra.com.br



SOURCE Gioia Nostra