Girls Educate USA stärkt globale Reichweite zur Gleichstellung der Geschlechter mit neuer Vorstandsernennung

Die Ernennung wird die nordamerikanische Präsenz der Organisation weiter stärken und die Expertise in der internationalen Entwicklung erhöhen. Educate Girls USA arbeitet eng mit seinen Partnern in Indien zusammen, darunter Foundation to Educate Girls Globally, Sol's ARC und Transform Schools - People for Action. Diese Organisationen haben im Laufe der Jahre mehr als 1 Million Mädchen, die zuvor nicht zur Schule gegangen waren, in öffentliche Schulen eingeschrieben und haben mehr als 1 Million weiteren Kindern geholfen, ihre Lernergebnisse zu verbessern.

Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die globale Pandemie viele soziale Ungleichheiten offenbart - insbesondere in Bezug auf Geschlecht und öffentliche Bildung - und die dringende Notwendigkeit, diese zu beseitigen. Die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen bieten einen wesentlichen Rahmen, um diese Ungleichheiten anzugehen. SDG 4 zum Beispiel sorgt für inklusive und gerechte, hochwertige Bildung und die Förderung von Lernmöglichkeiten. SDG 5 zielt darauf ab, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zu stärken.

Auf der globalen Entwicklungsagenda fördert der Vorstand von Educate Girls USA die Bildung von Mädchen, Geschlechtergerechtigkeit, globale Bildung und Politik, Philanthropie, internationale Finanzierung und Forschung. Außerdem werden dadurch wichtige Mittel für Programme in Indien gesammelt.

Phyllis Kurlander Costanza, das jüngste Mitglied des Vorstands, bringt umfassende Erfahrung im Bereich der globalen Philanthropie mit. Sie hat die UBS Optimus Foundation zu einer weltweit führenden Organisation ausgebaut, die sich der Suche nach innovativen Wegen zur Lösung einiger der dringendsten sozialen und ökologischen Probleme der Welt verschrieben hat. Bei UBS Optimus war sie federführend bei der Einführung innovativer Finanzierungsinstrumente wie dem ersten Development Impact Bond (DIB) im Bildungsbereich. Nachdem sie zuvor eine Führungsrolle bei der Children's Investment Foundation innehatte, hat sie auch ein langjähriges Engagement bei der Bewältigung der Herausforderungen gezeigt, denen Kinder ausgesetzt sind, wenn sie in Armut leben. Sie sagte: „Educate Girls hat eine einzigartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, die Bedürfnisse der Bedürftigsten und Schwächsten der Gesellschaft zu erfüllen. Ich freue mich darauf, die Expansion von Educate Girls zu unterstützen."

Die Gründerin von Educate Girls USA, Safeena Husain, sagte bei der Bekanntgabe der Ernennung: „Wir freuen uns sehr, dass Phyllis unserem Vorstand in den USA beitritt. Phyllis und ich arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen und ich war immer sehr inspiriert von ihrem tiefen Verständnis für die Probleme, mit denen einige der ärmsten Menschen der Welt konfrontiert sind, und ihrer unglaublichen Leidenschaft, mehr und bessere Ressourcen an innovative, gemeindebasierte Organisationen zu leiten. Wir hoffen, dass wir mit dem fachlichen Rat des USA-Boards die lebenswichtige Bedeutung der Bildung von Mädchen weiter oben auf die Agenda der globalen Entscheidungsträger bringen können. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass das Ziel, jedes Mädchen in die Schule zu bekommen, vollständig finanziert und gewonnen wird!"

INFORMATIONEN ZU EDUCATE GIRLS USA: Educate Girls USA wurde 2014 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Mobilisierung von Ressourcen zur Unterstützung der Bildung von Mädchen in ländlichen und bildungsmäßig marginalisierten Gebieten konzentriert, um sicherzustellen, dass alle Mädchen in der Schule sind und gut lernen. Educate Girls USA arbeitet mit glaubwürdigen Organisationen vor Ort zusammen und unterstützt diese, um Mädchen außerhalb der Schule zu identifizieren, einzuschreiben und zu halten und die Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen für alle Kinder zu verbessern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

