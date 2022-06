Glasgow będzie gospodarzem turnieju finałowego Billie Jean King Cup organizowanego przez BNP Paribas w 2022 r.

LONDYN, 8 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) ogłosiła, że Brytyjski Związek Tenisowy (LTA - Lawn Tennis Association) został wybrany na gospodarza turnieju finałowego Billie Jean King Cup organizowanego przez BNP Paribas w 2022 roku. Finały zostaną rozegrane na krytych kortach twardych w Emirates Arena w Glasgow (Szkocja) w dniach 8-13 listopada.

Wielka Brytania, jako gospodarz, dołączy w finałach do Australii, Belgii, Kanady, Czech, Włoch, Kazachstanu, Polski, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii i USA, ubiegając się o tytuł mistrza świata roku 2022.

W finałach Pucharu Świata w tenisie ziemnym kobiet 12 krajów będzie rywalizować w czterech grupach (w każdej po trzy kraje), a do półfinałów zakwalifikują się zwyciężczynie każdej z grup.

Prezes ITF David Haggerty: „Jesteśmy zachwyceni, że w 2022 roku turniej finałowy Billie Jean King Cup organizowany przez BNP Paribas odbędzie się w Glasgow. LTA przedstawiło bardzo imponującą ofertę w ramach procesu wyboru organizatora. W Glasgow z powodzeniem organizowano już mecze o Puchar Davisa, a my cieszymy się, że w kulminacyjnym momencie kobiecego sezonu tenisowego odbędą się tu Mistrzostwa Świata Kobiet w Tenisie, które zostaną rozegrane w elektryzującej atmosferze, przy gorącym dopingu fanów tenisa z całego świata".

Anne Keothavong, Wielka Brytania, kapitan zespołu biorącego udział w turnieju Billie Jean King Cup: „To świetna okazja, aby zwiększyć prestiż kobiecego tenisa i skupić uwagę na kobiecym sporcie. Cały zespół jest bardzo podekscytowany możliwością zagrania przed własną publicznością przy głośnym dopingu podczas trwającej przez cały tydzień imprezy".

Scott Lloyd, dyrektor generalny LTA: „Mówiliśmy o tym, że naszą ambicją jest sprowadzenie większej liczby ważnych wydarzeń do Wielkiej Brytanii i podniesienie rangi tenisa na przestrzeni całego roku, dlatego jestem zachwycony, że Glasgow będzie gościć w tym roku finałowy turniej Billie Jean King Cup oraz fazę grupową turnieju o Puchar Davisa. Pierwsze finały odbyły się w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i to wspaniałe, że impreza tej rangi zostanie tu rozegrana po raz pierwszy od 1991 roku. To doskonała okazja, aby otworzyć ten sport dla większej liczby osób i dostarczyć wyjątkowych wrażeń, które, mamy nadzieję, zainspirują kolejne pokolenia graczy".

Dalsze informacje dotyczące rozgrywek i sprzedaży biletów zostaną podane w późniejszym terminie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.billiejeankingcup.com.

