Glassdoor anuncia Melhores Lugares para Trabalhar em 2020

SÃO PAULO, Brasil, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Glassdoor , um dos maiores sites de recrutamento e vagas do mundo, anuncia, pela primeira vez no Brasil, seu prêmio Melhores Lugares para Trabalhar – Escolha dos Profissionais. Diferentemente de outros prêmios sobre local de trabalho, o Melhores Lugares para Trabalhar do Glassdoor é feito com base na contribuição de funcionários que voluntariamente fornecem seu feedback de forma sigilosa sobre a empresa.

Neste ano, 10 listas serão divulgadas simultaneamente em 9 países, incluindo Brasil , México e Argentina . O prêmio reconhece empresas também nos Estados Unidos , Canadá , Reino Unido , França , Alemanha e Singapura .

Nos Brasil, o Glassdoor premia os 50 Melhores Lugares para Trabalhar. Os vencedores são determinados usando um algoritmo proprietário do Glassdoor e a nota de cada empresa leva em conta a quantidade, qualidade e consistência das avaliações enviadas por funcionários sediados no Brasil entre 23 de outubro de 2018 e 21 de outubro de 2019. As notas vão de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Os cálculos reais se estendem além da milésima casa decimal.

"Este novo ano vai marcar o início de uma década "culture-first", em que a cultura do local de trabalho ganha cada vez mais relevância. Os vencedores do prêmio são empresas que colocam a cultura, a missão e as pessoas no centro de tudo o que fazem. E, por isso, seus funcionários as reconhecem como os Melhores Lugares para Trabalhar em 2020", diz Christian Sutherland-Wong, presidente, diretor de operações e futuro CEO do Glassdoor. "Além disso, os vencedores deste ano se destacam por promover a transparência, oferecer oportunidades de crescimento na carreira e valorizar o trabalho impulsionado por impacto e propósito. Parabéns a todas as empresas que foram genuinamente reconhecidas pelos seus funcionários nesta edição."

Os dez melhores lugares para trabalhar do Brasil em 2020 são:

A lista dos 50 melhores lugares para trabalhar em 2020 do Glassdoor traz empresas de vários setores, incluindo tecnologia, serviços financeiros, consultoria e outros. A SAP ocupa o primeiro lugar na lista, com uma nota de 4,6. ThoughtWorks (4.5), Google (4.5), Takeda Pharmaceuticals (4.5) e Banco Votorantim (4.5) completam o top 5.

"As pessoas se preocupam profundamente com o local onde trabalham e um conjunto crescente de pesquisas mostra que empresas com excelentes culturas não apenas têm uma clara vantagem competitiva para atrair talentos, mas também frequentemente estão à frente dos concorrentes em termos de desempenho financeiro. Os líderes de hoje não podem ignorar dados que mostram que a cultura é um dos investimentos mais inteligentes que as empresas podem fazer a longo prazo", afirma Andrew Chamberlain, economista-chefe do Glassdoor.

Ao avaliar uma empresa no Glassdoor, os usuários avaliam sua satisfação geral, além de critérios como oportunidades de carreira, remuneração e benefícios, qualidade de vida, alta liderança e cultura e valores. Além disso, compartilham sua opinião sobre os prós e contras do ambiente de trabalho e são incentivados a deixar conselhos para a presidência. Também é perguntado aos profissionais se eles recomendariam seu empregador a um amigo e se eles acreditam que as perspectivas de negócios para os próximos seis meses são positivas, negativas ou neutras. Entre mais de um milhão de empresas avaliadas no Glassdoor, a nota média é de 3,5.

Durante o período de elegibilidade de um ano, as empresas consideradas para a lista devem ter recebido pelo menos 30 avaliações para cada um dos seis atributos (classificação geral da empresa, oportunidades de carreira, remuneração e benefícios, cultura e valores, qualidade de vida e recomendação para um amigo) levados em consideração como parte do algoritmo de premiação. Para esta edição, foram consideradas empresas com 1000 funcionários ou mais globalmente.

Para simplificar os relatórios, as notas são exibidas com apenas uma casa decimal, embora os cálculos se estendam além da milésima casa decimal para determinar a ordem de classificação final. A metodologia completa dos prêmios pode ser encontrada e baixada aqui: https://www.glassdoor.com.br/Award/index.htm .

Sobre o Glassdoor

O Glassdoor combina as vagas de emprego mais recentes com milhões de avaliações e insights para ajudar os profissionais na busca do trabalho ideal. Como resultado, ajuda as empresas a contratar candidatos realmente informados em escala através de soluções efetivas de recrutamento, como publicidade de vagas e produtos de employer branding. Fundado em 2008, o Glassdoor tem mais de 55 milhões de avaliações, salários e insights para mais de 1 milhão de empresas localizadas em mais de 190 países.

Glassdoor® é uma marca registrada da Glassdoor, Inc.

