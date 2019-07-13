Глава правления Xiamen Airlines Чжао Дун выступил на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию

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Xiamen Airlines

Jul 13, 2019, 09:23 ET

Чжао Дун получил приглашение в ООН, чтобы рассказать миру о неизменном стремлении авиакомпании к устойчивому развитию и о своем показательном примере борьбы с изменениями климата 

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 13 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Глава правления Xiamen Airlines Чжао Дун (Zhao Dong) сегодня выступил с речью на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в ООН. Г-н Чжао стал единственным представителем китайских бизнес-кругов, получившим приглашение на это мероприятие. В ходе своего выступления он рассказал участникам форума об успехах Xiamen Airlines в критически важных аспектах устойчивого развития и в борьбе с изменениями климата.

В 2017 году Xiamen Airlines стала первой в мире авиакомпанией, поддержавшей цели устойчивого развития ООН. В докладе, получившем высокую оценку от участников форума, г-н Чжао также отметил необходимость внедрения более эффективных, рентабельных и экологичных энергетических решений в масштабах всей мировой авиационной отрасли.

"Xiamen Airlines является признанным сторонником практических действий, направленных на обеспечение экологически устойчивого развития. Мы отстаиваем принятие проактивных, положительных мер в важнейших сферах борьбы с изменениями климата, - подчеркнул глава компании. -

Наша авиакомпания поставила перед собой цель ежегодно реализовывать 70 проектов по энергосбережению и сокращению вредных выбросов на 300 000 тонн в год. Мы официально взяли на себя соответствующее обязательство перед ООН".

"Как авиаперевозчик, заботящийся о нашей планете и будущем наших детей, Xiamen Airlines твердо верит в важность продвижения целей устойчивого развития в аспекте борьбы с климатическими изменениями, а также следования принципу "общих, но дифференцированных обязательств", Рамочной конвенции ООН об изменениях климата и Парижскому соглашению. Подобный подход соответствует интересам авиационной отрасли, Китая и всего мирового сообщества в целом", - заявил Чжао Дун.

Xiamen Airlines располагает флотом из более 200 самолетов и обслуживает почти 400 маршрутов. За последнее время авиакомпания представила больше десятка межконтинентальных рейсов в различные пункты назначения на территории Азии, Северной Америки, Австралии и Европы. По итогам пассажирского голосования, перевозчик вот уже 27 кварталов подряд получает титул "Лучшей авиакомпании Китая". Xiamen Airlines стала первым представителем индустрии услуг, удостоенным China Quality Award, и совершила настоящее чудо в авиационной отрасли Поднебесной, оставаясь прибыльной на протяжении 32 лет.

SOURCE Xiamen Airlines

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Глава правления Xiamen Airlines Чжао Дун выступил на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию

News provided by

Xiamen Airlines

Jul 13, 2019, 09:23 ET