Глава TOJOY West Europe Ричард Бёртон о заключении Всеобъемлющего инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем

За последние 20 лет совокупный объем прямых иностранных инвестиций из Китая в ЕС составил около 120 миллиардов евро, вложенных преимущественно в инфраструктурные проекты, строительство объектов недвижимости и создание высокотехнологичных предприятий. Инвестиции ЕС в Китай за тот же период составили около 140 млрд евро, основная часть из которых приходилась на производственный сектор.

Благодаря этому соглашению ЕС рассчитывает улучшить свой торговый баланс с Китаем. По нему Китай обязался повысить уровень доступа к быстрорастущему потребительскому рынку численностью 1,4 млрд человек. Целью данного соглашения является обеспечение равных условий для европейских компаний в Китае, что позволит им конкурировать на равных условиях с отечественными частными и государственными предприятиями.

Эта новость особенно важна в начале 2021 года, поскольку пандемия продолжает негативно влиять на тенденции роста по всему миру. Обеспечив более свободный доступ к секторам, нуждающимся в инвестициях, для жаждущих поставщиков капитала со всего мира, ЕС и Китай предпринимают важный шаг в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

CAI затрагивает несколько секторов, способствуя либерализации доступа путем ограничения или поэтапного отказа от требований в отношении совместных предприятий, включая обязательную передачу технологий и активное участие государства в их лицензировании.

Европейские компании в нескольких секторах, непосредственно охватываемых соглашением, с высокой вероятностью воспользуются преимуществами, обусловленными его положениями. К их числу относятся исследования и разработки в сфере биологических ресурсов, международного морского транспорта, автомобилестроения (для транспортных средств с использованием новых типов энергоносителей) и частной медицины.

Это соглашение также может способствовать углублению сотрудничества между европейскими и китайскими партнерами. Я предполагаю, что это соглашение не заставит компании ЕС отказаться от необходимости создания местных товариществ или совместных предприятий, а скорее, такие товарищества станут более сбалансированными и прозрачными. Дополнительная нагрузка, обусловленная нынешними ограничениями на передвижения в связи с пандемией, предполагает, что для любой европейской компании, планирующей успешную деятельность в Китае, все более важное значение будут приобретать высококачественные местные товарищества.

TOJOY предоставляет европейским компаниям возможности для взаимодействия и заключения соглашений с такими высококачественными местными партнерами, получения доступа к финансированию, производственным товариществам и ресурсам, необходимым для развития бизнеса в Китае, а также использования преимуществ, обусловленных положениями CAI. Первое Европейское представительство компании TOJOY было создано в Париже в июне 2019 года в частности для обслуживания многочисленных международных инвесторов, желающих вести бизнес в Европе и Китае.

Поскольку это инвестиционное соглашение укрепляет экономические отношения между Китаем и Европой, мы ожидаем, что такие платформы ускорения бизнеса, как TOJOY, будут приобретать все большее значение.

Используя эти платформы для поиска надежных китайских партнеров в целях привлечения капитала и совместной деятельности, европейские компании могут получить доступ к ресурсам, необходимым для успешного запуска или быстрого расширения их деятельности в Китае. Китайские компании также могут использовать такие платформы для выхода на европейские рынки и расширения своего бизнеса. С помощью таких платформ можно создавать всевозможные модели сотрудничества в любых областях, от торговли товарами до общенациональных проектов расширения и даже слияний и поглощений.

Китай является одним из самых быстрорастущих рынков и будет оставаться таковым. Я считаю, что европейские компании, пока не представленные в Китае, будут выводить свои инвестиции в Китай на передний план.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1429276/image.jpg

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SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.