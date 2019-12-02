Главой правления YPO на 2020-2021 гг. избран Анастасиос Эконому

ДАЛЛАС (DALLAS), 2 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Глобальное лидерское сообщество руководителей YPO сегодня сообщило, что по результатам выборов главой правления организации на 2020-2021 гг. стал Анастасиос (Тассос) Эконому (Anastasios (Tassos) Economou).

Эконому станет 69-м руководителем YPO и заменит на этой должности действующего главу правления Элизабет Цукер (Elizabeth Zucker). Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля 2020 года.

Являясь членом монакского подразделения YPO, Тассос Эконому также имеет статус учредителя и управляющего директора iGroup. Специализируясь на инвестировании в относительную стоимость, iGroup осуществляет поиск отраслей и сегментов, находящихся на "дне" бизнес-цикла, для последующего вложения средств в них. В число основных отраслей, где присутствует iGroup, входят морские грузоперевозки, высокие технологии, алкогольные напитки, недвижимости и биотехнологии.

"YPO - моя вторая семья, - отмечает Эконому. - Я чрезвычайно бережно отношусь к нашим ценностям и ценю время, проведенное вместе. Для меня большая честь и дальше служить YPO в должности главы правления нашей организации. Я с нетерпением жду возможности принести пользу нашей общей семье и сделать вклад YPO еще более актуальным для всех моих коллег".

Глава YPO избирается всеми членами правления. Тассос Эконому продолжит основателя и первого президента YPO Рэя Хикока (Ray Hickok), установившего стандарты равноправного лидерства.

"Тассос обладает потрясающей комбинацией деловых качеств, опыта работы в YPO и энергичного характера, что делает его идеальным кандидатом на должность главы правления нашей организации, способного оказать заметное влияние на ее деятельность, - прокомментировала г-жа Цукер. - Наша совместная работа в течение будущего года будет для меня большой честью и величайшим удовольствием".

Анастасиос Эконому присоединился к YPO в 2005 году и с тех пор является активным членом организации на низовом, региональном и международном уровнях. За эти годы он успел поработать на 25 руководящих должностях в рамках сообщества.

Он является избранным членом правления YPO и на данный момент занимает пост председателя Членского совета и заместителя председателя Комитета по вопросам местных и региональных подразделений, а также входит в состав комитетов по вопросам стратегии и финансов. Кроме того, Эконому - член рабочих групп по вопросам разработки моделей низовых организаций, продвижения и обеспечения культурного многообразия.

В 2017 году Тассос был удостоен премии им. Александра Капелло - высочайшей награды, вручаемой членам YPO за их вклад в развитие организации. В том же году он получил премию "Лучший из лучших" в категории "Региональные руководители YPO" за выдающиеся успехи деятельности в Европе. Эконому является создателем программы YPO LAB (Лидеры без границ), в рамках которой члены организации делятся со своими коллегами вдохновляющими историями о переломных моментах собственной жизни.

О сообществе YPO

YPO - международное лидерское сообщество, членами которого являются свыше 28 000 руководителей из более чем 130 стран мира, объединяемые общей уверенностью в том, что миру нужны лучшие лидеры. Члены организации вдохновляют и бросают друг другу вызовы, опираясь на принципы открытого обмена и доверия среди участников многоликого сообщества. В состав YPO входят предприятия и компании их самых разнообразных отраслей промышленности и бизнеса, предоставляющие рабочие места для более чем 22 млн людей по всему миру и генерирующие ежегодную прибыль в совокупном размере 9 трлн долл. США. Больше информации - на ‪ ypo.org .

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