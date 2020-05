Glemser Technologies und Arria NLG kündigen strategische Partnerschaft an

Gemeinsam beschleunigen sie die Fähigkeit ihrer Pharmakunden, lebensrettende Medikamente durch die Automatisierung der Erstellung medizinischer und regulatorischer Berichte auf den Markt zu bringen

NEW YORK, 19. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG, führender Anbieter von Natural Language Generation (NLG)-Technologie, kündigte heute die Zusammenarbeit mit Glemser Technologies an, um skalierbare Automatisierungslösungen und größere Effizienz für Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Pharmaindustrie bereitzustellen. Glemser wird seine globale biowissenschaftliche Praxis mit einer Lösung zur Erzeugung natürlicher Sprache auf der Basis von Arria-Technologien ergänzen.