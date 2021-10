Glenfiddich será a primeira parceira a lançar uísque raro por meio de NFT da BlockBar, a primeira plataforma de NFTs direto ao consumidor para vinhos e destilados do mundo

Os tokens são oferecidos exclusivamente por meio da inovadora plataforma de NFTs da BlockBar, que permite à Glenfiddich digitalizar e vender destilados exclusivos como NFTs diretamente para os consumidores, seja para consumo pessoal, coleção ou para fins de investimento. Ao adquirir o NFT, o comprador pode então se tornar o proprietário do produto físico no mundo real representado pelo NFT, que serve como um recibo digital que verifica a propriedade do comprador e a autenticidade do produto. O comprador tem a opção de revender ou transferir o NFT por meio da plataforma BlockBar ou resgatá-lo na versão física a qualquer momento. Os benefícios da compra não param por aí. A BlockBar também é responsável por armazenar o produto e, mediante solicitação, entregá-lo ao comprador.

William Grant & Sons, diretor comercial da Doug Bagley, comentou sobre a parceria: "A Glenfiddich continua a expandir os limites da inovação em uísques, e essa mentalidade transcende para as pessoas com quem fazemos parceria. Temos orgulho de ser a primeira marca de destilados de luxo a estar disponível na BlockBar no momento do lançamento. A BlockBar proporciona à nossa marca um nível elevado de autenticidade por meio de sua plataforma exclusiva de NFTs e cria um clube de elite de colecionadores distintos, com os quais estamos entusiasmados em construir relacionamentos de longo prazo."

Utilizando a plataforma de NFTs de última geração da BlockBar para comprar o uísque da Glenfiddich, os compradores podem ter a certeza de que suas contas não serão comprometidas e de que seus NFTs não serão roubados, porque os tokens são protegidos pela infraestrutura de custódia de ativos digitais da FireBlocks e pela tecnologia de conformidade da Chainalysis.

"Esse é um exemplar excepcionalmente raro do Glenfiddich 1973, um uísque de 46 anos que passou mais de duas décadas em um barril Armagnac e é o destilado perfeito para o lançamento do primeiro e exclusivo NFT da Glenfiddich na BlockBar", comentou Brian Kinsman, malt master da Glenfiddich.

A primeira série de NFTs da Glenfiddich será lançada em 19 de outubro de 2021, e os interessados serão atendidos por ordem de chegada. Os compradores podem comprar os NFTs da BlockBar com Ethereum (ETH) ou cartão de crédito.

"A BlockBar valoriza a transparência, autenticidade e garantia de qualidade, e nossa parceria com a Glenfiddich, o auge dos destilados de alta qualidade, é a parceira perfeita para marcar o lançamento de nossa missão de conectar os mundos físico e digital de luxo", disse Dov Falic, CEO da BlockBar. "Estamos extremamente orgulhosos de oferecer a primeira plataforma de venda direta ao consumidor e totalmente autenticada de vinhos e destilados por meio de um marketplace de NFTs. Esse é um momento empolgante e histórico para as comunidades de criptomoedas, NFTs e vinhos e destilados de luxo, e mal podemos esperar para anunciar muitos outros lançamentos exclusivos no futuro próximo."

Garrafa de 700 ml com 43,9% ABV, apresentada em um decantador personalizado de cristal Baccarat.

Cor

Dourado outono

Aroma

Sublime, rico e deliciosamente frutado. Frutas escuras, como ameixas e figos, complementadas por notas sensacionais de xarope doce, que refletem a influência incomparável do longo acabamento em barris de ex-Armagnac.

Sabor

Muito profundo e rico com muito tanino e notas de carvalho robustas sobrepostas com uma elegante doçura de baunilha proveniente de seus anos no carvalho americano.

Final

Extremamente duradouro e doce com um toque de carvalho.

Sobre a Glenfiddich

Uma empresa familiar fundada em 1887, a Glenfiddich produz o uísque escocês single malt mais premiado do mundo. No verão de 1886, nosso fundador, William Grant, partiu para cumprir uma ambição vitalícia de criar o "melhor dram do vale". Com a ajuda de seus sete filhos e duas filhas, William construiu sua destilaria em apenas um ano. Seu trabalho árduo foi recompensado no Natal de 1887, quando a primeira gota de destilado saiu dos pequenos alambiques de cobre. William nomeou sua destilaria Glenfiddich, o nome gaélico para "vale dos veados". Hoje, mais de 130 anos depois, a Glenfiddich é uma das poucas destilarias de single malt a permanecer inteiramente familiar, e nosso uísque se tornou o uísque escocês single malt mais premiado do mundo, um verdadeiro reflexo da paixão, integridade e espírito inovador que foram transmitidos através das gerações.

Sobre a BlockBar:

Fundada pelos princípios do maior varejista duty-free das Américas, a BlockBar é o principal marketplace de NFTs do mundo, que conecta consumidores e colecionadores com os proprietários de marcas de vinhos e destilados de luxo, oferecendo a oportunidade de troca de NFTs por vinhos e destilados físicos únicos. A BlockBar foi fundada pelo The Falic Group, proprietários da Duty Free Americas e da Paneco, a maior plataforma de comércio eletrônico de bebidas alcoólicas de Israel e Singapura. A The Falic Group percebeu os problemas que os consumidores estavam enfrentando e avaliou as pré-encomendas nas lojas duty-free de destilados. A empresa reconheceu a oportunidade no mercado e decidiu lançar a BlockBar. A plataforma de propriedade exclusiva da BlockBar permite que os consumidores comprem NFTs com respaldo de ativos diretamente dos próprios proprietários da marca. Os contratos inteligentes exclusivos da BlockBar verificam a autenticidade, e sua parceria com as principais empresas de segurança cibernética e de criptomoedas garante que as transações sejam totalmente protegidas e transparentes. Os consumidores podem negociar diretamente com as marcas, sem a necessidade de se preocupar com autenticidade ou armazenamento.

