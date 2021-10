Glenfiddich será el primer socio en lanzar whisky raro a través de NFT con BlockBar

Los tokens se ofrecen exclusivamente a través de la innovadora plataforma de NFT de BlockBar, que permite a Glenfiddich digitalizar y vender productos de licores exclusivos como NFT directamente a los consumidores, ya sea para consumo personal, coleccionismo o inversión. Al comprar el NFT, el comprador puede convertirse en el propietario del producto físico del mundo real representado por el NFT, y el NFT sirve como recibo digital que verifica la propiedad del comprador y la autenticidad del producto. El comprador puede elegir en cualquier momento revender o transferir el NFT a través de la plataforma BlockBar o canjearlo por la versión física. Las ventajas de la compra no acaban ahí; BlockBar también se encarga de almacenar el producto y, si se solicita, de entregarlo al comprador.

El director comercial de William Grant & Sons, Doug Bagley, comentó sobre la asociación: "Glenfiddich sigue superando los límites de la innovación en el ámbito del whisky y esta mentalidad se traslada a aquellos con los que nos asociamos. Estamos orgullosos de ser la primera marca de bebidas espirituosas de lujo disponible en BlockBar en el momento del lanzamiento. BlockBar aporta un mayor nivel de autenticidad a nuestra marca a través de su plataforma patentada NFT y crea un club de élite de distinguidos coleccionistas con los que estamos encantados de establecer relaciones a largo plazo".

Al utilizar la plataforma NFT de última generación de BlockBar para comprar el whisky de Glenfiddich, los compradores pueden estar seguros de que sus cuentas no se verán comprometidas y sus NFT no serán robados, ya que los tokens están protegidos por la infraestructura de custodia de activos digitales de FireBlocks y la tecnología de cumplimiento de Chainalysis.

"Este es un ejemplo excepcionalmente raro de 1973 Glenfiddich, un whisky de 46 años que ha pasado más de dos décadas en una barrica de Armagnac y es un espíritu adecuado para el lanzamiento de la primera y exclusiva versión de NFT de Glenfiddich en BlockBar", comentó el Maestro de Malta de Glenfiddich, Brian Kinsman.

La primera serie de NFT de Glenfiddich se lanzará el 19 de octubre de 2021, por orden de llegada. Los compradores podrán adquirir las NFT en BlockBar con Ethereum (ETH) o con tarjeta de crédito.

"BlockBar valora la transparencia, la autenticidad y la garantía de calidad, y nuestra asociación con Glenfiddich, el pináculo de los licores de alta gama, es el socio perfecto para marcar el lanzamiento de nuestra misión de unir los mundos físico y digital del lujo", dijo Dov Falic, consejero delegado de BlockBar. "Estamos muy orgullosos de ofrecer la primera plataforma de vinos y licores autentificada directamente al consumidor a través de un mercado NFT. Este es un momento emocionante y trascendental para las comunidades de criptomonedas, NFT y vinos y licores de lujo, y no podemos esperar a anunciar muchos más lanzamientos exclusivos en un futuro próximo".

Acerca de Glenfiddich

Dirigido por una familia desde 1887, Glenfiddich es el whisky escocés de malta más premiado del mundo. En el verano de 1886, nuestro fundador, William Grant, se propuso cumplir la ambición de toda su vida de crear el "mejor whisky del valle". Con la ayuda de sus siete hijos y dos hijas, William construyó su destilería en un solo año. Su duro trabajo se vio recompensado el día de Navidad de 1887, cuando la primera gota de alcohol salió de los pequeños alambiques de cobre. William bautizó su destilería con el nombre de Glenfiddich, que en gaélico significa "Valle del Ciervo". Ahora, más de 130 años después, Glenfiddich es una de las pocas destilerías de malta que sigue siendo de propiedad familiar y nuestro whisky se ha convertido en el whisky escocés de malta más premiado del mundo, un verdadero reflejo de la pasión, la integridad y el espíritu innovador que se han transmitido de generación en generación.

Acerca de BlockBar:

Fundada por los principios de la mayor cadena de tiendas libres de impuestos de América, BlockBar es el principal mercado de NFT del mundo que conecta a los consumidores y coleccionistas con los propietarios de marcas de vinos y licores de lujo, ofreciendo la oportunidad de intercambiar NFT por productos físicos únicos de vino y licores. BlockBar fue creada por The Falic Group, propietarios de Duty Free Americas y fundadores de Paneco, la mayor plataforma de comercio electrónico de licores en Israel y Singapur. The Falic Group se dio cuenta de los problemas a los que se enfrentaban los consumidores y evaluó los pedidos anticipados en las tiendas de bebidas alcohólicas libres de impuestos. Reconocieron la oportunidad del mercado y decidieron lanzar BlockBar. La plataforma patentada de BlockBar permite a los consumidores comprar NFT respaldados por activos directamente de los propios propietarios de las marcas. Los contratos inteligentes propios de BlockBar verifican la autenticidad, y su asociación con las principales empresas de ciberseguridad y criptografía garantiza que las transacciones estén totalmente protegidas y sean transparentes. Los consumidores pueden realizar transacciones directamente con las marcas y ya no tienen que preocuparse por la autenticidad o el almacenamiento.

