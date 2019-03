Glenmorangie revela su primer whisky creado con levadura silvestre; 'Glenmorangie Allta'

Mientras Dr. Bill caminaba por los campos de cebada cerca de la Destilería, comenzó a recolectar algunas espigas de cebada Cadboll para llevarlas al laboratorio y analizarlas. Fue así que descubrió la Saccharomyces diaemath, una especie de levadura silvestre no conocida hasta ese momento, y que podría usarse para crear whisky. Intrigado por descubrir el efecto de esta levadura salvaje en el destilado de Glenmorangie, fue que el Dr. Bill comenzó a cultivar la levadura para utilizarse una vez que la cebada estuviera lista. Con la cebada en condiciones óptimas, fue que inició la creación de un whisky excepcional, lleno de aromas y sabores únicos. Posteriormente, transfirió el destilado a antiguas barricas de bourbon, incluyendo muchas que ya habían sido previamente utilizadas, esto con el fin de mostrar el carácter frutal brindado por la levadura. El rico y cremoso whisky que surgió años después, revela toda una nueva esencia en la personalidad de Glenmorangie.

Este acontecimiento histórico encarna la creatividad de Glenmorangie. Desde el 2009, esta exclusiva y reconocida serie de colección del whisky Glenmorangie, le ha permitido al Equipo de Creación explorar diferentes acabados de barril, experimentar con ingredientes crudos y dejar volar su imaginación. "Glenmorangie Allta es un whisky digno de la celebración del décimo aniversario de la Private Edition. La influencia de la levadura en el sabor se ha pasado por alto durante años y es una gran área de exploración. "Glenmorangie Allta, con notas a galletas, panes y notas florales, ricos sabores a vainilla, jarabe de naranja y chile dulce, abre un mundo de posibilidades para el futuro del whisky escocés", comentó el Dr. Bill.

Notas de cata:

Glenmorangie Allta no se filtra en frío, se embotella al 51,2% ABV.

Color: paja pálido.

Nariz: Tonos a levadura. Notas suaves florales a claveles y violetas, a pan horneado con toques suaves a vainilla, pasas y mandarina.

Gusto: cítricos, dulce de mantequilla, vainilla, jarabe de naranja, leve sabor a levadura. Menta suave, chile, notas florales.

Acabado: tiene un acabado duradero, toques a naranja agridulce y menta.

Disponible a partir del 21 de marzo en La Europea, City Market, Liverpool, Palacio de HIerro, Bodegas Alianza, entre otras y tiene un costo de $ 1,989. !En México, habrán únicamente 600 botellas!

Acerca de Glenmorangie:

Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky se origina en las Tierras Altas de Escocia, en la Destilería de Glenmorangie. Se destila en los más altos alambiques de whisky de malta de Escocia, expertamente madurado en las barricas de roble más finos, y perfeccionado por los hombres de Tain. La Destilería, fundada en 1843 es reconocida como una pionera en su campo, uniendo la tradición con innovación para crear whiskies excepcionales.

La serie de Edición Privada de Glenmorangie:

Este año se celebra el décimo aniversario de la distinguida serie de Edición Privada de Glenmorangie. Año tras año ofreciendo la oportunidad para que los amantes del whisky experimenten una malta única e inigualable. Los aclamados lanzamientos incluyen:

Glenmorangie SonnaltaGanador de medallas de oro en el "International Spirits Challenge" (ISC), 2009. "International Wine and Spirits Competition" (IWSC) 2010.El primer Glenmorangie terminado exclusivamente en barricas de Jerez Pedro Ximénez. Glenmorangie Finealta (IWSC 2012 medalla de oro) Inspirado en Glenmorangie 1903. Glenmorangie Artein (IWSC y ISC 2013 medallas de oro)El primer Glenmorangie terminado en barricas de vino Toscano. Glenmorangie Ealanta (Ganador de la medalla de oro en el IWSC y ISC 2013.) Nombrado el whisky del mundo dentro de la Biblia de Whisky Jim Murray´s 2014). Madurado en barricas de vinagre de roble blanco del Bosque Nacional Mark Twain en Missouri . Glenmorangie Companta (Ganador de la medalla de oro en el "World Spirits Competition" 2014 en San Francisco )El primer whisky Glenmorangie madurado en barricas de Clos de Tart. Glenmorangie Tusail (ISC 2015 medalla de oro)El primer Glenmorangie que utilizó la cebada de malta Maris Ofter, con el fin de explorar el impacto del grano en el sabor de la malta única. Glenmorangie Milsean (ISC 2016 medalla de oro)El primer Glenmorangie madurado en barricas de vino tinto. Glenmorangie Bacalta (IWSC 2017 medalla de oro)El primer Glenmorangie madurado por completo en barricas de Malmsey Madeira. Glenmorangie Spìos (ISC Trophy 2018)El primer Glenmorangie completamente madurado en barricas de whisky de centeno. Glenmorangie AlltaEl primer Glenmorangie creado a partir de levadura salvaje crecida en la propia cebada de la Destilería de Glenmorangie.

Sobre Dr. Bill Lumsden:

El Dr. Bill Lumsden, aclamado director de destilación, creación de whisky y almacenes de Glenmorangie, es considerado por la industria del whisky como un innovador gracias a la creación de whiskeys que han revolucionado a la industria de los single malt. En reconocimiento al trabajo de su equipo, The Glenmorangie Company fue nombrada Distillery of the Year en la International Wine and Spirit Competition (IWSC) en 2012. El Dr. Bill, quien cuenta con un doctorado en bioquímica, ha combinado el arte y la ciencia en su trabajo desde que se unió a The Glenmorangie Company en 1995. Es famoso por sus innovadoras técnicas de manejo de la madera, la experimentación con barriles excepcionales y el uso de la maduración extra. El Dr. Bill ha ganado una serie de prestigiosos premios y galardones, en los que se encuentran el premio del Concurso Internacional de Whisky para el Master Distiller del Año 2016 y 2017. Además, recibió el título de Maestro Destilador del Año en los premios Icons of Whiskey 2016 de Whiskey Magazine.

En 2018, nuevamente fue nombrado ISC "Distiller of the Year".

Sobre la levadura:

La levadura es uno de los tres ingredientes del whisky escocés, junto con la cebada y el agua. Se agrega al mosto durante el proceso de fermentación, en el cual la levadura convierte los azúcares presentes en alcohol. Hace muchos años, los destiladores de whisky escocés usaban sus propias cepas de levadura "caseras". A medida que los tiempos cambiaron, muchos destiladores comenzaron a usar una cepa particular de "Saccharomyces cerevisiae" (la especie utilizada por la industria de las bebidas), que es muy eficiente en la creación de alcohol y proporciona un sabor neutro. Los fabricantes de whisky comenzaron a poner atención a la maduración, para influir en el sabor. Dr. Bill, quien tiene un doctorado en fisiología de levadura, era consciente de que la capacidad de la levadura para impactar en el sabor del whiskey estaba siendo pasada por alto. Es con Glenmorangie Allta que decidió mostrar su gran influencia.

Sobre la creación de Glenmorangie Allta:

Aunque la levadura la encontramos en nuestro ambiente, en el suelo, en las plantas, como la cebada, e incluso en nuestra piel, no todas las especies son adecuadas para su uso en la destilación. De acuerdo con su intuición, Dr. Bill envió una muestra de la cebada cultivada en los campos cerca de la casa de Glenmorangie Highland, Cadboll, para ser probada en el laboratorio. Allí, encontró que la levadura de la que tanto había escuchado, Saccharomyces diaemath, era ideal para crear whisky. Organizó que el proveedor de levadura de Glenmorangie cultivara diaemath de Saccharomyces. Cuando la cebada que cultivó con anterioridad estaba lista para usarse, reunió ambos ingredientes en el proceso de elaboración del whisky, para así crear un destilado con una excepcional fragancia que demostraría perfectamente el impacto de la levadura en el sabor.

Acerca de Michael Jackson

Conocido como una autoridad líder en whisky, Jackson fue un escritor y periodista amado por aquellos en la industria, ya que era (y sigue siendo) reconocido en todo el mundo. Además de escribir sobre la cerveza, Jackson escribió una serie de libros sobre el whisky, que incluyen: "Malt Whiskey Companion" y "Whiskey: The Definitive World Guide" de Michael Jackson. Recibió varios reconocimientos por su trabajo y fue nombrado Maestro de Quaich, por la exclusiva sociedad internacional "Keepers of Quaich", que reconoce el compromiso sobresaliente con la industria del whisky escocés. Jackson murió en 2007, a los 65 años.

Consumo Responsable

La compañía de Glenmorangie aboga por un consumo responsable y sugiere que los bebedores saboreen el whisky Glenmorangie con moderación y en línea con las directrices recomendadas diarias para el consumo de alcohol.

