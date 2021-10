GLG apresenta declaração de registro da proposta de Oferta Pública Inicial

NOVA YORK, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A GLG (Gerson Lehrman Group, Inc.), uma rede líder global de insights, anunciou hoje que apresentou uma declaração de registro no Formulário S-1 para a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") relacionada à proposta de oferta pública inicial de suas ações ordinárias. O número de ações que serão oferecidas e a faixa de preços da oferta proposta ainda não foram determinados. A GLG pretende listar suas ações ordinárias na Nasdaq Global Market com o símbolo de registro "GLGX".

A Morgan Stanley & Co. LLC e a Goldman Sachs & Co. LLC atuarão como gestores conjuntos responsáveis pela subscrição da oferta proposta. A BofA Securities, Barclays, Jefferies, Baird e William Blair atuarão como gestores conjuntos de subscrição para a oferta proposta. A AmeriVet Securities, R. Seelaus & Co., LLC, Ramirez & Co., Inc. e Siebert Williams Shank atuarão como cogestores da oferta proposta.

A oferta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar, quando disponível, podem ser obtidas na: Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou por e-mail, para [email protected]; ou Goldman Sachs & Co. LLC, ao cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone: 1-866-471-2526, ou por e-mail, para [email protected].

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi enviada para a SEC, mas ainda não está efetiva. Esses títulos não podem ser vendidos, nem as ofertas de compra podem ser aceitas antes que a declaração de registro estar efetiva.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição, em que tal proposta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a GLG

A GLG é uma rede líder global de insights. Conectamos os tomadores de decisão aos especialistas certos, para que eles possam agir com a confiança que vem da verdadeira clareza e tenham o que é necessário para prosseguir. Acreditamos que nossa rede de especialistas é a maior e mais variada fonte de experiência em primeira mão do mundo; e todos os dias recrutamos centenas de novos membros para a rede. Trazemos o poder do insight para todas as grandes decisões profissionais.

