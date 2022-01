GLG divulga os resultados da pesquisa de CEO de 2022

NOVA YORK, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A GLG, rede mundial de insights, divulgou hoje os resultados de sua terceira pesquisa global anual de CEOs, que perguntou a mais de 470 CEOs sobre suas prioridades e perspectivas para 2022. A pesquisa constatou que os CEOs estão otimistas com o próximo ano: 68% estão confiantes de que a receita de suas empresas aumentará nos próximos 12 meses, enquanto 71% acreditam que a economia global crescerá, em comparação com apenas 51% dos entrevistados que acham que ficará como em 2021.

A GLG é a rede mundial de insights, trazendo aos tomadores de decisão o insight que é preciso para prosseguir. A rede de especialistas da GLG é a maior e mais variada fonte de experiência em primeira mão do mundo, com milhares de novos especialistas recrutados a cada semana.

Os impactos da pandemia estavam entre os principais temas da pesquisa. Os CEOs previram que as interrupções na cadeia de suprimentos causariam o maior impacto na economia em 2022, e 92% esperam que o problema impacte seus negócios. Enquanto isso, apenas 21% dos CEOs relataram que suas empresas retornaram inteiramente ao escritório.

"Embora os CEOs estejam otimistas sobre o próximo ano para a economia e seus negócios, a pesquisa destacou vários desafios importantes que os líderes empresariais terão que enfrentar", disse Paul Todd, CEO da GLG. "Além da pandemia contínua e interrupções relacionadas às mudanças na cadeia de suprimentos, as áreas de incerteza incluem políticas monetárias, prioridades regulatórias e legislativas em constante mudança, incerteza geopolítica e aquisição e retenção de talentos. Na GLG, oferecemos aos nossos clientes acesso aos insights mais valiosos e acionáveis disponíveis para lidar com esses problemas".

"Com quase 500 entrevistados, a pesquisa revela não apenas com o que os CEOs concordam, mas também no que suas perspectivas e expectativas diferem", disse David Lansanah, diretor de soluções da GLG. "Embora seus pontos problemáticos e preocupações frequentemente se alinhem, eles adotam diferentes soluções para abordá-los."

A equipe de pesquisa da GLG realizou a pesquisa em novembro de 2021 e analisou os resultados. Acesse o relatório completo aqui.

Sobre a GLG

A GLG é a rede de insights do mundo. Conectamos os tomadores de decisão aos especialistas certos, para que eles possam agir com a confiança que vem da verdadeira clareza. Nossa rede de especialistas é a maior e mais variada fonte de experiência em primeira mão do mundo; e todos os dias recrutamos centenas de novos especialistas. Acesse GLGinsights.com.

Contato: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/467697/GLG_Logo.jpg

FONTE GLG

SOURCE GLG