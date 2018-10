GlicoSYS WEB - Sucesso no monitoramento de glicemia em São Paulo

SÃO PAULO, 4 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Lançado na Feira Hospitalar em maio deste ano em São Paulo, o sistema virtual GlicoSYS WEB para monitoramento glicêmico de usuários portadores de diabetes está fazendo sucesso na cidade de São Paulo e expandindo rapidamente para outros municípios em vários estados brasileiros.

O serviço oferecido em plataforma digital, proporcionado com a nova tecnologia GlucoLeaderTM adquirida pelas Instituições Públicas, permite rápido acesso do usuário aos seus dados, induzindo a melhor monitoração do seu nível de glicemia com precisão e segurança.

De uso exclusivo com o aparelho de glicemia GlucoLeaderTM, o sistema GlicoSYS WEB é de fácil e rápido acesso e na versão atual tem outras funcionalidades importantes tais como: glicemia diária, exibição de coeficiente de variação de nível de glicemia recomendado, exportação de dados detalhada, geração de arquivos e relatórios com diferentes informações.

Atualmente o programa pode ser utilizado apenas por usuários que receberam o aparelho GlucoLeaderTM da sua Unidade Básica de Saúde (UBS) e que já tenham sido devidamente cadastrados no Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMG) da rede pública.

Para ter o acesso ao programa e as suas informações, basta que o usuário do GlucoLeaderTM acesse à Internet e efetue seu cadastro no www.glicosys.com.br . O cadastro é validado por meio de token enviado ao celular do usuário a fim de garantir a segurança do acesso ao programa.

Para os entes públicos, outra vantagem é que os dados são disponibilizados de forma hierarquizada para o acesso dos diferentes interessados, paciente, médico, coordenador de programa, secretarias, conselhos e ministério da saúde. Além disso, ao corpo clínico gestor do Programa, possibilita avaliar e acompanhar, online, cada paciente através da visualização dos dados do paciente, gráfico com curva de medições, tabela de resultados, gráficos dos testes mais recentes, lista geral de testes, análise de série histórica por períodos, geração de arquivos entre outras.

O GlicoSYS WEB é resultado de uma parceria entre a Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO), a fabricante HMD BIOMEDICAL e a Prefeitura de São Paulo.

Para mais informações, acesse: www.glucoleader.hmdbio.com.br

Sobre a HMD BioMedical

A HMD BioMedical Brasil tem parceria a IQUEGO para distribuição e produção de glicosímetros no Brasil. O GlucoLeaderTM (distribuído pela Prefeitura de São Paulo entre outras) é aprovado pelas agências regulatórias americana (FDA) e europeia (EMA), possui certificação ISO 15197:2013 de precisão e acuracidade de resultados e é utilizado atualmente por milhões de pessoas em mais de 30 países.

