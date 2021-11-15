Global Accelerated Ventures,ACTUAL и Bioassets начинают работу по тотальной декарбонизации

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Actual Systems Inc.

Nov 15, 2021, 11:56 ET

Global Accelerated Ventures, ACTUAL и Bioassets начинают совместную работу с предприятиями для обеспечения возможности тотальной декарбонизации

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ СЛУЖАТ ДОПОЛНЕНИЕМ К ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ СОКРАЩЕНИЯМ ВЫБРОСОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ В ВЫПОЛНЕНИИ ИХ ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕТТО-НУЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ

ГЛАЗГО (Шотландия), 15 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Global Accelerated Ventures (далее "GAV") и платформа ACTUAL начинают совместную деятельность с Bioassets в целях интеграции высококачественных углеродных кредитов, имеющих подтвержденную историю происхождения, с дополненной искусственным интеллектом системой ESG-трансформации для крупных корпораций. Эта система, разработанная компанией Bioassets, позволяет предприятиям целенаправленно сокращать свои углеродные выбросы в соответствии со своими обязательствами по обеспечению нетто-нулевых выбросов, заявленными на конференции COP26. Сотрудничество GAV и ACTUAL обеспечивает внедрение решений, адаптирующих эти обязательства внутри структуры финансовых прибылей, и проясняет количественные показатели риска и результатов деятельности в сфере ESG. Используя уникальную ориентацию и компетенцию каждой компании, они создали ведущее партнерство с целью осуществления масштабной декарбонизации. 

Платформа ACTUAL предоставляет первый в своем роде цифровой инструментарий, позволяющий организациям оперативно планировать и предпринимать действия по декарбонизации. GAV имеет фундаментальные компетенции в сферах организационных преобразований, рационального природопользования и финансировании развития, особенно на развивающихся рынках. Вместе они обеспечивают основное решение для достижения современными предприятиями комплексных климатических целей. Благодаря сотрудничеству с Bioassets компания GAV и платформа ACTUAL могут предоставлять и структурировать высококачественные углеродные кредиты для выполнения предприятиями как ближайших, так и стратегических управленческих целей.  

«В условиях быстрого преобразования деловой среды, вместо подхода, предполагающего бессистемное приобретение зачетов, наше партнерство мобилизует критически важные наборы навыков и активы для содействия предприятиям в формировании комплексного подхода к вопросам экологического, социального и корпоративного управления и сокращения углеродных выбросов», — заявил старший партнер компании GAV Уильям Бюн (William Byun).

Кроме того, недавно это партнерство было привлечено к взаимодействию с одним из крупнейших конгломератов Юго-Восточной Азии по освоению природных ресурсов для проведения всестороннего обзора всей его текущей деятельности и операций на его промышленных предприятиях и объектах агробизнеса в целях поиска долгосрочных путей трансформации парадигмы во все более критичном к углеродным выбросам мире.  

«Bioassets имеет длительную историю производства высококачественных сертифицированных зачетов, удовлетворяющих минимальным требованиям к взаимодополняемости и устойчивости.  Наши зачеты помогли ведущим организациям, в частности банкам, страховым компаниям, авиакомпаниям и другим, достичь своих целей по компенсации углеродных выбросов».

Партнерство между GAV, ACTUAL и Bioassets позволяет каждой компании осуществлять целенаправленную декарбонизацию. Декарбонизация является одной из наиболее актуальных проблем человечества и невероятно сложной задачей для большинства предприятий с большим количеством подвижных частей. Предприятиям необходим единый партнер, способный представить комплексный план, независимый от конкретных решений. GAV и ACTUAL обеспечивают составление планов декарбонизации, регулирование изменений, организационные преобразования и полный комплекс программных средств ESG, помогающих предприятиям быстро двигаться вперед, набирать обороты и поддерживать прогресс на протяжении десятилетий сокращения выбросов в условиях реального мира. Сотрудничество с Bioassets обеспечивает возможность высококачественной компенсации оставшихся выбросов в тех случаях, когда сокращение выбросов еще невозможно из-за технологических или иных ограничений.

«Программное обеспечение, предоставляемое платформой ACTUAL, ускорило реализацию проектов национального масштаба, позволив организациям оперативно планировать сценарии и впервые визуализировать пути продвижения вперед с масштабным положительным эффектом. Организационная углеродная трансформация имеет решающее значение для выполнения амбициозных обязательств по обеспечению нетто-нулевых выбросов, заявленных в ходе конференции COP26, и мы гордимся своим сотрудничеством с Bioassets и GAV с целью содействия предприятиям в реализации этих амбициозных планов», — заявил соучредитель и президент ACTUAL, доктор философии Картик Балакришнан (Karthik Balakrishnan).

Партнеры официально приступили к совместной деятельности, и компании, заинтересованные в сотрудничестве с ними, могут обращаться за дополнительной информацией к президенту и соучредителю ACTUAL Картику Балакришнану. 

Контакты для прессы
Karthik Balakrishnan (Картик Балакришнан)
[email protected] 

Bioassets 
Компания Bioassets,  основанная в 2000 году, является одним из ведущих социальных предприятий Бразилии, занимающихся производством углеродных кредитов за счет разработки проектов в сферах рационального лесопользования и возобновляемой энергетики, включая первые бразильские кредиты REDD+ в Амазонии.

https://bioassets.com.br/ 

Global Accelerated Ventures (GAV)
GAV  сотрудничает с ведущими исследовательскими университетами мира в целях ускорения развития и коммерциализации исследований и разработок в сферах обеспечения возобновляемости ресурсов и рационального природопользования, а также участвует в управлении организационными изменениями, связанными с внедрением таких технологий.

https://gaventures.co/ 

ACTUAL
Платформа ACTUAL расширяет возможности лидеров различных отраслей в плане осуществления действий в соответствии со своими целями в области ESG и прокладывания пути к реальным изменениям с использованием первого в своем роде цифрового инструментария.

https://www.actualhq.com/ 

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www.actualhq.com

SOURCE Actual Systems Inc.

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