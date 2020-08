Global Business Barometer melhorou pelo segundo mês consecutivo, com a perspectiva de 3 meses para muitas indústrias mudando de "muito" para "um pouco" pior

LONDRES, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- As recuperações econômicas de crises como a pandemia de covid-19 ocorrem de várias formas. A esperança em todos os lugares é sempre que sejam em forma de V, mas Us é a segunda melhor situação. Ws voláteis e o temido L são os piores cenários. O último Global Business Barometer, baseado em uma pesquisa e análise conduzida pela The Economist Intelligence Unit e apoiada pela SAS, mostra que, no final de junho, a possibilidade de recuperação em forma de U permanece possível.

Marcando mais próximo do positivo: A leitura geral do barômetro para a economia global atingiu -16,8, a mais próxima que já esteve do território positivo. Os entrevistados na América Latina e na Ásia Pacífico lideraram o caminho, com melhorias de +18,5 e +4,0, respectivamente. O sentimento sobre as economias globais e regionais na América do Norte quase não se moveu em relação ao barômetro anterior, subindo +1,5 e +0,2 pontos, um dos mais pessimistas em ambas as contas.

China, a primeira economia a ficar positiva: A perspectiva de três meses para a economia chinesa entre os executivos baseados na China caiu de "um pouco melhor" em junho, embora apenas em +2,0. Isso ainda faz com que seja a primeira economia a conseguir isso desde o início do GBB, em abril. A mudança no sentimento está em forte contraste com o último GBB, quando as perspectivas no país azedaram -21,9, de longe a maior entre as doze principais economias pesquisadas.

A estrada, menos percorrida: Apenas 8,1% dos entrevistados na pesquisa GBB de junho "concordam fortemente" que seu país está pronto para abrir e somente 6,7% "concordam fortemente" que sua empresa está pronta para retornar a operar como antes da pandemia. Esses números são assustadores, quer você os leia como reconhecimento da escala e escopo do problema ou uma acusação contra as respostas globais e em nível de país ao covid-19 (ou uma combinação dos dois). Para que melhorem, será necessário que mais líderes e legisladores em todo o mundo demonstrem a todos que podem ser mais eficazes na contenção do vírus.

O Global Business Barometer mede o sentimento em relação aos eventos atuais e às incertezas do mercado financeiro e explora como as empresas estão lidando com a situação atual e planejando o futuro.

A The Economist Intelligence Unit é a divisão de liderança, pesquisa e análise do The Economist Group e líder mundial em inteligência de negócios global para executivos.

A SAS é líder em análise.

