Global Center on Adaptation (GCA) : Llamamiento de líderes mundiales a Premios Nobel y científicos globales

- Global Center on Adaptation (GCA) : Premios Nobel y científicos globales llaman a los líderes mundiales a acelerar la adaptación al clima como parte del estímulo económico post-covid

RÓTERDAM, Países Bajos, 22 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Cinco Premios Nobel y más de 3.000 científicos procedentes de 100 países han firmado hoy la "Groningen Science Declaration", instando a los líderes mundiales, responsables de la toma de decisiones e inversores, a cambiar la forma en la que conocemos, planeamos e invertimos en torno al cambio climático para asegurarnos de que limitamos los daños futuros. La firma se llevó a cabo antes de la celebración de la Climate Adaptation Summit (CAS 2021) virtual los días 25 y 26 de enero.

Se ha lanzado la declaración, puesta en marcha por medio de Patrick Verkooijen, consejero delegado de Global Center on Adaptation (GCA), al tiempo que las cifras del primer informe "GCA State and Trends in Adaptation 2020" han demostrado que la adaptación climática es posible que padezcan de una caída de porcentaje de una cifra en el otoño de 2020, además de conseguir que las necesidades de fondos de adaptación climática mundial aumenten en diez veces, hasta llegar a los 300.000 millones de dólares al año, cumpliendo con las estimaciones de lo que se necesita para responder a la escalada de los riesgos climáticos.

En la Groningen Science Declaration, los científicos declararon: "Nuestro fallo para adaptarnos y mitigar la Covid-19 son paralelos a la interrupción que llega sino se actúa de forma inmediata para mitigar y adaptarse a nuestro mundo como respuesta al clima cambiante [….] a no ser que lo dejemos y nos adaptemos ahora a los resultados, porque aumentará la pobreza, las carencias de agua, las pérdidas agrícolas y los niveles de remontada de mitigación con una carga enorme de vidas humanas".

Ban Ki-moon, 8 Secretario General de las Naciones Unidas y presidente del Global Center on Adaptation, explicó durante el lanzamiento: "Incluso si se llega a los objetivos de mitigación destacados en el Acuerdo de París, aún con ello no será suficiente. El cambio climático ya está sucediendo, y ahora debemos adaptarnos a sus impactos. La Groningen Scientific Declaration deja claro que, como humanos, hemos causado un cambio climático y debemos acelerar la adaptación para asegurarnos de que todos vivimos en un mundo sostenible y resiliente que no deja atrás a nadie".

Patrick Verkooijen, consejero delegado del Global Center on Adaptation, afirmó:

"Como resultado de la pandemia nos enfrentamos a una crisis de salud inter-relacionada, económica y de clima. Tenemos que implementar las intervenciones para apoyar una recuperación resiliente, y hemos de actuar ahora antes de que el cambio climático se acelere más allá de las capacidades de la naturaleza y los humanos para su adaptación. La comunidad científica, al firmar esta declaración, sabe que la apuesta no puede ser más alta".

El doctor Tawakkol Karman, Premio Nobel de la Paz 2011, explicó:

"Nuestra emergencia climática supone una amenaza severa para la paz y la seguridad. Al tiempo que los eventos meteorológicos extremos siguen acelerando y sube el nivel del mar, la gente ha de competir frente a la escasez de recursos y hacer frente a una degradación acelerada del medioambiente entrono a ellos. Si no actuamos de forma rápida y pronto, inevitablemente tendremos una inestabilidad mayor, conflictos y aumento de la migración".

El profesor Sir Christopher Pissarides, The Sveriges Riksbank Prize en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2010, comentó:

"La crisis de la Covid-19 ha devastado nuestras economías, pero en breve será historia; los desastres relacionados con el clima que se están produciendo aumentarán su frecuencia e irán a peor si no hacemos nada en relación a ello. Nuestras economías son tan vulnerables para ello como fue la Covid-19. Tenemos que mejorar la forma en la que gestionamos este tipo de desastres y dar los pasos para reducirlos. Las inversiones en sostenibilidad deben ser una prioridad; han de proporcionar, y suelen hacerlo, retornos a largo plazo. Tenemos que centrarnos en una creación de trabajo inclusive respetuosa con el medio ambiente, ayudando a las familias que lo necesitan y preparándonos a nosotros mismos para conseguir lo mejor en el futuro. Es de vital importancia que los gobiernos, por medio de sus paquetes de recuperación para la Covid-19, inviertan en la adaptación al clima y su resiliencia frente a múltiples shocks, estando centrados en la creación de trabajos respetuosos con el medioambiente y con el crecimiento sostenible a largo plazo".

El profesor Brian Schmidt, Premio Nobel de Física 2011, indicó:

"La COVID-19 ha demostrado lo frágil que es nuestro entorno – que nuestro mundo y forma de vida pueden desmoronarse de forma fundamental y muy rápida. Pero la pandemia ha demostrado también que los gobiernos de todo el mundo pueden escuchar a la ciencia y al asesoramiento de los expertos, protegiendo a sus personas y a sus sociedades. Están haciendo lo mismo con la ciencia del cambio climático. Es el momento de invertir e impulsar hacia soluciones climáticas innovadoras que ya tenemos a nuestra disposición para crear nuevos trabajos, estimular nuestras economías, desarrollar las industrias y productos del mañana y al mismo tiempo, construir un futuro justo desde el punto de vista climático, resiliente desde el punto de vista climático e inteligente desde el punto de vista climático."

La profesora Donna Strickland, Premio Nobel de Física 2018, destacó:

"Creo que la adaptación al cambio climático necesita de la profundidad y amplitud de experiencia que mejor se consigue por medio de las colaboraciones interdisciplinares y la dedicación con los responsables políticos. Trabajando con la Optical Society, de forma conjunta hemos comunicado a los que están en las políticas públicas las ópticas de los papeles vitales en la medición de los efectos que tiene el cambio climático y la eficacia de los esfuerzos de alivio. Si los científicos e ingenieros trabajan de forma conjunta en el desarrollo de tecnologías de sensores innovadoras con el apoyo de los gobiernos, la innovación resultante podría ser un hito destacado para hacer frente al cambio climático".

El profesor Hoesung Lee, presidente del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), también estuvo presente en el lanzamiento virtual, y comentó:

"El clima ya está cambiando, y vamos a tener que adaptarnos para hacer frente al calentamiento mundial venidero debido a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Pero hemos de comprender además que hay límites para la adaptación, y que cuanto más limitemos el calentamiento futuro, mejor perspectiva para conseguir unas medidas de adaptación".

El profesor Jouke de Vries, presidente de la University of Groningen, expresó:

"Nuestra Universidad y la ciudad de Groningen se enorgullecen de hospedar la Science Declaration y el evento de lanzamiento de los Premios Nobel y de otros invitados destacados. Nuestros profesores, investigadores, formadores y estudiantes trabajan de forma incansable con socios nacionales e internacionales para conseguir una Green Transition local, regional y global. Está claro que la mitigación del cambio climático va mano a mano con la adaptación, y nuestros programas de investigación y Master Degree reflejan esto, centrándose en la salud humana, ciencias de conducta, normativa legal y energía limpia".

El profesor Joseph Stiglitz, The Sveriges Riksbank Prize en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2001, firmó además la Groningen Science Declaration durante el lanzamiento celebrado de forma virtual.

