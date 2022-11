Global Cloud Xchange (GCX), une société de services réseau de premier plan, fait de Sonata Software son partenaire technologique et de transformation de l'entreprise, dans le cadre d'un accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars

Sonata prendra en charge le paysage technologique de bout en bout et aidera GCX à migrer des technologies et plateformes existantes et à permettre une transformation stratégique de l'entreprise

BANGALORE, Inde, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, a annoncé qu'elle avait signé un accord avec Global Cloud Xchange (GCX), dont le siège est aux Bermudes, un fournisseur de services réseau de premier plan qui assure la connectivité mondiale des fournisseurs de nouveaux médias, des opérateurs de télécommunications et des entreprises. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Sonata Software, choisi par GCX comme partenaire de prédilection pour la transformation de ses technologies et de ses activités, assurera la prise en charge et la maintenance du paysage applicatif de bout en bout et aidera GCX à migrer des technologies et des plateformes existantes pour permettre une transformation stratégique de ses activités.

GCX fournit une connectivité à large bande passante et des services de réseau gérés à l'échelle mondiale, y compris des solutions TIC gérées, de cybersécurité et UCaaS, à une série de clients de premier ordre, notamment des hyperscalers, des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de nouveaux médias et des entreprises du monde entier. Ses 66 000 km de câbles couvrent 46 pays, de l'Amérique du Nord à l'Asie, avec une position particulièrement forte sur les routes Europe-Asie et Intra-Asie.

« Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Sonata pour nous aider à transformer notre activité et à rester en tête des tendances changeantes du marché. Nous sommes convaincus que notre partenariat peut nous aider à exploiter les technologies appropriées pour redéfinir la manière dont nous fournissons à nos clients une connectivité à large bande passante et des services de réseaux gérés mondiaux », a déclaré Carl Grivner, PDG de GCX.

« Nous sommes ravis d'être le partenaire de prédilection de GCX pour ses initiatives stratégiques de transformation commerciale et technologique. Notre objectif principal est d'atteindre l'excellence opérationnelle pour aider GCX à atteindre ses objectifs stratégiques. Assurer le succès des clients est vital pour nous à Sonata », a déclaré Samir Dhir, PDF de Sonata Software.

En septembre 2022, GCX a annoncé que les autorités de réglementation avaient approuvé l'acquisition par 3i Infrastructure Plc. de 100 % des parts de GCX. Au cours de cette période, la croissance de la demande mondiale de trafic de données continue de dépasser 25 % par an. Dans le même temps, la demande croissante de transformation numérique stimule la demande de services de réseaux gérés à l'échelle mondiale, avec des estimations de croissance approchant les 10 % par an. Au début du mois de juillet de cette année, GCX avait annoncé un fort flux de trésorerie et une croissance linéaire régulière , répondant aux besoins croissants d'interconnexion en fibre optique dans les centres établis et les marchés émergents grâce à ses réseaux sous-marins privés de premier plan dans le monde.

L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant dans cette direction pour permettre à GCX de transformer son paysage technologique et de permettre aux équipes internes d'offrir une expérience de pointe à leurs clients.

« Notre partenariat avec Sonata est un élément important de notre vision technologique pour l'avenir. Il contribuera à transformer notre paysage applicatif, en rendant GCX prêt pour l'avenir et axé sur la livraison, en apportant des transformations commerciales et technologiques stratégiques », a déclaré T S Narayanan, directeur du service informatique de GCX.

« Notre partenariat stratégique avec GCX présente une opportunité passionnante pour les deux entreprises de tirer parti de leurs forces combinées en matière d'ingénierie et d'innovation numérique pour aider GCX à atteindre ses objectifs de transformation numérique, ce qui leur permettra d'offrir une expérience de haute qualité à leurs clients », a déclaré Roshan Shetty, directeur des revenus de Sonata Software.

