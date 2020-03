Global Echo livre avec succès le scrubber 'MS-Sox' à Hyundai Merchant Marine

"Le nombre d'armateurs mondiaux envisageant d'installer un scrubber sur leurs navires, au lieu d'utiliser un combustible à très faible teneur en soufre (ULSFO), continue d'augmenter. Les demandes de devis et les commandes montent en flèche" a indiqué M. Minsu Seo, le président de Global Echo.

Selon M. Seo : "La plupart des cales sèches des chantiers navals du monde entier sont entièrement réservées d'ici le deuxième trimestre de cette année, ce qui angoisse les armateurs. Pour installer un scrubber, un navire doit entrer en cale sèche afin de faire retrofitting le fond du navire. Après cette entrée, il faut en moyenne 40 à 60 jours pour l'installer. Cependant, le scrubber 'MS-SOx' de Global Echo a un avantage important car il peut être installé en deux semaines sans mise en cale sèche. Il est le seul au monde."

Il a ajouté : "'MS-SOx' attire l'attention en raison de sa periode d'installation de 12 jours sans mise en cale sèche, de l'utilisation maximale des structures existantes du navire et de la livraison d'environ 4 mois à compter de la date de commande. La réussite de plus de 20 projets avec des armateurs mondiaux est une démonstration de l'excellence de notre produit."

En ce qui concerne le processus d'installation du produit, il a expliqué: "L'aller-retour des vraquiers Capesize et des très gros transporteurs de minerai (VLOC) entre la Chine et le Brésil dure généralement 90 jours. Global Echo passe par des tests de faisabilité, y compris une numérisation 3D pendant les opérations sur la cargaison avant le voyage. Ensuite, nous terminons toutes les préparations, y compris la main-d'œuvre, les matériaux et les services publics à temps pour que nous puissions commencer le retrofitting à l'arrivée du navire.

En fait, Global Echo a achevé avec succès le retrofitting de trois porte-conteneurs simultanément dans le seul mois d'octobre 2019.

Enfin, M. Seo a déclaré que le scrubber innovant 'MS-SOx' de Global Echo sera une alternative optimale et inévitable pour les armateurs. Son installation peut être terminée en juin de cette année, à compter de la date de contrat actuel. Il a annoncé son intention de mener des activités de vente de scrubbers plus agressives dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1088745/Global_Echo.jpg

SOURCE Global Echo Co., Ltd.