Global Esports Federation begrüßt IMG als strategischen Partner

SINGAPUR, 21. April 2022 /PRNewswire/ -- Die Global Esports Federation kündigt heute die Ernennung von IMG , einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Sport, Mode, Events und Medien, als strategischen Partner an. IMG wird mit der GEF und ihrem strategischen Partner für Esports Services, FACEIT , zusammenarbeiten, um die ersten Commonwealth Esports Meisterschaften in Birmingham im August dieses Jahres zu gestalten. IMG wird auch die zweite Ausgabe des Flaggschiff-Events der GEF - die Istanbul 2022 Global Esports Games im Dezember - unterstützen und kommerzielle Beratung anbieten.