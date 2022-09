Durante dois dias, mais de 80 especialistas de toda a América Latina se reuniram para conversar e trocar ideias sobre o futuro do meio ambiente, da educação e das tecnologias da saúde.

CIDADE DO MÉXICO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Ciente de que as novas tendências sobre o futuro do meio ambiente, da inovação na educação e da criação de tecnologias na área da saúde são essenciais para o enfrentamento dos desafios globais de forma ética e comprometida, a HolonIQ e o Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey abriram um espaço de encontro para realizar o Global Impact Summit 2022.

O Global Impact Summit, realizado na Cidade do México, apresentou mais de 60 conferências e painéis acadêmicos com especialistas de destaque e líderes em inovação de diferentes universidades, empresas e empreendimentos; palestras sobre inovação e pesquisas e sessões de networking comandadas por professores, pesquisadores, diretores e consultores de toda a América Latina.

Durante dois dias, mais de 500 líderes se reuniram para oferecer soluções sobre como enfrentar, em conjunto, os grandes desafios do futuro do trabalho e da educação impostos pelos avanços tecnológicos, pelas mudanças demográficas e pelas interrupções que acentuaram as deficiências dos sistemas educacionais tradicionais. Foram abordados os problemas globais de custo, acesso e qualidade dos sistemas de saúde, assim como a importância e responsabilidade que as universidades têm na melhoria e no bem-estar das comunidades, enfrentando a crise climática por meio da adoção de uma cultura proativa diante da emergência.

O Global Impact Summit 2022 alcançou seus objetivos: identificar as tendências, os desafios e as oportunidades sobre o futuro do meio ambiente; discutir a melhoria das novas tecnologias para a saúde; propor novos métodos e ferramentas de ensino e aprendizagem para as novas gerações; e formar uma rede de especialistas de diversas disciplinas que compartilhem experiências, boas práticas e propostas de valor. Todo isso para construir, juntos, o mundo que queremos

O Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) é um sistema universitário particular e sem fins lucrativos com vários campus. Desde sua fundação em 1943, ele se destaca por sua excelência acadêmica, inovação na educação, empreendedorismo e internacionalização, assim como por seu vínculo com a indústria e com os empregadores e por sua grande capacidade de execução. A instituição conta com campus em 29 cidades do México, mais de 67 mil alunos matriculados em nível profissional e de pós-graduação e quase sete mil professores, além de mais de 26 mil alunos do ensino médio e 2.500 professores neste nível. O Tecnológico de Monterrey é acreditado pela Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acordo com a classificação QS World University Rankings (2022), a instituição se encontra na posição 161, ocupando o 30º lugar entre as universidades particulares do mundo; e, de acordo com a QS Graduate Employability Rankings (2022), é a número um na América Latina e a 26ª do mundo. Na classificação Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), a universidade ocupa o quarto lugar na América Latina, sendo também a única universidade de fora dos EUA classificada. Na classificação Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) da Princeton Review e Entrepreneur, a universidade ocupa a sexta posição em programas de empreendedorismo em nível de licenciatura. A instituição faz parte de diversas redes de prestígio internacional como a Associação de Universidades da Orla do Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

