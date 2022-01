Global Innovative Solutions lance GSI, un jeton vert destiné à lutter contre la pollution

Réduire la pollution par la blockchain sera rendu possible grâce à la collaboration entre Global Innovative Solutions et deux autres partenaires basés en Italie, Tesimag et Blu Gold Group, des entreprises orientées vers des activités écologiques et éco-durables. Les jetons GSI sont dédiés à des projets innovants et respectueux de l'environnement qui contribuent à lutter contre la pollution : financer et développer des activités écologiquement durables. Dans un premier temps, ce financement permettra de répondre à des besoins à long terme, mais il soutiendra également des actions humanitaires qui pourront être gérées par des organisations locales dans différentes parties du monde. Chaque jeton GSI (et le « green mining », les activités minières vertes) correspondra à une réduction réelle et concrète de la pollution, certifiée sur la blockchain.