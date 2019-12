Global Media Agency OMD lidera a categoria, supera o setor ao expandir faturamento e participação de mercado

NOVA YORK, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Omnicom Media Group Agency OMD Worldwide lidera o mais recente relatório de classificação de faturamento global da COMvergence, com base no faturamento projetado para 2019 da agência de mídia e do grupo.

Com um faturamento global projetado para 2019 de US$ 19,6 bilhões e uma taxa de crescimento de mais de 6,1%, a OMD detém uma vantagem de US$ 1,7 bilhão sobre o concorrente mais próximo; e está superando em muito a taxa de crescimento de 0,6% do setor.

O relatório aparece quando a OMD marca seu nono trimestre consecutivo de crescimento e retenção de novos negócios, um desempenho que se traduz em US$ 3,5 bilhões em novos faturamentos - 18% de seu total atual - adicionados durante o período de 2018-2019, a maior de qualquer agência de mídia.

O ranking da COMvergence conclui um ano que começou com a OMD sendo indicada como Agência de Mídia Global do Ano pela principal publicação comercial dos EUA, Adweek, após sua reorganização em torno de uma promessa da marca de "melhores decisões, mais rapidamente". Durante 2019, o investimento contínuo da agência em pessoas, produtos e tecnologia para cumprir essa promessa foi reconhecido com mais 20 prêmios regionais de Agência do Ano, a melhor classificação no Índice de Eficácia da Effie e 28 medalhas no Cannes Lions deste ano (mais do que qualquer agência concorrendo no festival de 2019).

Florian Adamski, CEO da OMD Worldwide, afirmou: "Ao ter expandido significativamente a profundidade de nossa oferta e a extensão de nossa lista de clientes em 2019, a OMD entra no novo ano em uma posição excepcionalmente forte, uma vez que o impacto de todas as vitórias de 2019 se transformarem em ganhos financeiros. À medida que entramos em uma nova década, estamos mais prontos do que nunca para oferecer melhores decisões, melhores ideias e melhores resultados para os clientes - mais rapidamente".

SOBRE A OMD

A OMD Worldwide é a maior rede de mídia do mundo, com mais de 13.000 pessoas trabalhando em mais de 100 países. À medida que o mundo cresce com as oportunidades, a chave é reagir a elas, tomando decisões melhores e mais rapidamente - combinando inovação, criatividade, empatia e evidências para obter melhores resultados nos negócios. Indicada como Agência Global de Mídia do Ano de 2019 pela Adweek, a OMD, uma agência do Omnicom Media Group, está classificada como a rede de agências de mídia mais eficaz do mundo no Índice de Efetividade da Effie.

Omnicom Media Group é a divisão de serviços de mídia da Omnicom Group, Inc. (NYSE: OMC), empresa líder global em publicidade, marketing e comunicação corporativa, fornecendo serviços para mais de 5.000 clientes em mais de 100 países.

FONTE OMD

