Глобальный прием заявок для облагораживания градообразующих элементов Хайкоу

Будучи столицей провинции Хайнань, Хайкоу является ее политическим, экономическим, научно-техническим и культурным центром, перед которым поставлена важная задача — сформировать ключевой район Хайнаньского порта свободной торговли. «Глобальный прием заявок: схема облагораживания и креативного дизайна градообразующих элементов г. Хайкоу» приглашает к участию стратегических партнеров со всего мира, в том числе предприятия, учреждения, общественные организации, художественные и ремесленные учебные заведения и студии, занимающиеся вопросами культурного творчества и художественного дизайна, для облагораживания градообразующих элементов Хайкоу. На основе этих элементов в соответствии с городским имиджем «Яркий Хайкоу, город возможностей» будет разработан с применением творческого подхода набор схем городского дизайна VI, демонстрирующий региональные особенности и отражающий особенности города.

Для стимулирования дизайнерской команды к созданию лучших работ организатор присвоит партнеру по проекту почетное звание «Коллега по продвижению городской культуры Хайкоу», а также передаст ему ряд специальных ресурсов и прав.

Для получения подробной информации о проекте и конкретных требованиях посетите официальный веб-сайт Народного правительства муниципалитета Хайкоу, официальный веб-сайт Бюро туризма, культуры, радио, кино, телевидения и спорта города Хайкоу и HKBTV.CN, а также следите за официальными аккаунтами агентства по публикации пресс-релизов, его вещательной и телевизионной станции в WeChat и на других платформах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1828449/1.jpg

SOURCE HKBTV