Global Payroll Association Awards roept iiPay uit als winnaar van de Global Payroll Supplier of the Year 2020

DALLAS en CHELTENHAM, Verenigd Koninkrijk, 12 januari 2021 /PRNewswire/ -- Integrated International Payroll (iiPay), een marktleider op het gebied van op cloud gebaseerde, wereldwijde salarisadministratie, ontving de eer om door de Global Payroll Association (GPA) te worden geselecteerd als winnaar van de gewaardeerde Global Payroll Supplier van het jaar 2020. iiPay ontving deze onderscheiding die gebaseerd was op de GPA-principes door zijn aantoonbare begrip van uitdagingen binnen de markt, zijn klanttevredenheid en het leveren van innovatieve klantoplossingen.

iiPay verdiende deze onderscheiding op basis van zijn sterke ethiek, waarbij zijn klanten op de eerste plaats komen bij alles wat het bedrijf doet en vertegenwoordigt een enerverend moment van voortdurende groei en investeringen in het ondersteunen van wereldwijde klanten door middel van uitstekende service en toonaangevende technische innovatie. iiPay blijft groeien en samenwerken met bestaande klanten, terwijl het in hoog tempo het aantal klanten uitbreidt. Deze focus op uitmuntende klantenservice en innovatie heeft in de afgelopen drie jaar geresulteerd in een gemiddelde omzetgroei van meer dan vijftig procent.

"De Global Payroll Association, opgericht in 2014, is een one-stop-shop voor internationale en binnenlandse loonadministrateurs. De Global Payroll Awards 2020 heeft een recordaantal inzendingen ontvangen en we zijn verheugd om de erkenning te kunnen vieren die elke winnaar verdient voor hun bijdragen aan de Payroll-industrie", aldus Melanie Pizzey, CEO van Global Payroll Association.

"Met gepaste trots zijn we vereerd dat we door de Global Payroll Association zijn gekozen voor zo'n vooraanstaande en voorbeeldige onderscheiding als de "Global Payroll Supplier of the Year". Deze onderscheiding erkent onze niet-aflatende focus op het veranderen van de wereldwijde payroll-ervaring voor onze klanten", Aldus Curtis Holmes, Chief Operating Officer, iiPay. "We beseffen dat uitmuntende salarisadministratie altijd beter kan en we zijn vastbesloten om te blijven investeren in productinnovatie, in continue procesverbetering en in het getalenteerde team dat elke dag onvermoeibaar voor onze klanten werkt."

iiPay streeft ernaar om voor zijn klanten wereldwijd een vertrouwde payrollpartner te worden.

"Het was geweldig om te horen dat iiPay de onderscheiding Global Payroll Provider of the year heeft gewonnen en het is zeer verdiend", aldus Rachel Cross, Superdry HR en Payroll Operations Manager. "Superdry startte zijn payrollpartnerschap met iiPay in mei 2019 om te werken aan een project om de manier waarop onze internationale collega's werden betaald te stroomlijnen, de bestaande processen te vereenvoudigen en meer waar voor geld te krijgen. We zijn er trots op te kunnen zeggen dat we samen alle doelstellingen van het project hebben bereikt en sinds het begin van dit partnerschap hebben we met succes het merendeel van onze internationale salarisadministratie geïntegreerd in iiPay, zijn we er nu meer dan ooit zeker van dat onze collega's op tijd betaald zullen worden en geweldige ondersteuning hebben gekregen tijdens de uitdagende laatste paar maanden om ons te helpen de internationale payroll-implicaties te begrijpen. We kijken er naar uit om te zien wat er hierna komt en om verder te bouwen op ons partnerschap met iiPay."

iiPay biedt een wereldwijde oplossing voor salarisadministratie op basis van één technologieplatform om de dagelijkse dienstverlening te ondersteunen en effectief nalevingsbeheer, uitbetalingen, data-analyse en een uniforme, gestandaardiseerde, Employee Self-Service-ervaring over de hele wereld mogelijk te maken.

Over iiPay: iiPay is wereldwijd een servicegerichte payrollprovider, aangedreven door hun innovatieve, op cloud-gebaseerde technologie. Met de technologieoplossing van iiPay beschikken Payroll-, HR- en Finance-professionals over de mogelijkheden van geavanceerd gegevensbeheer, analyse en business intelligence-functionaliteit, waardoor de gebruiker op elk moment toegang heeft tot en kan rapporteren over allerlei gegevens wereldwijd. Het op resultaten gerichte iiPay vermindert de complexiteit, centraliseert en vereenvoudigt de salarisadministratie in meerdere landen en zorgt het voor naleving in elk land voor hun klanten. iiPay is erop gericht meer te zijn dan een loonadministrateur; in plaats daarvan streven ze ernaar de salarisadministratie in samenwerking met het salaristeam van hun klant uit te voeren, in plaats van zich als een externe leverancier op te stellen. iiPay biedt momenteel volledig beheerde salarisadministratiediensten in meer dan 170 landen. De niet aflatende focus van iiPay op service- en softwareverbeteringen en de voortdurende uitbreiding van hun footprint weerspiegelt de visie van het bedrijf om de internationale salarisadministratie te vereenvoudigen en de ambitie om 'Pay the Planet' te zijn.

