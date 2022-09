Global State of Tobacco Harm Reduction: l'Afrique subsaharienne doit s'engager dans la réduction des risques afin de réduire le nombre croissant de fumeurs

LONDRES et LILONGWE, Malawi, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec plus de 200 000 décès liés au tabagisme chaque année en Afrique subsaharienne, il est urgent que la région s'engage dans la réduction des risques liés au tabac, selon une agence de santé publique basée au Royaume-Uni.

Knowledge•Action•Change (K•A•C) affirme que la réduction des risques liés au tabac pourrait générer des gains importants en matière de santé publique pour les pays d'Afrique subsaharienne et qu'elle est particulièrement cruciale à l'heure où le nombre de fumeurs sur l'ensemble du continent devrait atteindre 62 millions d'ici 2025.

De nombreuses personnes ne peuvent ou ne veulent pas arrêter de consommer de la nicotine, mais fumer est mortel. La réduction des risques liés au tabac offre aux fumeurs le choix de passer des cigarettes combustibles à des produits à base de nicotine plus sûrs qui présentent moins de risques pour la santé, notamment les cigarettes électroniques à la nicotine (vapoteuses), les sachets de nicotine sans tabac, le snus suédois (un tabac oral) et les produits de tabac chauffés.

Le nouveau document d'information de K•A•C, intitulé Réduction des Risques Liés au Tabac en Afrique Subsaharienne (Tobacco Harm Reduction in Sub-Saharan Africa), rédigé par Chimwemwe Ngoma, fondateur de THR Malawi, analyse la situation actuelle de la réduction des risques liés au tabac dans les 48 pays d'Afrique subsaharienne.

Outre l'examen du rôle économique du tabac dans la région, le document fournit un guide pays par pays sur la disponibilité et le statut juridique des produits à base de nicotine plus sûrs. Il indique que des progrès ont été réalisés en matière de réduction des risques liés au tabac en Afrique subsaharienne, en soulignant le travail des groupes de défense des consommateurs qui offrent aux fumeurs des informations précises sur les cigarettes combustibles et les produits à base de nicotine plus sûrs.

Toutefois, la disponibilité et l'accessibilité de produits tels que les cigarettes électroniques à la nicotine restent faibles dans de nombreux pays, tandis qu'une réglementation appropriée est nécessaire afin d'assurer la sécurité des produits. De nombreux fumeurs n'ont pas accès à une aide au sevrage tabagique. Certains gouvernements ne sont pas en mesure de répondre aux exigences de base d'un système de soins de santé fiable et les fonds manquent pour prévenir les maladies non transmissibles liées au tabagisme.

Des informations erronées, délibérément répandues, circulent également sur les produits à base de nicotine plus sûrs, et de nombreux consommateurs, établissements de soins de santé et gouvernements d'Afrique subsaharienne ne sont toujours pas conscients du potentiel de la réduction des risques liés au tabac.

Chimwemwe Ngoma se tourne vers l'avenir : « Pour devenir non-fumeur, l'Afrique subsaharienne a besoin de produits à base de nicotine plus sûrs, disponibles localement, abordables, appropriés, accessibles et culturellement acceptables, accompagnés d'une réglementation raisonnée des produits. Pour ce faire, les gouvernements africains doivent s'efforcer de rester indépendants, de mener leurs propres évaluations de l'impact socio-économique et d'élaborer des politiques fondées sur des données scientifiques en faveur de la réduction des risques liés au tabac ».

Le nouveau document d'information est issu du projet Global State of Tobacco Harm Reduction (situation mondiale de la réduction des risques liés au tabac) de K•A•C, financé par une subvention de la Fondation pour un monde sans fumée.

SOURCE Knowledge-Action-Change