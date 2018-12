Global Terrorism Index 2018 de IEP: las muertes a consecuencia del terrorismo disminuyeron en 44 por ciento en tres años, pero el terrorismo sigue muy extendido

LONDRES, 5 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ --

Las muertes como consecuencia del terrorismo han disminuido en 27 por ciento en 2017, hasta 18.814 a nivel mundial. Este es el tercer año consecutivo de mejoría.

El descenso en el terrorismo global queda reflejado en el índice: este año 94 países mejoraron y 46 retrocedieron - la cifra más alta de países que han mejorado sobre una base interanual desde 2004.

El impacto económico global del terrorismo fue de US$52 mil millones en 2017; un descenso de 42 por ciento con respecto al año anterior.

Las muertes en Europa disminuyeron en 75 por ciento. Francia, Bélgica y Alemania tuvieron mejoras considerables. Sin embargo, España tuvo un deterioro considerable.

El terrorismo todavía es un fenómeno global con 67 países que registraron al menos una muerte en el año 2017.

Se ha producido un aumento en el terrorismo de extrema derecha en América del Norte y Europa occidental que, en el año 2017, fue responsable de 59 ataques y 17 muertes.

El declive de EIIL contribuyó a una reducción del 56 por ciento en las muertes en Irak entre 2016 y 2017. Sin embargo, EIIL se mantiene como el grupo terrorista que causa más muertes.

Según el Global Terrorism Index (GTI) de 2018 las muertes debidas al terrorismo disminuyeron por tercer año consecutivo, después de haber alcanzado su punto máximo en 2014. El Global Terrorism Index anual, ahora en su sexto año, es desarrollado por el Institute for Economics & Peace (IEP) y proporciona el recurso más completo sobre las tendencias del terrorismo mundial.

El número total de muertes descendió en 27 por ciento en 2017, con las disminuciones de mayor consideración presentándose en Irak y Siria. La reducción en el número de muertes también se reflejó en las puntuaciones alcanzadas por los países, 94 de los cuales mejoraron en comparación con 46 que empeoraron. Esta es la cifra más alta de países que han registrado una mejora interanual desde el 2004.

Sin embargo, aunque el GTI encuentra que el impacto global producto del terrorismo está en declive, también señala que el terrorismo sigue estando extendido, e incluso está empeorando en algunas regiones:

Cinco países (Afganistán, Irak, Nigeria , Somalia y Siria) registraron más de 1.000 muertes, al tiempo que otros 19 países registraron más de 100 muertes.

, y Siria) registraron más de 1.000 muertes, al tiempo que otros 19 países registraron más de 100 muertes. Somalia y Egipto registraron los mayores incrementos en el número de muertes debidas al terrorismo en el año 2017 - un ataque en Somalia mató a 587 personas y otro en Egipto mató a 311 personas.

y Egipto registraron los mayores incrementos en el número de muertes debidas al terrorismo en el año 2017 - un ataque en mató a 587 personas y otro en Egipto mató a 311 personas. Las muertes causadas por el terrorismo aumentaron en 93 por ciento en Somalia de 2016 a 2017.

de 2016 a 2017. 67 países registraron más de una muerte mientras que 98 países registraron al menos un ataque.

Angola y España tuvieron los mayores deterioros en la puntuación del GTI como resultado de un solo ataque en Angola y de múltiples ataques en España.

y España tuvieron los mayores deterioros en la puntuación del GTI como resultado de un solo ataque en y de múltiples ataques en España. Myanmar y Filipinas registraron cifras récord de muertes causadas por el terrorismo en 2017 con 166 y 50 muertes, respectivamente.

y Filipinas registraron cifras récord de muertes causadas por el terrorismo en 2017 con 166 y 50 muertes, respectivamente. Afganistán registró la mayor cifra de muertes debidas al terrorismo en 2017, y reemplazó a Irak.

Steve Killelea, presidente ejecutivo de IEP, explica los resultados: "La investigación de IEP encuentra que los conflictos y el terror estatal son las causas principales del terrorismo - de los 10 países más afectados por el terrorismo*, todos estuvieron involucrados en al menos un conflicto violento y ocho estuvieron involucrados en una guerra de consideración con al menos 1.000 muertes debidas a las batallas. Estos diez países fueron responsables por el 84 por ciento de todas las muertes causadas por el terrorismo en el año 2017. Cuando se combinan con países con altos niveles de terror político, la cifra aumenta hasta más de 99 por ciento. El terror político incluye asesinatos extrajudiciales, torturas y encarcelamiento sin juicio".

En América del Norte y Europa occidental, está en ascenso la amenaza del terrorismo político de extrema derecha. En los cuatro años entre 2013 y 2017, en Europa occidental y América del Norte se hubo 66 muertes y 127 ataques llevados a cabo por grupos o individuos de extrema derecha. En el año 2013, no ocurrieron muertes, en comparación con 17 en el año 2017. La mayoría de los ataques fueron llevados a cabo por sujetos solitarios con ideologías de extrema derecha, de nacionalista blanco y en contra los musulmanes.

Los dos países con los descensos más considerables en terrorismo son Irak y Siria, países donde las muertes disminuyeron en 5.500 y 1.000 respectivamente. Los grandes descensos en el número de muertes en Irak y Siria se deben principalmente al continuo declive de EIIL. La cifra de muertes causadas por ataques terroristas atribuidos a EIIL descendió en 52 por ciento en 2017. Hubo una correspondiente disminución en la letalidad de los ataques, lo cual pone de manifiesto el debilitamiento de la capacidad de la organización. A pesar de su reducida capacidad, EIIL se mantuvo como el grupo terrorista que más muertes provocó a nivel mundial en 2017. EIIL ahora ha perdido la mayor parte de su territorio y prácticamente todos sus ingresos y estas capacidades reducidas se ven reflejadas en la menguante relación de muertes por ataque. Datos preliminares sugieren que esta trayectoria continuará en el año 2018.

En 2017, el Talibán cambió su enfoque, pasando de ataques contra civiles a ataques contra la policía y el personal militar. El Talibán mató a 2.419 policías y personal militar en 2017, un aumento con respecto a los 1.782 en el año anterior. El número de ataques también aumentó de 369 a 386 en 2017.

Aunque el número de muertes debidas al terrorismo ha decrecido considerablemente durante los últimos tres años, continúan emergiendo nuevas amenazas. Las organizaciones terroristas islamistas han demostrado ser extremadamente resilientes y fluidas, fraccionándose y formando nuevos grupos y alianzas a un ritmo rápido. De los 169 grupos terroristas responsables por al menos una muerte en 2017, 42 fueron nuevos grupos o grupos que no habían causado muertes en los tres años anteriores. En 2017, el nuevo grupo más activo fue Hay'at Tahrir al-Sham en Siria, que fue responsable de 177 muertes.

Europa occidental registró un notable descenso de 52 por ciento en terrorismo, con Francia, Alemania y Bélgica registrando en todos los casos una disminución considerable en las muertes debidas al terrorismo. En 2017, la cifra de muertes descendió hasta 81 en comparación con 168 el año anterior. Esta tendencia ha continuado en el año 2018 y hasta octubre de 2018 solo se habían registrado ocho muertes.

Steve Killelea explica: "Las marcadas mejoras en Europa pueden ser atribuidas a diversas razones. EIIL ha perdido mucho de su atractivo debido a sus derrotas militares y al debilitamiento de sus capacidades para montar ataques en Europa. Los aumentos en financiamiento para contraterrorismo, en combinación con mejores técnicas de vigilancia, también han contribuido a la marcada reducción de muertes en Europa causadas por el terrorismo. Sin embargo, resulta curioso que, aunque las muertes debidas al terrorismo en Europa han disminuido, el número de incidentes terroristas aumentó en este período. Esto resalta que EIIL está perdiendo su capacidad para planear y coordinar ataques terroristas a gran escala, como resultado de capacidades disminuidas y del aumento de medidas antiterroristas".

Junto con el descenso del terrorismo, también ha descendido el impacto económico global del terrorismo, que ha disminuido en 42 por ciento hasta US$52 mil millones en 2017. Las muertes constituyeron el 72 por ciento del impacto económico del terrorismo y el resto proviene de pérdidas en el PIB, destrucción de la propiedad y lesiones no fatales. Sin embargo, es probable que el verdadero impacto económico del terrorismo sea mucho mayor porque estas cifras no tienen en cuenta los impactos indirectos sobre negocios, inversiones y los costos relacionados con las agencias de seguridad en la lucha contra el terrorismo.

Notas para los editores

El informe GTI 2018 completo y el mapa interactivo están disponibles en: http://www.visionofhumanity.org

Siga: @GlobPeaceIndex #TerrorismIndex

Dé un 'me gusta': http://www.facebook.com/globalpeaceindex

* Los 10 países más afectados por el terrorismo, clasificados por la cifra de muertes

1) Afganistán 2) Irak 3) Nigeria 4) Somalia 5) Siria 6) Pakistán 7) Egipto 8) Congo 9) República Centroafricana 10) India

Global Terrorism Index (GTI)

El GTI por el Institute for Economics & Peace proporciona un resumen integral de los patrones y las tendencias globales clave en lo que respecta a terrorismo durante los últimos 17 años. El informe clasifica a 163 países (99,6 por ciento de la población mundial) según la forma en que resultan afectados por el terrorismo. Los indicadores incluyen las cifras de incidentes terroristas, muertes, lesiones y daños a la propiedad.

Base de datos sobre el terrorismo global

El GTI hace uso de datos sobre el terrorismo tomados de la Base de Datos sobre el Terrorismo Global (GTD, por sus siglas en inglés) mantenida por el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, START) que es dirigido por la Universidad de Maryland y es uno de los Centros de Excelencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La base de datos brinda el recurso más integral sobre las tendencias terroristas globales.

Institute for Economics & Peace

El Institute for Economics & Peace (IEP) es el principal grupo de reflexión a nivel mundial dedicado a desarrollar parámetros para el análisis de la paz y para cuantificar su valor económico. Hace esto mediante el desarrollo de índices globales y nacionales, entre ellos el Global Peace Index anual, el cálculo del costo económico de la violencia y el entendimiento de la paz positiva.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/792052/IEP_Logo.jpg )

FUENTE Institute for Economics & Peace (IEP)

SOURCE Institute for Economics & Peace (IEP)