Global Terrorism Index 2018 de l'IEP : malgré une baisse de 44 % en trois ans du nombre de décès dus au terrorisme, ce dernier demeure monnaie courante

Le nombre de décès dus au terrorisme dans le monde s ' élève à 18 814 en 2017 , ce qui représente une baisse de 27 %. Il s ' agit de la troisième année consécutive d ' amélioration.

Ce recul du terrorisme au plan mondial se reflète dans l ' indice : en 2017 , 94 pays ont constaté une amélioration - nombre record enregistré d ' une année à l ' autre depuis 2004 - et 46 une détérioration .

L ' impact économique du terrorisme dans le monde s ' él ève à 52 milliards de dollars américains en 2017 , ce qui représente une diminution de 42 % par rapport à l ' année précédente.

Le nombre de décès en Europe a diminué de 75 %. La France , la Belgique et l ' Allemagne ont connu des améliorations significatives , contrairement à l ' Espagne .

Le terrorisme demeure un phénomène mondial puisqu ' il a causé au moins un décès dans 67 pays en 2017.

Le terrorisme d ' extrême droite a nettement augmenté en Amérique du Nord et en Europe occidentale avec 59 attaques et 17 décès en 2017.

Le déclin de l'État islamique (EI) a contribué à une baisse de 56 % du nombre de décès en Iraq entre 2016 et 2017. L'EI demeure toutefois le groupe terroriste le plus meurtrier au monde.

Selon le Global Terrorism Index (GTI) 2018, le nombre de décès dus au terrorisme a diminué pour la troisième année consécutive, après avoir culminé en 2014. Depuis six ans, l'indice annuel du terrorisme mondial est établit par l'Institute for Economics & Peace (IEP) et constitue la ressource la plus complète sur les tendances terroristes mondiales.

Le nombre total de décès a diminué de 27 % en 2017, les baisses les plus importantes ayant été enregistrées en Iraq et en Syrie. La diminution du nombre de décès a également été reflétée dans les scores des pays, dont 94 ont constaté une amélioration et 46 une détérioration. Il s'agit du plus grand nombre de pays à avoir enregistré une amélioration d'une année à l'autre depuis 2004.

Cependant, bien que le GTI souligne le déclin de l'impact global du terrorisme, il montre également que le terrorisme est encore monnaie courante et gagne même du terrain dans certaines régions:

Cinq pays ( Afghanistan , Irak, Nigeria , Somalie et Syrie) ont enregistré plus de 1 000 décès, tandis que 19 pays ont enregistré plus de 100 décès.

, Irak, , Somalie et Syrie) ont enregistré plus de 1 000 décès, tandis que 19 pays ont enregistré plus de 100 décès. La Somalie et l'Égypte ont enregistré la plus forte augmentation du nombre de décès dus au terrorisme en 2017 : un attentat a tué 587 personnes en Somalie et un autre 311 personnes en Égypte.

Le nombre de décès dus au terrorisme a augmenté de 93 % en Somalie entre 2016 et 2017.

2017. 67 pays ont enregistré plus d'un décès du au terrorisme, tandis que 98 pays ont enregistré au moins une attaque.

L' Angola et l'Espagne ont enregistré les plus fortes baisses du score du GTI suite à une attaque en Angola et de multiples attaques en Espagne.

et l'Espagne ont enregistré les plus fortes baisses du score du GTI suite à une attaque en et de multiples attaques en Espagne. Le Myanmar et les Philippines ont enregistré un nombre record de décès dus au terrorisme en 2017, soit 166 décès et 50 décès, respectivement.

et les ont enregistré un nombre record de décès dus au terrorisme en 2017, soit 166 décès et 50 décès, respectivement. L' Afghanistan a enregistré le plus grand nombre de décès dus au terrorisme en 2017, prenant ainsi la place de l'Irak.

Au sujet des conclusions, Steve Killelea, président exécutif de l'IEP, a déclaré : « Les recherches de l'IEP révèlent que les conflits et le terrorisme d'État sont les principales causes du terrorisme. Sur les 10 pays les plus touchés par le terrorisme*, dix étaient impliqués dans au moins un conflit violent et huit dans une guerre majeure ayant enregistré au moins 1 000 morts au combat. Ces dix pays représentaient 84 % de tous les décès dus au terrorisme en 2017. Combinés à des pays caractérisés par un niveau de terreur politique élevé, les chiffres atteignent plus de 99 %. La terreur politique inclut les assassinats extrajudiciaires, les actes de torture et les emprisonnements sans procès. »

En Amérique du Nord et en Europe occidentale, la menace d'un terrorisme politique d'extrême droite est en augmentation. Au cours des quatre années écoulées entre 2013 et 2017, 66 décès et 127 attaques ont été causés en Europe occidentale et en Amérique du Nord par des groupes et des individus d'extrême droite. En 2013, aucun décès n'avait été enregistré, contre 17 en 2017. La majorité des attaques ont été perpétrées par des acteurs isolés liés aux mouvements d'extrême droite, nationaliste blanc ou antimusulmans.

Les deux pays ayant enregistré les plus fortes baisses du terrorisme sont l'Iraq et la Syrie, avec 5 500 et 1 000 décès de moins, respectivement. La chute du nombre de décès en Irak et en Syrie résulte principalement du déclin continu de l'EI. Le nombre de décès dus à des attaques terroristes imputables à l'EI a diminué de 52 % en 2017. Le pouvoir meurtrier des attaques a également diminué, ce qui met en évidence un affaiblissement des capacités de l'organisation. Malgré cela, l'EI est resté le groupe terroriste le plus meurtrier au monde en 2017. À ce jour, l'EI a perdu la plus grande partie de son territoire et la quasi-totalité de ses revenus. Les données préliminaires suggèrent que cette tendance se poursuivra en 2018.

En 2017, les talibans ont abandonné les attaques contre les civils pour se concentrer sur les attaques contre la police et le personnel militaire. Ils ont tué 2 419 membres de la police et de l'armée en 2017, contre 1 782 l'année précédente. Le nombre d'attaques est également passé de 369 à 386 en 2017.

Malgré une forte baisse du nombre de décès dus au terrorisme au cours des trois dernières années, de nouvelles menaces continuent d'apparaître. Les organisations terroristes islamistes se sont révélées extrêmement résilientes et fluides, se scindant et formant de nouveaux groupes et alliances à un rythme soutenu. Sur les 169 groupes terroristes responsables d'au moins un décès en 2017, 42 étaient de nouveaux groupes ou des groupes qui n'ayant causé aucun décès au cours des trois années précédentes. En 2017, le nouveau groupe le plus actif était Hay'at Tahrir al-Sham en Syrie, responsable de 177 décès.

L'Europe occidentale a enregistré une baisse significative de 52% du terrorisme tandis que la France, l'Allemagne et la Belgique ont enregistré une diminution significative du nombre de décès dus au terrorisme. En 2017, le nombre de décès a chuté à 81 contre 168 l'année précédente. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2018, avec seulement huit décès enregistrés jusqu'en octobre 2018.

Steve Killelea a expliqué : « Les améliorations notoires en Europe peuvent être attribuées à un certain nombre de facteurs. L'EI a perdu beaucoup de son attrait en raison de ses défaites militaires et de l'affaiblissement de ses capacités d'attaque en Europe. L'augmentation des fonds alloués à la lutte contre le terrorisme, associée à de meilleures techniques de surveillance, a également contribué à réduire considérablement le nombre de décès dus au terrorisme en Europe. Toutefois, il est intéressant de noter que même si le nombre de décès dus au terrorisme a diminué en Europe, le nombre d'incidents terroristes a augmenté au cours de cette période. Cela montre que l'EI est en train de perdre ses capacités à planifier et à coordonner des attaques terroristes à plus grande échelle, en raison de la diminution de ses ressources et du renforcement des mesures antiterroristes. »

Parallèlement au terrorisme, l'impact économique mondial du terrorisme a également chuté : il a diminué de 42 % pour atteindre 52 milliards de dollars en 2017. Les décès représentent 72 % de l'impact économique du terrorisme, le reste étant imputable à un recul du PIB, à la destruction de biens et à des blessures non mortelles. Toutefois, le véritable impact économique du terrorisme sera probablement beaucoup plus important dans la mesure où ces chiffres ne tiennent compte ni des impacts indirects sur les entreprises et les investissements, ni des coûts associés aux agences de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme.

* 10 pays les plus touchés par le terrorisme, classés par nombre de décès

1) Afghanistan 2) Irak 3) Nigéria 4) Somalie 5) Syrie 6) Pakistan 7) Égypte 8) Congo 9) République centrafricaine 10) Inde

Global Terrorism Index (GTI)

Le Global Terrorism Index (indice mondial du terrorisme ou GTI) de l'Institute for Economics & Peace offre un résumé détaillé des principales tendances et caractéristiques du terrorisme dans le monde au cours des 17 dernières années. Le rapport classe 163 pays (99,6 % de la population mondiale) en fonction de l'impact du terrorisme sur leur territoire. Les indicateurs prennent en compte le nombre d'incidents terroristes, de morts, de blessés ainsi que les dommages matériels.

Global Terrorism Database

Le GTI utilise les données de la Global Terrorism Database (base de données mondiale sur le terrorisme ou GTD) du National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), un centre d'excellence du département de la Sécurité intérieure dirigé par l'Université du Maryland. Il fournit la ressource la plus complète sur les tendances du terrorisme dans le monde.

Institute for Economics & Peace

L'Institute for Economics & Peace (IEP) est le groupe de réflexion le plus important au monde dédié au développement d'indicateurs permettant d'analyser la paix et d'en quantifier la valeur. Pour ce faire, il met au point des indices mondiaux et nationaux, notamment le Global Peace Index (indice annuel de la paix dans le monde), qui évalue l'impact économique de la violence et permet de comprendre l'impact positif de la paix.

