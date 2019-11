Global Terrorism Index 2019: las muertes debidas al terrorismo se redujeron a la mitad en los últimos cuatro años, pero el número de países afectados por el terrorismo está aumentando

LONDRES, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ --

Las muertes debidas al terrorismo disminuyeron en 15,2 por ciento en 2018 y totalizaron 15.952 en todo el mundo. Este es el cuarto año consecutivo de mejora.

El Talibán sobrepasó al EIIL para convertirse en el grupo terrorista más mortífero del mundo, registrando un 71 por ciento de aumento en las muertes debidas al terrorismo. El grupo fue responsable del 38 por ciento de todas las muertes debidas al terrorismo a nivel mundial en 2018.

Este año 98 países mejoraron y 40 se deterioraron; esta es la cifra más alta de países que han registrado una mejora interanual desde 2004.

El terrorismo sigue siendo una amenaza a la seguridad global y hay 71 países que registraron al menos una muerte en 2018; el segundo número más alto de países desde 2002 y cuatro países más que en 2017.

Las muertes en Europa disminuyeron en 70 por ciento, con Europa occidental registrando su número más bajo de incidentes desde 2012.

Hubo un aumento en el terrorismo de extrema derecha por tercer año consecutivo en Europa occidental, América del Norte y Oceanía, con el número de muertes aumentando en 52 por ciento en 2018. Esta tendencia ha continuado en 2019, con 77 muertes hasta el fin de septiembre de 2019.

El impacto económico global del terrorismo fue de US$33 mil millones en 2018, una disminución de 38 por ciento con respecto al año previo.

Según el Global Terrorism Index (GTI) 2019, las muertes debidas al terrorismo disminuyeron por cuarto año consecutivo, después de alcanzar un pico en 2014. El número de muertes ha disminuido en 52 por ciento desde 2014, cayendo de 33.555 a 15.952. El Global Terrorism Index anual, ahora en su séptimo año, es desarrollado por el Institute for Economics & Peace (IEP) y proporciona el recurso más completo sobre las tendencias del terrorismo mundial.

La cifra total de muertes disminuyó en más de 15 por ciento en 2018, con los mayores descensos presentándose en Irak y en Somalia luego de la derrota del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) en Irak y los ataques aéreos encabezados por Estados Unidos contra Al-Shabaab. El descenso en las muertes también se reflejó en las puntuaciones alcanzadas por países, con mejoras en 98 países en comparación con 40 países que vieron un deterioro. Esta es la cifra más alta de países que han registrado una mejora interanual desde el 2004.

Sin embargo, aunque el GTI encuentra que la intensidad del terrorismo ha disminuido, también muestra que el terrorismo todavía está extendido y aumentando, con 71 países que han sufrido al menos una muerte. Esta es la segunda cifra más alta desde el comienzo del siglo.

El número de países que registró al menos una muerte debida al terrorismo aumento desde 67 hasta 71 países en 2018.

Afganistán tuvo el mayor aumento en muertes debidas al terrorismo, un incremento de 59 por ciento desde el año anterior, y ahora está en lo más bajo del índice.

Por primera vez desde 2003, Irak no fue el país más impactado por el terrorismo.

Aparte de Afganistán, solo otros tres países — Nigeria , Mali y Mozambique — registraron un aumento considerable en las muertes debidas al terrorismo en 2018. Cada uno de estos países registró más de 100 muertes adicionales.

, y — registraron un aumento considerable en las muertes debidas al terrorismo en 2018. Cada uno de estos países registró más de 100 muertes adicionales. El sur de Asia ha sufrido el mayor impacto debido al terrorismo desde 2002, al tiempo que la región de América Central y el Caribe Central ha tenido el impacto más bajo.

Steve Killelea, presidente ejecutivo del IEP, explica los resultados: "La investigación del IEP encuentra que los conflictos y el terror patrocinado por los estados son las causas principales del terrorismo. En 2018, más del 95 por ciento de las muertes causadas por el terrorismo ocurrieron en países que ya estaban en conflicto. Cuando esto se combina con los países con altos niveles de terror político, la cifra supera el 99 por ciento. De los 10 países más impactados por el terrorismo*, todos estuvieron involucrados en al menos un conflicto violento el año pasado".

En los casos de América del Norte, Europa occidental y Oceanía, la amenaza del terrorismo político de extrema derecha ha estado aumentando durante los últimos cinco años, con 19 países afectados por ataques durante este período. En estas regiones, los ataques de la extrema derecha aumentaron en 320 por ciento entre 2014 y 2018. Esta tendencia ha continuado en el año 2019, con 77 muertes atribuidas al terrorismo de extrema derecha desde el comienzo del año hasta el final de septiembre. A diferencia del terrorismo islamista, ninguno de los perpetradores en 2018 afirmó ser miembro de un grupo terrorista organizado, lo cual dificulta la prevención de tales ataques por parte de las organizaciones de seguridad.

El aumento en la actividad terrorista en Afganistán, de conjunto con la disminución de la intensidad de los conflictos en Siria e Irak, dio como resultado que el Talibán sobrepasara al EIIL como el grupo terrorista más mortífero del mundo en 2018. La cifra de muertes atribuidas al Talibán aumentó en poco menos de 71 por ciento, hasta 6.103, y representó el 38 por ciento de todas las muertes a nivel mundial. En contraste, las muertes atribuidas al EIIL disminuyeron globalmente en poco menos de 70 por ciento, disminuyendo de 4.350 en 2017, a 1.328 en 2018.

Sin embargo, algunos grupos afiliados con el EIIL han registrado crecientes niveles de actividad terrorista. La sección Khorasan del Estado Islámico fue el cuarto grupo terrorista más mortífero en 2018, con más de mil muertes registradas, con la mayoría de esas muertes ocurriendo en Afganistán. En total, hubo trece grupos o movimientos que mataron cada uno a más de cien personas en 2018.

También ha habido un aumento en la participación femenina en el terrorismo, aunque la misma todavía representa un pequeño porcentaje de todos los ataques. La tendencia se ha intensificado durante los últimos cinco años, con un aumento de 450 por ciento en el número de ataques suicidas llevados a cabo por mujeres entre 2013 y 2018. En contraste, los ataques suicidas ejecutados por hombres disminuyeron en 47 por ciento durante el mismo período. La mayor parte de este aumento puede atribuírsele a Boko Haram, responsable de cerca del 80 por ciento de todos los ataques suicidas llevados a cabo por mujeres durante los últimos cinco años.

En Europa, el número de muertes causadas por el terrorismo descendió por segundo año sucesivo, desde más de 200 en 2017 hasta 62 en 2018. Solo hubo dos ataques que mataron a cinco o más personas.

El Sr. Killelea explica: "El colapso del EIIL en Siria e Irak fue uno de los factores que permitió a Europa occidental registrar su número más bajo de incidentes desde 2012, sin muertes atribuidas al grupo en 2018. Sin embargo, la situación todavía permanece volátil, con extensas áreas en Siria todavía en disputa y muchos grupos pequeños solidarios con las filosofías del EIIL activos, lo cual deja abierta la posibilidad de más ataques islamistas en Europa".

El descenso en el terrorismo también ha estado acompañado por una reducción en el impacto económico global del terrorismo, que decreció en 38 por ciento hasta US$33 mil millones en 2018. Cuando se le compara con otras formas de violencia como los homicidios, los conflictos armados y los gastos militares, el terrorismo representa un pequeño porcentaje del costo total global de la violencia, que alcanzó la cifra de US$14,1 billones en 2018. Sin embargo, el verdadero impacto económico del terrorismo probablemente sea mucho más alto ya que estas cifras no tienen en cuenta los impactos indirectos sobre los negocios y las inversiones, ni los costos relacionados con las agencias de seguridad en tareas de contraterrorismo.

* Los 10 países más afectados por el terrorismo

1) Afganistán 2) Irak 3) Nigeria 4) Siria 5) Pakistán 6) Somalia 7) India 8) Yemen 9) Filipinas 10) República Democrática del Congo

