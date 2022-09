Global Times: a importante visita de Xi à Ásia Central mostra a visão estratégica da China e encanta a Cúpula da SCO com "esperança, oportunidades e certeza"

PEQUIM, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O presidente da China, Xi Jinping, está agora fazendo sua primeira visita ao exterior desde a pandemia de COVID-19, para a Ásia Central e para participar da Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (SCO). Esta importante atividade diplomática atraiu a atenção em todo o mundo e encantou o principal evento multilateral em Samarcanda, com frequentes reuniões bilaterais com os líderes de outros membros da SCO e parceiros importantes em toda a Eurásia.

Na quinta-feira, os chefes de estado e líderes de outros países que Xi já havia encontrado em sua viagem em curso, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, o presidente do Quirguistão, Sadyr Zhaparov, o presidente do Tajiquistão, Emomali Rahmon, o presidente do Turcomenistão, Serdar Berdimuhamedov, o presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev. Os parceiros regionais e os principais membros da SCO expressaram apoio às iniciativas propostas pela China sobre desenvolvimento e segurança globais e reafirmaram o apoio ao princípio uma-China.

Os especialistas disseram que a razão pela qual a China escolheu a Ásia Central como o destino da primeira visita ao exterior de seu líder desde o início da pandemia de COVID-19 é que a China atribuiu maior importância, ou até mesmo prioriza, as relações com países vizinhos em desenvolvimento e organizações multilaterais ou internacionais como a SCO.

A China está fazendo grandes esforços por meio da diplomacia do chefe de estado para melhor formar um ambiente internacional estável e determinado a atender não só ao seu próprio desenvolvimento, mas também à paz e prosperidade compartilhadas da região e da maior parte da comunidade internacional, disseram os analistas.

Popularidade e simpatia

Durante a reunião com Putin, Xi disse que a China está pronta para trabalhar com a Rússia na ampliação do forte apoio mútuo sobre questões relacionadas aos seus respectivos interesses principais. A China também está disposta a aprofundar a cooperação pragmática em áreas como comércio, agricultura e conectividade, acrescentou Xi.

A comunicação presencial de quinta-feira entre os principais líderes da China e da Rússia - duas importantes potências vizinhas e membros-chave da SCO com influência global - não é apenas importante para o desenvolvimento estável das relações bilaterais, mas também para a paz e estabilidade regionais, disseram os especialistas.

Em 2013, Xi iniciou primeiramente o Cinturão Econômico da Rota da Seda, parte da iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI), durante sua visita ao Cazaquistão. A iniciativa já beneficiou o desenvolvimento de muitos países em todo o mundo nos últimos dez anos. Desta vez, a principal atividade diplomática de Xi na Ásia Central também levará uma nova influência significativa de longa duração, não apenas para a região, mas também para o mundo, segundo os especialistas.

Deng Hao, secretário-geral do Centro de Estudos da China da SCO, disse ao Global Times na quinta-feira que a China e os países da Ásia Central são vizinhos amigáveis e parceiros próximos, e que a situação da região afetará diretamente a estabilidade e o desenvolvimento do território ocidental da China, acrescentando que também é significativa para a segurança energética da China e a construção do Cinturão e Rota. Assim, o fato de a China escolher essa região para a primeira visita do chefe de estado ao exterior desde 2020 prova que a China atribui grande importância aos laços com parceiros regionais, disse Deng.

Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a turbulência política do Cazaquistão no início deste ano, a paz e a estabilidade regionais estão sob ameaça, e os conflitos entre o Azerbaijão e a Armênia nos últimos anos também aumentaram os riscos e preocupações com relação à região. É crucial para a China, como uma potência importante com notável força nacional e capacidade econômica, desempenhar um papel maior na promoção da cooperação e impulsionar a interconectividade para melhor vincular o Leste Asiático, a Ásia Central, a Europa, o Oriente Médio e o Sul da Ásia, disseram os especialistas.

"É por isso que o presidente da China é tão popular na região e nos países de outras regiões com grandes interesses em buscar associação ou parceria com a SCO, como as frequentes reuniões bilaterais e multilaterais mostraram a grande simpatia da diplomacia de chefe de estado da China," observou Deng.

Xi recebeu boas-vindas e hospitalidade calorosas com o maior respeito, tanto no Cazaquistão quanto no Uzbequistão. Na quarta-feira à tarde, Xi recebeu a Ordem da Águia Dourada, ou Ordem "Altyn Qyran", concedida pelo presidente do Cazaquistão, Tokayev, no palácio presidencial Ak Orda em Nur-Sultan, segundo reportagem da agência Xinhua. A Ordem da Águia Dourada é a maior condecoração que o Cazaquistão concede aos indivíduos em reconhecimento pela significativa contribuição para o desenvolvimento nacional do Cazaquistão e de relações externas amigáveis.

Tokayev fez comentários antes de entregar a condecoração. De acordo com a agência Xinhua, Tokayev observou que a visita de Xi é uma enorme honra para o Cazaquistão.

Xi destacou as importantes iniciativas, incluindo a cooperação com o Cinturão e Rota e o desenvolvimento de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, e fez uma excelente contribuição para o desenvolvimento de um novo tipo de relações internacionais, disse Tokayev, acrescentando que a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global apresentadas por Xi são de especial importância estratégica para a resolução de riscos e desafios enfrentados pelo mundo atual.

Na quinta-feira, Xi recebeu a maior condecoração de amizade, a Ordem da Amizade, do presidente Mirziyoyev, do Uzbequistão. Esta é a primeira vez que a condecoração é concedida desde que foi criada, em março de 2020, de acordo com a China Central Television.

Mirziyoyev realizou uma grande cerimônia de boas-vindas para Xi no aeroporto na quarta-feira à noite. Quase cem bandeiras nacionais da China e do Uzbequistão estavam tremulando com a brisa. O tapete de 100 metros de comprimento foi cercado por valiosos guardas de honra, relatou a agência Xinhua.

Diplomacia de chefe de estado

A cúpula da SCO é um importante evento internacional multilateral para o líder chinês participar antes do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), em outubro, e à cúpula do G20 no fim deste ano.

Wang Yiwei, diretor do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade de Renmin da China, disse ao Global Times na quinta-feira que a SCO é um novo tipo de organização internacional que sustenta novas ideias e opiniões sobre segurança, desenvolvimento e relações internacionais.

A SCO está desempenhando um papel fundamental para os estados membros resolverem problemas nas fronteiras, para combater conjuntamente o terrorismo, o separatismo e o extremismo religioso, também conhecidos como os "três males", e para impulsionar a cooperação econômica e a interconectividade; então, a China e outros membros fundadores contribuíram para um grande bem público para a comunidade internacional, disse Wang.

"No momento, o mundo ainda está enfrentando a ameaça das antigas ideias como a mentalidade da Guerra Fria, o confronto bloco a bloco, e o desacoplamento entre as principais economias. Assim, a SCO está oferecendo uma alternativa significativa para a ordem internacional futura e os laços entre as principais potências," disse Wang, observando que esta também é uma razão fundamental pela qual o líder chinês escolheu o momento da Cúpula da SCO para fazer sua primeira visita ao exterior desde 2020.

A cúpula presencial permite que os líderes dos estados membros tenham conversas mais diretas e uma troca completa de opiniões, o que é de grande importância para os membros chegarem a um consenso e tomarem medidas conjuntas sobre os principais problemas internacionais e regionais no contexto da atual situação internacional instável, disse Deng.

"A popularidade do chefe de estado da China durante a viagem também prova que muitos países têm grande confiança no desenvolvimento da China, e esperam que esse país possa desempenhar um papel maior para orientar o futuro do desenvolvimento regional", observou Deng.

