Global Times: China expone la vía autóctona para lograr la modernización

China expone la vía autóctona para lograr la modernización y dirigir la economía del país hacia un crecimiento más justo e innovador

BEIJING, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- China expuso el domingo el enfoque autóctono del país para lograr la modernización, ya que el Partido Comunista de China (PCC) se propuso dirigir los esfuerzos nacionales para acelerar la creación de un nuevo patrón de desarrollo y perseguir un desarrollo de alta calidad.

El socialismo científico ha manifestado una nueva vitalidad en China en el siglo XXI y la modernización al estilo chino ha proporcionado una nueva opción para que la humanidad realice la modernización, dijo Xi Jinping el domingo en un informe en la sesión de apertura del XX Congreso Nacional del PCC.

"A partir de este día, la tarea central del PCC será dirigir al pueblo chino de todos los grupos étnicos en un esfuerzo concertado para hacer realidad el Objetivo del Segundo Centenario de convertir a China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos y avanzar en el rejuvenecimiento de la nación china en todos los frentes a través de una vía china de modernización", dijo.

A medida que el Congreso clave del CPC vaya anclando el país hacia un crecimiento más verde, más justo, más seguro e innovador en los próximos años, la economía mundial hará depender su futuro de una China próspera más que nunca, subrayaron.

Nueva opción de modernización

El camino chino hacia la modernización, uno de los puntos clave del informe de Xi en la sesión inaugural del domingo, se convirtió casi instantáneamente en una frase de moda que resonó en todo el mundo.

En su informe, Xi reafirmó que la modernización china es la modernización socialista llevada a cabo bajo la dirección del PCC. La modernización china es la modernización de una enorme población, de prosperidad común para todos, de avance material y ético-cultural, de armonía entre la humanidad y la naturaleza y de desarrollo pacífico, subrayó, y añadió que ofrece a la humanidad "una nueva opción" para lograr la modernización.

Tian Yun, ex vicedirector de la Asociación de Operaciones Económicas de Pekín, declaró el domingo a Global Times que el discurso de apertura señaló por primera vez la modernización al estilo chino y la señaló como la misión central del PCC en el nuevo camino de la nueva era.

"El XIX Congreso Nacional del PCC trazó la dirección que debía tomar la modernización al estilo chino, pero el concepto sigue siendo vago. Dado que es muy difícil materializar la modernización en el contexto de la norma técnica del Banco Mundial, dada la situación y los caracteres únicos de la economía china, el informe presentado el domingo da al concepto una extensión y una mejora en la connotación", dijo Tian.

Elogió la modernización al estilo chino, que proporciona un nuevo paradigma de modernización en una era globalizada.

China se adhiere al curso correcto de la globalización económica. Está comprometida a trabajar con otros países para fomentar un entorno internacional propicio para el desarrollo y crear nuevos motores para el crecimiento mundial, dijo Xi.

Los cinco aspectos encapsulados en la definición de la modernización al estilo chino establecen los principios rectores de la marcha de China hacia el objetivo del segundo centenario y, cuando se logre dicho objetivo, podría marcar un logro sin precedentes en la historia de la humanidad y "un giro fundamental en el panorama mundial", dijo Yao Jingyuan, investigador especial de la Oficina de Consejeros del Consejo de Estado, a Global Times el domingo.

"En China viven 1.400 millones de personas, que es más que la población combinada de todos los países modernizados [según la definición actual]. Esto significa que, cuando China alcance su segundo centenario, será una economía modernizada con la mayor población del mundo", dijo Yao.

"Creo que las decisiones tomadas en el 20º Congreso del Partido serán una respuesta digna a los retos del mundo moderno y determinarán el curso del desarrollo socioeconómico de China no sólo para los próximos cinco años, sino también, como es habitual en China, a más largo plazo", declaró el fin de semana el embajador bielorruso en China, Yuri Senko, a Global Times.

En los cinco años transcurridos desde el XIX Congreso, la agenda socioeconómica de China ha experimentado cambios bastante notables, lo que se debe a una serie de razones objetivas, dijo el embajador.

Nuevo patrón de desarrollo

China acelerará la creación de un nuevo patrón de desarrollo y perseguirá un desarrollo de alta calidad, dijo Xi el domingo. "Para construir un país socialista moderno en todos los aspectos, debemos, ante todo, perseguir un desarrollo de alta calidad". En concreto, se modernizará el sistema industrial, con medidas para avanzar en la nueva industrialización, y se impulsará la fuerza de China en la fabricación, la calidad de los productos, el sector aeroespacial, el transporte, el ciberespacio y el desarrollo digital, dijo Xi.

Para avanzar en la revitalización rural de forma generalizada, China seguirá dando prioridad al desarrollo agrícola y rural, consolidando y ampliando los logros en la mitigación de la pobreza y reforzando las bases de la seguridad alimentaria en todos los frentes.

Además, el PCC se esforzará por resolver las dificultades y problemas acuciantes que más preocupan al pueblo, mejorar el sistema de servicios públicos básicos para elevar el nivel de los mismos y hacerlos más equilibrados y accesibles, a fin de lograr un sólido progreso en la promoción de la prosperidad común, dijo Xi.

China mejorará el sistema de distribución de la renta, dijo. "Garantizaremos que se pague más por más trabajo y animaremos a la gente a alcanzar la prosperidad mediante el trabajo duro. Promoveremos la igualdad de oportunidades, aumentaremos los ingresos de las personas con bajos ingresos y ampliaremos el tamaño del grupo de ingresos medios", dijo Xi.

Propuesta en medio de profundos cambios no vistos en un siglo, la modernización al estilo chino se mantiene al día con la tendencia de los tiempos y se ajusta a los requisitos del propio desarrollo de China como el mayor país en desarrollo del mundo, dijo el domingo Wan Zhe, economista y profesora de la Belt and Road School of Beijing Normal University, a Global Times.

"Con objetivos que incluyen la prosperidad común para todos, la armonía entre la humanidad y la naturaleza y el desarrollo pacífico, la modernización al estilo chino no tiene ninguna diferencia fundamental con otros países, sino que subraya el propio contexto de China y el socialismo con características chinas", dijo Wan.

Cao Heping, economista de la Universidad de Pekín, dijo que la modernización al estilo chino es única por tener al PCC en su centro, ya que el Partido siempre ha estado comprometido con la filosofía de desarrollo centrada en el pueblo mientras aprendía la modernización de otros.

Tras el 20º Congreso Nacional, el país probablemente intensificará sus esfuerzos en tres importantes áreas, a saber, el desarrollo de la economía real, la mejora del sistema de distribución de la renta y la seguridad de los cereales, según Wan.

"Reiterando la seguridad y el desarrollo ecológico, las autoridades concederán importancia a la realización de avances en las tecnologías de vanguardia, al tiempo que mejorarán la resistencia y la capacidad de las cadenas industriales y de suministro para fortalecer los cimientos de la construcción de una potencia manufacturera y proporcionar nuestra propia solución para la reestructuración de las cadenas industriales internacionales", dijo.

SOURCE Global Times