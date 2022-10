Global Times: China stellt einheimische Ansätze zur Modernisierung und damit zur Förderung der Landeswirtschaft in Richtung eines gerechteren, innovativen Wachstums vor

PEKING, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- China hat am Sonntag den indigenen Ansatz des Landes zur Erreichung von Modernisierung dargelegt, während die Kommunistische Partei Chinas (KPC) ihre Aufmerksamkeit auf führende nationale Anstrengungen richtet, um ein neues Entwicklungsmuster zu schaffen und hochwertige Entwicklung zu verfolgen.

„Der wissenschaftliche Sozialismus hat im 21. Jahrhundert neue Vitalität in China hervorgebracht, und die Modernisierung im chinesischen Stil hat eine neue Option für die Menschheit geschaffen, um die Modernisierung umzusetzen", erklärte Xi Jinping am Sonntag in einer Ansprache bei der Eröffnungssitzung des 20. KPC-Nationalkongresses.

„Von diesem Tag an wird die zentrale Aufgabe der KPC darin bestehen, das chinesische Volk mit all seinen Volksgruppen in einer konzertierten Anstrengung darin zu führen, das zweite Hundertjahresziel zu verwirklichen, China in jeder Hinsicht zu einem großen, modernen sozialistischen Land zu machen und die Revitalisierung der chinesischen Nation an allen Fronten durch einen chinesischen Weg zur Modernisierung voranzutreiben", sagte er.

Während der KPC-Kongress das Land in den kommenden Jahren auf ein umweltfreundlicheres, gerechteres, sichereres und innovativeres Wachstum einstimmt, wird laut Tenor des Kongresses die Zukunft der Weltwirtschaft mehr denn je von einem prosperienden China abhängen.

Neue Option für Modernisierung

Der chinesische Weg zur Modernisierung, eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Ansprache von Xi in der Eröffnungssitzung am Sonntag, wurde nahezu sofort zu einem Schlagwort, das um die Welt ging.

In seiner Ansprache bekräftigte Xi, dass die chinesische Modernisierung die sozialistische Modernisierung sei, die unter der Führung der KPC verfolgt worden sei. Die chinesische Modernisierung sei die Modernisierung einer riesigen Bevölkerung, des gemeinsamen Wohlstands für alle, des materiellen und kulturell-ethischen Fortschritts, der Harmonie zwischen Mensch und Natur und der friedlichen Entwicklung, betonte er und fügte hinzu, dass sie der Menschheit „eine neue Option" biete, um Modernisierung zu erreichen.

Tian Yun, ehemaliger Vizedirektor der Beijing Economic Operation Association, sagte der Global Times am Sonntag, dass in der Eröffnungsrede erstmals die Modernisierung im chinesischen Stil angesprochen und als die Kernmission der KPC auf dem neuen Weg in ein neues Zeitalter herausgestellt worden sei.

„Der 19. Nationalkongress der KPC gab eine Richtung vor, in die sich die Modernisierung nach chinesischer Art entwickeln sollte, doch das Konzept bleibt weiterhin vage. Da es sehr schwierig ist, die Modernisierung im Kontext des technischen Standards der Weltbank zu realisieren, angesichts der einzigartigen Situation und des Wesens der chinesischen Wirtschaft, lieferte die Ansprache vom Sonntag eine Ausführung des Konzepts sowie aktuelle Anmerkungen", sagte Tian.

Er lobte die Modernisierung im chinesischen Stil als ein neues Paradigma der Modernisierung im Zeitalter der Globalisierung.

China behalte den richtigen Kurs der wirtschaftlichen Globalisierung bei. Das Land sei entschlossen, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um ein internationales Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung und der Schaffung neuer Antriebskräfte für das globale Wachstum förderlich ist, sagte Xi.

„Die fünf Aspekte, die in der Definition der Modernisierung im chinesischen Stil zusammengefasst sind, geben die Leitlinien für Chinas Marsch in Richtung des zweiten Hundertjahresziels vor, und wenn dieses Ziel erreicht ist, könnte dies eine beispiellose Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit und eine fundamentale Trendwende in der globalen Landschaft markieren", sagte Yao Jingyuan, Spezialforscher der Beratungsagentur des chinesischen Staatsrats, am Sonntag der Global Times.

„China ist die Heimat von 1,4 Milliarden Menschen, was mehr ist als die Gesamtbevölkerung aller modernisierten Länder [nach aktueller Definition]. Das heißt, wenn China sein zweites Hundertjahresziel erreicht, wird es eine modernisierte Wirtschaft mit der größten Bevölkerung der Welt sein", sagte Yao.

„Ich glaube, dass die auf dem 20. Parteikongress getroffenen Entscheidungen eine würdige Antwort auf die Herausforderungen der modernen Welt sein werden und den Verlauf der sozioökonomischen Entwicklung Chinas nicht nur für die nächsten fünf Jahre bestimmen werden, sondern auch, wie es in China üblich ist, auf längere Sicht", sagte der belarussische Botschafter in China, Yuri Senko, der Global Times am Wochenende.

In den fünf Jahren seit dem 19. Kongress habe sich die sozioökonomische Agenda in China deutlich verändert, was auf eine Reihe objektiver Gründe zurückzuführen sei, sagte der Botschafter.

Neues Entwicklungsmuster

China werde die Schaffung eines neuen Entwicklungsmusters beschleunigen und eine hochwertige Entwicklung verfolgen, sagte Xi am Sonntag. „Um ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen, müssen wir in erster Linie eine qualitativ hochwertige Entwicklung vorantreiben." Insbesondere werde das industrielle System modernisiert, mit Maßnahmen, um die neue Industrialisierung voranzutreiben und Chinas Stärke in den Bereichen Fertigung, Produktqualität, Luft- und Raumfahrt, Transport, Cyberspace und digitale Entwicklung zu stärken, so Xi.

Um die Revitalisierung des ländlichen Raums in allen Bereichen voranzutreiben, werde China weiterhin der landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung Priorität einräumen, die Errungenschaften bei der Armutsbekämpfung konsolidieren und ausbauen und die Grundlagen für Ernährungssicherheit an allen Fronten stärken.

Außerdem werde die KPC hart daran arbeiten, die drängenden Schwierigkeiten und Probleme, die die Menschen am meisten betreffen, zu lösen, das System grundlegender öffentlicher Dienste zu verbessern, um die Standards für den öffentlichen Dienst anzuheben und die öffentlichen Dienstleistungen ausgewogener und zugänglicher zu machen, damit solide Fortschritte bei der Förderung des gemeinsamen Wohlstands erzielt werden könnten, sagte Xi.

China werde das System der Einkommensverteilung verbessern, sagte er. „Wir werden dafür sorgen, dass mehr Arbeit besser bezahlt wird, und ermutigen Menschen dazu, Wohlstand durch harte Arbeit zu erzielen. Wir werden die Chancengleichheit fördern, die Einkommen von Niedrigverdienern erhöhen und die mittlere Einkommensgruppe vergrößern."

„Die Modernisierung im chinesischen Stil, die inmitten tiefgreifender Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht zu sehen waren, vorgeschlagen wird, entspricht dem Trend der Zeit und den Anforderungen von Chinas eigener Entwicklung als weltgrößtes Entwicklungsland der Welt", erklärte Wan Zhe, Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin an der Belt and Road School der Beijing Normal University, am Sonntag der Global Times.

„Mit Zielen wie dem gemeinsamen Wohlstand für alle, der Harmonie von Mensch und Natur und einer friedlichen Entwicklung besteht bei der Modernisierung im chinesischen Stil kein grundlegender Unterschied zu anderen Ländern, sondern sie unterstreicht Chinas eigenen Kontext und den Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften", sagte Wan.

Laut Cao Heping, einem Ökonom an der Universität Peking, sei die Modernisierung im chinesischen Stil einzigartig, da die KPC dabei im Zentrum stehe und die Partei immer entschlossen gewesen sei, eine auf den Menschen fokussierte Entwicklung zu verfolgen und bei der Modernisierung von anderen zu lernen.

Nach dem 20. Nationalkongress werde das Land wahrscheinlich die Anstrengungen in drei wichtigen Bereichen verstärken, nämlich der Entwicklung der Realwirtschaft, der Verbesserung des Einkommensverteilungssystems und der Getreidesicherheit, so Wan.

„Um die Sicherheit und die umweltfreundliche Entwicklung zu bekräftigen, werden die Behörden besonderen Wert darauf legen, Durchbrüche bei hochmodernen Technologien zu erzielen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit und die Möglichkeiten von Industrie- und Lieferketten zu verbessern, um die Grundlagen für den Aufbau einer Produktionsmacht zu stärken und unsere eigene Lösung für die Umstrukturierung internationaler Industrieketten bereitzustellen", sagte sie.

SOURCE Global Times