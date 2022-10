Global Times: Chiny tłumaczą wewnętrzne podejście do modernizacji, aby skierować gospodarkę krajową na tory bardziej sprawiedliwego i innowacyjnego wzrostu

PEKIN, 18 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W niedzielę w odpowiedzi na opinie wyrażone przez członków Komunistycznej Partii Chin (KPCh) na temat fundamentalnych krajowych dążeń do przyspieszenia tempa formułowania nowego wzorca rozwoju i kontynuowania rozwoju wysokiej jakości, Chiny objaśniły wewnętrzne podejście do modernizacji.

W niedzielę w raporcie przedstawionym na sesji otwarcia 20. Narodowego Kongresu KPCh prezydent Xi Jinping stwierdził, że XXI w. był czasem zamanifestowania się nowej witalności Chin dzięki zaadaptowaniu socjalizmu naukowego, a modernizacja w chińskim stylu otworzyła przed ludzkością nowe możliwości wdrożenia modernizacji.

„Od dziś głównym zadaniem KPCh będzie przewodzenie wszystkim grupom etnicznym tworzącym naród chiński we wspólnej drodze ku modernizacji i dążeniach do osiągnięcia drugiego celu stuletniego przekształcenia Chin we wspaniały, nowoczesny kraj socjalistyczny we wszystkich aspektach oraz przyspieszenia tempa odbudowy narodu chińskiego na wszystkich frontach" – powiedział.

Podkreślono, że dzięki temu, iż w nadchodzących latach Kongres KPCh poprowadzi kraj ku bardziej ekologicznemu, sprawiedliwemu, bezpiecznemu i innowacyjnemu wzrostowi, bogate Chiny staną się główną siłą napędową światowej gospodarki.

Nowa szansa na modernizację

Chińska droga ku modernizacji, jeden z głównych motywów raportu Xi przedłożonego na niedzielnej sesji otwarcia, z miejsca stała się chwytliwym sloganem chętnie cytowanym przez cały świat.

W swoim raporcie Xi podkreślił, że chińska modernizacja to modernizacja socjalistyczna realizowana pod przywództwem KPCh. Chińska modernizacja to modernizacja ogromnej liczby ludności, ogólny dobrobyt dla wszystkich, wzrost materialny i kulturowo-etniczny oraz harmonia między ludźmi, przyrodą i pokojowym rozwojem. Xi dodał też, że oferuje ona rodzajowi ludzkiemu nową ścieżkę do modernizacji.

Tian Yun, były wicedyrektor Pekińskiego Towarzystwa Gospodarczego (Beijing Economic Operation Association), powiedział Global Times w niedzielę, że o modernizacji w chińskim stylu po raz pierwszy wspomniano w przemówieniu otwierającym, w którym to uznano je również za kluczową misję KPCh w nowej podróży nowej ery.

„19. Narodowy Kongres KPCh wyznaczył kierunek modernizacji w chińskim stylu, której miał przewodzić, ale jej koncepcja pozostaje niesprecyzowana. Z uwagi na niezwykłą trudność w realizacji modernizacji w kontekście norm technicznych Banku Światowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyjątkowe położenie i charakter chińskiej gospodarki, przedłożony w niedzielę raport rozszerza tę koncepcję i nadaje jej nowe znaczenie" – powiedział Tian.

Uznał, że modernizacja w chińskim stylu oferuje nowy paradygmat modernizacji w erze globalizacji.

Chiny nie zbaczają z właściwego kursu globalizacji gospodarczej. Pozostają zaangażowane we współpracę z innymi krajami na rzecz stworzenia otoczenia międzynarodowego sprzyjającego rozwojowi i tworzeniu nowych sił napędowych wzrostu światowego, powiedział Xi.

Pięć aspektów ujętych w definicji modernizacji w chińskim stylu stanowi podstawę dla wytycznych, według których Chiny będą kroczyć ku osiągnięciu drugiego celu stuletniego, a gdy cel ten zostanie już osiągnięty, będą mogły ogłosić bezprecedensowe zwycięstwo w historii ludzkości oraz „fundamentalny zwrot w otoczeniu globalnym" – powiedział Global Times w niedzielę Yao Jingyuan, specjalista-analityk Biura Doradcy Rady Państwa.

„Chiny są ojczyzną 1,4 miliarda obywateli, których liczba [według aktualnie obowiązującej definicji] przekracza łączną liczbę ludności wszystkich krajów rozwiniętych. Oznacza to, że gdy Chiny osiągną drugi cel stuletni, staną się gospodarką zmodernizowaną o największej na świecie liczbie ludności" – powiedział Yao.

„Ufam, że decyzje podjęte na 20. Kongresie Partii będą wartościową odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego świata i wyznaczą kurs socjoekonomicznego rozwoju Chin nie tylko na kolejne pięć lat, ale też – jak to bywa w Chinach – w dłuższej perspektywie" – powiedział Global Times w weekend ambasador Białorusi w Chinach Jurij Senko.

W ciągu pięciu lat od zakończenia 19. Kongresu agenda socjoekonomiczna dla Chin przeszła dość znaczące przeobrażenia, co wynikało z szeregu obiektywnych przyczyn, stwierdziła ambasador.

Nowy wzorzec rozwoju

Chiny przyspieszą tempo formułowania nowego wzorca rozwoju i będą kontynuowały wzrost wysokiej jakości, powiedział w niedzielę Xi. „Aby zbudować nowoczesny kraj socjalistyczny, po pierwsze i najważniejsze musimy kontynuować rozwój wysokiej jakości". Zmodernizowany zostanie przede wszystkim system przemysłowy, podjęte zostaną również działania na rzecz zintensyfikowania nowego uprzemysłowienia oraz zwiększenia zdolności Chin do produkcji, zagwarantowania jakości produktów, rozwoju cyberprzestrzeni i cyfryzacji, powiedział Xi.

Aby rozszerzyć rewitalizację obszarów wiejskich za granicami Chiny będą nadal priorytetowo traktowały rozwój obszarów wiejskich, konsolidowały i rozszerzały osiągnięcia związane z eliminowaniem ubóstwa, a także wzmacniały podwaliny dla bezpieczeństwa żywności na wszystkich frontach.

Ponadto KPCh będzie ciężko pracować nad pokonaniem głównych trudności i problemów odczuwanych przez obywateli najdotkliwiej, doskonalić system podstawowych usług publicznych, aby podnieść standardy tych usług oraz uczynić je bardziej zbilansowanymi i dostępnymi, a także wypracować solidny postęp w promowaniu powszechnego dobrobytu, stwierdził Xi.

Powiedział również, że Chiny będą doskonalić system podziału dochodów. „Zagwarantujemy lepszą płacę za bardziej wydajną pracę i będziemy zachęcać obywateli do osiągania dobrobytu poprzez ciężką pracę. Będziemy wspierać równość szans, podnosić dochody najuboższych oraz doprowadzimy do wzrostu odsetka ludności średnio zamożnej" – oświadczył Xi.

Proponowana w czasach znaczących zmian, jakich w tym stuleciu jeszcze nie doświadczono, modernizacja w chińskim stylu doskonale wpisuje się w tendencje obecnych czasów i spełnia wymagania wewnętrznego rozwoju Chin jako największego na świecie kraju rozwijającego się, powiedziała Global Times w niedzielę Wan Zhe, ekonomistka i profesorka Szkoły Pasa i Szlaku przy Uniwersytecie w Pekinie.

„Modernizacja w chińskim stylu, uwzględniająca takie cele jak dobrobyt dla wszystkich, harmonia między człowiekiem i przyrodą oraz pokojowy rozwój, niczym nie rożni się od modernizacji w innych krajach, ale jedynie uwypukla chiński kontekst i socjalizm o cechach charakterystycznych dla Chin" – powiedziała Wan.

Cao Heping, ekonomista Uniwersytetu w Pekinie, stwierdził, że modernizacja w chiński stylu jest o tyle wyjątkowa, że przewodzi jej KPCh, Partia, której zawsze przyświecała filozofia rozwoju ukierunkowanego na obywateli i która modernizacji uczyła się od innych krajów.

Według słów Wan po 20. Narodowym Kongresie kraj z pewnością zintensyfikuje działania w trzech istotnych obszarach, a mianowicie w odniesieniu do gospodarki realnej, doskonalenia systemu podziału dochodów i bezpieczeństwa żywności.

„Mając na względzie bezpieczeństwo i ekologiczny rozwój, władze będą przywiązywać szczególną wagę do dokonywania przełomów w dziedzinie najistotniejszych technologii, a jednocześnie doskonalić trwałość i możliwości łańcucha przemysłowego i łańcuchów dostaw, aby wzmocnić podstawy do zbudowania potęgi produkcyjnej oraz wypracować własne rozwiązanie dla przekształcenia międzynarodowych łańcuchów przemysłowych" – powiedziała.

