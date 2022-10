Global Times: KPCh obiera kurs na nowoczesne pod każdym względem socjalistyczne Chiny

PEKIN, 19 października 2022 /PRNewswire/ W ramach niedzielnej inauguracji XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) ogłoszono plan budowy nowoczesnych pod każdym względem socjalistycznych Chin na najbliższe pięć lat i dalszą przyszłość

Zjazdy organizowane są co pięć lat, a obecny stanowi pierwsze takie zgromadzenie odbywające się po obchodach w 2021 r. setnej rocznicy założenia KPCh. W tym czasie Partia poprowadziła lud do zbudowania umiarkowanego dobrobytu we wszystkich aspektach .

„Od dziś głównym zadaniem KPCh będzie poprowadzenie Chińczyków ze wszystkich grup etnicznych do wspólnych działań w kierunku realizacji drugiego stuletniego celu, jakim jest budowa wielkiego, nowoczesnego kraju socjalistycznego we wszystkich aspektach i przyczynienie się do odnowy narodu chińskiego na wszystkich frontach dzięki kroczeniu chińską ścieżką modernizacji" – powiedział Xi Jinping w raporcie wygłoszonym podczas sesji inauguracyjnej zjazdu.

Tematem zjazdu jest wznoszenie wielkiego sztandaru socjalizmu z chińską specyfiką, w pełni realizującego „Myśli Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską specyfiką w nowej erze", przekazywanie dalej wielkiego ducha założycielskiego Partii, zachowywanie pewności siebie i budowanie siły, podtrzymywanie fundamentalnych zasad i wprowadzanie innowacji, parcie do przodu z przedsiębiorczością i hartem ducha i dążenie do jedności w budowaniu nowoczesnego socjalistycznego państwa w każdym aspekcie i odnowie chińskiego narodu na wszystkich frontach" – powiedział Xi.

Chińscy politolodzy wskazują, że innowacje KPCh w zakresie teorii pokazały, że XX Zjazd Partii ma znaczenie globalne, bo oferuje poszukującym sposobów na modernizację państwom z całego świata alternatywę i przykład. Na swojej nowej drodze Chiny nadal będą wysoko, mocno i pewnie trzymać wielki sztandar socjalizmu z chińską specyfiką.

Chińska modernizacja

Xi wyłożył misję i zadania KPCh związane z jej nowym szlakiem poprzez nową erę.

KPCh dąży do podstawowej realizacji planu modernizacji socjalistycznej w latach 2020-2035 i przebudowy Chin jako wielkiego nowoczesnego państwa socjalistycznego, które doskonale prosperuje, jest silne, demokratyczne, zaawansowane kulturowo, harmonijne i piękne od 2035 r. do połowy stulecia.

Shen Yi, profesor Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Spraw Publicznych Uniwersytetu Fudan, powiedział, że „koncepcja chińskiej modernizacji została podjęta po raz pierwszy jako jeden z najważniejszych wniosków wyciągniętych przez KPCh z przeszłych doświadczeń".

Shen zwrócił uwagę, że ponieważ nie ma żadnych gotowych ścieżek czy metod rozwoju, które Chiny mogłyby bezpośrednio wykorzystać lub naśladować, ostatecznie obrały one własną drogę do modernizacji po ponad stu latach poszukiwań i pracy od Rewolucji 1911 roku. Ta ścieżka zapewnia zupełnie nową alternatywę, trzecią opcję dla wszystkich rozwijających się krajów świata, które poszukują nowych lub nie są zadowolone z obecnie realizowanych modeli rozwoju, chcących osiągnąć szybki rozwój własny, a przy tym zachować suwerenność, niezależność i integralność terytorialną.

Xi podkreślił wyjątkowe cechy chińskiej modernizacji, którą nazwał modernizacją socjalistyczną realizowaną pod przywództwem KPCh. Zawiera ona elementy zbieżne z tymi, które można znaleźć w procesach modernizacyjnych wszystkich krajów, ale posiada też cechy charakterystyczne dla chińskiego kontekstu.

„Chińska modernizacja to modernizacja dotycząca ogromnej liczby ludności, stawiająca na wspólny dobrobyt dla wszystkich, dotycząca postępu materialnego i kulturalno-etycznego, budująca harmonię pomiędzy ludzkością i przyrodą i pokojowa" – powiedział Xi.

Analitycy podkreślają, że chińska ścieżka modernizacji obejmuje dążenie do osiągnięcia dobrobytu całego narodu i będzie realizowana pokojowo. W tym aspekcie jest ona zupełnie inna niż modernizacja w modelu zachodnim.

Chińska modernizacja odniesie sukces w dobie jednoczesnej modernizacji innych narodów i stworzy dla innych państw szanse realizacji własnych procesów modernizacyjnych i rozwojowych. Nie będzie przy tym prawić kazań ani zmuszać do akceptacji naszej ideologii. Zdaniem ekspertów, nie będzie ona wykorzystywać sojuszów do tego, by odbierać innym państwom ich autonomię ani narażać ich na hegemonię.

Wielu zagranicznych dziennikarzy miało takie same odczucia, doceniając osiągnięcia Chin w ostatnim stuleciu, a zwłaszcza w okresie ostatnich 5-10 lat. Chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób Chiny zrealizowały te wspaniałe cele i jak te doświadczenia mogą pomóc innym krajom.

Abdurakhmannova Albina, dziennikarka CBC TV z Azerbejdżanu, powiedziała Global Times, że zjazd jest ważny nie tylko dla Chin, „ale również dla wielu innych krajów z całego świata". Najbardziej imponujące dla niej jest to, że KPCh zrobiła tak wiele dla Chin i chińskich obywateli w zaledwie 5 do 10 lat. Sądzi, że to ważne, by opowiedzieć o tym ludności swojego kraju.

David Lopez, dziennikarz kolumbijskiego El Tiempo przekazał Global Times, że zjazd jest wydarzeniem o znaczeniu historycznym i dlatego obecność dziennikarzy jest ważna, aby mogli oni zobaczyć z blisko to wydarzenie, bo „musimy uświadomić ludziom z drugiego końca świata co takiego dzieje się tutaj" w Chinach i „interesujemy się [chińskim] rozwojem, gospodarką, technologiami i innymi aspektami tego kraju.

Przyszłe zadania i wyzwania

Xi powiedział, że następne pięć lat będzie kluczowe dla zapewnienia, że wszystkie starania w kierunku budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego rozpoczną się dobrze we wszystkich aspektach.

„Budowa nowoczesnego państwa socjalistycznego w każdym aspekcie to ogromne i mozolne zadanie. Przed nami świetlana przyszłość, ale droga do niej wciąż jest daleka. Musimy więc mieć większą świadomość potencjalnych zagrożeń, przygotować się na najgorszy scenariusz i pozostać w gotowości, aby pokonać porywiste wiatry, wzburzone wody, a nawet niebezpieczne sztormy" – powiedział Xi.

Zhang Xixian, profesor Szkoły Partyjnej w Centralnym Komitecie KPCh w Pekinie, powiedział Global Times w niedzielę, że „potencjalne ryzyko, które może spowodować >>niebezpieczne sztormy<< wynika z ryzyka wojny w obliczu głębokich zmian, których świat nie doświadczył w ubiegłym stuleciu, potencjalnego globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego i takich przeszkód dla ponownego zjednoczenia narodu, jak zagraniczne wpływy wspierające tajwańskich secesjonistów".

Głównym powodem, dla którego Chiny muszą być przygotowane na najgorszy scenariusz, a nawet na „niebezpieczne sztormy" jest fakt, że chińska modernizacja przyniesie wyzwania dla hegemonów obecnego porządku świata – zauważają eksperci.

Zdaniem analityków, tak długo, jak Chiny nie zejdą ze ścieżki rozwoju, będą szukać sposobów na poprawę jakości życia ludu i kierować swoje wysiłki w oferowanie większej liczby dóbr publicznych, takich jak Inicjatywa Pasa i Szlaku, innym krajom, które również dążą do współpracy dającej obopólne korzyści, modernizacji i pokojowego rozwoju, obecni hegemoni będą wywierać naciski, blokować a nawet atakować nasze plany.

Xi podkreślił także potrzebę modernizacji systemu bezpieczeństwa narodowego, zdolności w tym zakresie i zabezpieczenia bezpieczeństwa i stabilności społecznej.

„Bezpieczeństwo narodowe jest fundamentem odnowy narodu, a stabilność społeczna podstawowym warunkiem budowy silnych i bogatych Chin – powiedział Xi. - Partia podejmie skoordynowane kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i publiczne, w rozumieniu tradycyjnym i nowoczesnym, jak również bezpieczeństwo własne i powszechne".

